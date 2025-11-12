宿務太平洋航空推出超級座位狂歡節 機票低至1港元

菲律賓馬尼拉 2025年11月12日 /美通社/ -- 菲律賓領先的航空公司——宿務太平洋航空(Cebu Pacific)(PSE: CEB)開啟「11月超級座位狂歡節」(November Super Seat Fest)促銷活動，邀請旅客提前開啟歡樂旅程。

香港旅客可於11月15日前預訂飛往馬尼拉、克拉克、宿務、伊洛伊洛或達沃的航班，單程基礎票價低至1港元（不含稅費及附加費）。出行有效期為2026年6月1日至10月31日，讓旅客可以輕鬆探索菲律賓各地風光。

宿務太平洋航空目前運營香港至馬尼拉、克拉克、宿務、伊洛伊洛及達沃的航線，使香港成為該航空公司通往菲律賓的航線網絡最密集的國際門戶之一。旅客可靈活選擇入境地點，規劃兼具活力都市體驗與寧靜海島休憩的行程。

抵達菲律賓後，旅客可便捷轉機前往巴拉望島的公主港——這裡以清澈的海水、環繞的石灰岩懸崖及享譽世界的公主港地下河而聞名。

依托覆蓋菲律賓最廣的國內航線網絡，旅客可從菲律賓首都開啟精彩之旅，或通過克拉克、宿務、伊洛伊洛、達沃等區域樞紐，快速前往菲律賓各島嶼。

宿務太平洋航空的航線輻射37個國內目的地和26個國際目的地，遍及亞洲、澳大利亞及中東地區。

該航空公司支持多種支付方式，包括信用卡、借記卡及電子錢包，方便旅客預訂機票和購買附加服務。

立即登錄www.cebupacificair.com預訂機票。

如需瞭解更多信息，請聯繫：

客戶服務團隊

宿務太平洋航空銷售總代理辦公室

電郵：[email protected]

社交媒體賬號：

Facebook：Cebu Pacific Air

X：@CebuPacificAir

Instagram：cebupacificair

SOURCE Cebu Pacific Air