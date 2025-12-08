宿務太平洋航空推出聖誕提前驚喜，開展12.12機票特惠活動

機票價格低至1港元

菲律賓馬尼拉2025年12月8日 /美通社/ -- 菲律賓領先的航空公司宿務太平洋航空（Cebu Pacific，菲律賓證券交易所(PSE)代碼：CEB）提前開啟節日歡樂氛圍，推出「12.12超級座位狂歡節」，讓旅客有機會犒勞自己，享受一場明年值得期待的度假之旅。

12月8日至13日期間，來自香港的旅客，可以預訂飛往馬尼拉、克拉克、宿務、伊洛伊洛或達沃的航班，單程基礎票價低至1港元（稅費及附加費另計）。旅行有效期為2026年6月1日至11月30日，旅客可以在今年提前規划行程，並鎖定更為優惠的價格。

宿務太平洋航空(CEB)目前運營從香港飛往馬尼拉、克拉克、宿務、伊洛伊洛和達沃的航班，使香港成為該航空公司連接菲律賓國內的最廣泛國際門戶之一。這便於旅客選擇心儀的入境口岸，並規劃包含城市遊覽和海島目的地在內的多樣化行程。

抵達菲律賓後，旅客可以飛往長灘島(Boracay)——該熱門海濱度假勝地以海灘和海島活動而聞名。

他們還能遊覽薄荷島(Bohol)，該島擁有鄉村風光景點、文化遺產地以及巧克力山(Chocolate Hills)等著名景觀。

憑借宿務太平洋航空最廣泛的國內航線網絡，旅客能夠在菲律賓首都開啟愉悅之旅，或轉機前往克拉克、宿務、伊洛伊洛和達沃等其它主要區域樞紐，實現菲律賓國內各島嶼間的快速通達。

宿務太平洋航空運營著覆蓋亞洲、澳大利亞與中東地區的37條國內航線和26條國際航線。

宿務太平洋航空提供多種支付方式，包括信用卡或借記卡以及電子錢包，供乘客預訂航班和購買附加服務。

現在可以在www.cebupacificair.com預訂您的航班。

