一機直達 X / Ku 雙頻段！円通全整合 SDR 衛星數據機 SatelliteAsia 2026 重磅亮相

傳統衛星地面站系統需串接繁複的外部升降頻器，導致整體架構複雜並增加部署成本。円通HyperSDR高速衛星數據機透過領先業界的軟體定義無線電（SDR）技術，將射頻前端與數據機功能整合於單一平台，成功打造出單一設備即可直達 X 與 Ku 雙頻段的衛星通訊方案。此設計有助於簡化系統架構，降低外部設備依賴，提升部署效率與彈性。

福五地面收發獲TASA實績驗證，實現國家級實力

円通長期與台灣國家太空中心（TASA）深度合作，於衛星地面通訊領域已有實績。其自主研發的衛星地面收發設備已於TASA驗證成功，除成功接收並解碼FORMOSAT-5的衛星影像資料，也成功接收美國NASA衛星Landsat-9及Landsat-8的訊號。憑藉此實證紀錄，円通科技已躍升為亞洲少數具備完整衛星通訊驗證經驗的廠商。

通訊酬載可望 2027 年取得太空履歷，推進端到端衛星通訊

円通專為小型立方衛星打造、支援 X 與 Ku 雙頻段的通訊酬載 SDRSpace，具備高達 720 Mbps 的傳輸速率，展現極高的訊號傳輸能力。該酬載預計將於 2027 年正式升空，進一步取得關鍵的太空履歷（Flight Heritage）。憑藉成熟的地面收發設備基礎，配合高效能的衛星酬載，円通將在本次展會分享衛星通訊的完整藍圖，為全球客戶建構完整的端到端衛星通訊生態系。

円通科技本次特別攜手亞太區代理商聯恩電子參展，結合其豐富的系統整合經驗與在地服務網絡，展現全面佈局並深耕亞太衛星通訊市場的強大決心。

更多資訊請參考: https://yttek.com/satelliteasia-2026/

關於円通科技 (YTTEK Technology)

円通科技為軟體無線電（SDR）的領導者，專注於衛星通訊、國防用無人機、學術研究的創新與研發。我們致力於提供經過驗證、可靠且高度整合的無線通訊解決方案，協助客戶加速產品開發，確保卓越效能。

SOURCE 円通科技