円通Satellite 2026首發端到端技術，領航台灣衛星全系統自主化

円通科技長期與台灣國家太空中心（TASA）深度合作，於衛星地面通訊領域已有實績。其自主研發的衛星地面收發設備於TASA驗證成功，除成功接收並解碼FORMOSAT-5的衛星影像資料，也成功接收美國NASA衛星Landsat-9及Landsat-8的訊號。憑藉此實證紀錄，円通科技已躍升為亞洲少數具備完整衛星通訊驗證經驗的廠商。

太空端：通訊酬載可望於2027年發射, 取得關鍵太空履歷

承襲地面端的實證經驗，円通在太空端的布局同樣亮眼。本次展出的高傳輸量、可靈活調整的衛星通訊酬載，專為立方衛星（CubeSat）與低軌衛星的彈性部署需求設計，並已通過台灣國家太空中心（TASA）相關太空規格驗測。該酬載核心採用軟體定義無線電（SDR）架構，突破傳統硬體限制，且可兼容多種通訊協定。該酬載預計於2027年正式升空，進一步取得關鍵太空履歷。

車載端：攜手友達智慧移動，定義車聯網衛星連線新標竿

針對衛星車載應用市場，円通科技攜手策略夥伴、車用一線大廠友達智慧移動，共同開發新世代車載衛星通訊終端。該方案整合友達首創的玻璃透明天線技術，以及円通領先業界、具備毫秒級精準追蹤能力的天線控制單元（ACU）。此ACU能無縫連接並整合高性能衛星數據機，即使車輛在複雜地形與地物環境下高速行駛，仍能精準指向衛星並保持數據連線不中斷，不僅實現天線與車體的完美融合，更確保了高速移動下的極致連線韌性。

以全系統整合實力，搶占全球衛星生態系話語權

円通科技總經理陳文江強調：「隨著全球低軌衛星部署加速，競爭焦點已由單一零件或設備轉向端到端的系統整合。我們的目標不只是提供單一產品，而是建構從地面、太空到車用終端的完整衛星通訊解決方案。」透過本次展會，円通科技旨在深化與國際航太巨頭、系統整合商的策略合作，以端到端通訊的研發與整合能量，全面提升台灣在全球低軌衛星生態系中的關鍵地位。

更多資訊請參考: https://yttek.com/satellite-2026-mission-proven-tasa-validated-satcom/

關於円通科技 (YTTEK Technology)

円通科技為軟體無線電（SDR）的領導者，專注於衛星通訊、國防用無人機、學術研究的創新與研發。我們致力於提供經過驗證、可靠且高度整合的無線通訊解決方案，協助客戶加速產品開發，確保卓越效能。

SOURCE 円通科技