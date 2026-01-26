达势股份-達美樂中國實現標誌性里程碑：第1405家門店於三亞開業，與港交所股票代碼同輝

香港2026年1月26日 /美通社/ -- 达势股份-達美樂中國（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）(1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司第1,405家門店於2026年1月24日在海南三亞正式開業。這一里程碑標誌著公司門店數量與其在港交所的股票代碼形成巧妙呼應，成為公司門店網絡擴張進程中的又一標誌性里程碑。

此次里程碑門店的開業延續了公司在2025年的發展勢頭。2025年內，達美樂中國順利完成全年門店拓展目標，全年淨新增門店307家，進駐21座新城市。截至2025年底，公司在中國大陸的門店佈局覆蓋60座城市。隨著三亞門店的落地，達美樂中國的門店網絡已覆蓋中國大陸72座城市，進一步擴大了其在中國比薩市場的份額與影響力。

達美樂中國門店總數突破1,405家——這一與达势股份股票代碼相映成趣的數字，成為公司發展歷程中的重要節點，更是公司卓越的運營能力以及市場對其發展充滿信心的雙重體現。這一里程碑的達成，印證了公司「走深走廣」的門店網絡擴張戰略正在逐步釋放規模效應，凸顯出達美樂比薩品牌在中國大陸高度多元化市場中持續增長的消費需求。

展望未來，達美樂中國將持續深化其「4D戰略」：高質量的門店開發（Development）、高質價比的美味比薩（Delicious Pizza at Value）、高效的外送體驗（Delivery）和數字化能力（Digital）。公司將在繼續深挖中國市場消費潛力的同時，堅持創新與可持續運營，為中國消費者提供高質價比的美味體驗。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2025財年第三季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過21,700家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續打造新品及具有本土化特色的以比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。截至2025年12月31日，达势股份在中國大陸60個城市經營1,315家門店。

更多信息請訪問：www.dpcdash.com

公司官方公告，請訪問：www.hkexnews.hk

