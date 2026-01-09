由 DPC Dash Ltd（1405.HK）發佈的新聞稿《达势股份-達美樂中國圓滿完成2025全年門店佈局 業績表現與創新成果亮眼》（美通社發佈時間： 2026年1月9日)中，第2段最後一句誤為：「截至2026年1月1日，集團已在46個城市新開62家門店，延續了門店網絡增長的強勁勢頭。」；正確內容應為：「在2026年1月1日，集團又已在46個城市新開62家門店，延續了門店網絡增長的強勁勢頭。」。 特此更正，正確的全文如下：

达势股份-達美樂中國圓滿完成2025全年門店佈局 業績表現與創新成果亮眼

香港2026年1月9日 /美通社/ -- 达势股份-達美樂中國（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）(1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司2025年第四季度延續強勁增長勢頭，通過門店網絡縱深拓展、核心產品持續創新升級以及季節性營銷活動的成功破圈，進一步鞏固消費社群粘性，圓滿達成全年開店目標，持續夯實其在中國比薩市場的領先地位。

2025年第四季度，達美樂中國繼續深化「走廣走深」的門店佈局戰略。根據公司2025年第四季度業務概況（以下簡稱「概況」），截至2025年12月31日，全國門店總數達1,315家，淨新增307家門店；2025年全年新進入21個城市，門店覆蓋範圍擴大至60個城市，擴張節奏穩健且高效。在2026年1月1日，集團又已在46個城市新開62家門店，延續了門店網絡增長的強勁勢頭。

第四季度，一線城市同店銷售額繼續保持正增長。在剔除2022年12月後進入的新市場新店影響後，集團同店銷售額在2025年下半年和2025財年仍保持正增長，充分彰顯品牌強大的韌性和競爭力。

新開門店的優異表現，充分展現了達美樂中國強勁的品牌號召力。2026年1月1日元旦假期，達美樂多個新市場首店開業銷售表現優異，如大連首店開業首日銷售額近70萬人民幣，再次印證了公司成熟的門店運營體系與卓越的區域市場切入能力，為整體增長持續注入強勁動力。

在消費需求升級與市場競爭加劇的雙重背景下，達美樂中國通過數據化戰略持續賦能運營，構建穩定且高粘性的消費社群，品牌認可度與用戶忠誠度持續提升。截至2025年12月30日，達美樂中國的會員計劃「達人薈」規模已達3,560萬人，較2024年12月底的2,450萬人實現大幅增長。過去12個月內，約有1,540萬名新顧客完成首次下單（涵蓋自有渠道與第三方渠道訂單）。

2025年第四季度，達美樂中國圍繞「產品升級+場景營銷」雙輪驅動，持續提升用戶消費體驗。公司進一步聚焦比薩核心品類，推出兩款全新比薩，西西里風情尊牛多多筍鮮比薩甄選進口南美牛肉和品質冬筍，融合西西里風味醬料，鮮香層次豐富；馬德里風情牛腩大蝦比薩匠心致敬熱情濃郁的西班牙馬德里風味，甄選進口牛腩搭配鮮甜酥脆的大蝦，口感層次分明。與此同時，公司對黑松露風味菌菇雞肉比薩和香甜雙蝦菠蘿比薩進行全面升級，加量不加價，以更豐富的食材搭配和更濃郁的風味層次，滿足消費者對高品質比薩的需求，強化「美味比薩」的核心品牌認知。

在營銷層面，達美樂中國緊抓季節性消費節點，推出多項限定活動。第四季度，公司推出「萬聖節搞怪小食組合」並搭配限時優惠，既貼合節日氛圍，也為消費者提供高性價比選擇。經典「超級週買一送一」*限時優惠再度上線，進一步為消費者提供優惠選擇。此外，公司還攜手大熱IP三麗鷗超人氣角色酷洛米聯動推出限定公仔掛件，成功觸達年輕消費群體。

2025年全年，達美樂中國憑藉多方面的卓越表現，斬獲多項行業權威獎項，覆蓋食品安全、品牌營銷、數字化、財經IR、人力資源、社會責任等多個維度。其中，公司第五年榮獲中國食品健康七星獎，並斬獲首屆「七星食飲消費影響力年度案例」榜單中的「年度現象級爆品影響力獎」，充分彰顯公司在食品安全、健康倡導、可持續發展與打造現象級爆品的行業領先成績。

在創新、數字化和品牌影響力方面，達美樂中國還斬獲第十六屆虎嘯獎2025虎嘯獎「年度品牌數字化大獎」、南方都市報「年度十大高品質消費品牌」、CDI華鷹數字化指數「2025CDI數字化企業TOP20」等獎項。在人才管理方面，達美樂中國第四次獲得美世「最佳僱主」榮譽，首次獲得美世中國「僱主之星」。

展望未來，達美樂中國將持續深化「4D」戰略：高質量的門店開發（Development）、高質價比的美味比薩（Delicious Pizza at Value）、高效的外送體驗（Delivery）和數字化能力（Digital），深入挖掘中國市場消費潛力，不斷優化運營效率，以創新和可持續發展為驅動，為中國消費者持續帶來物超所值的美味體驗。

*「超級週買一送一」活動參與城市說明請以達美樂比薩中國官方網上訂餐渠道頁面顯示或客服反饋為準。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2025財年第三季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過21,700家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續打造新品及具有本土化特色的以比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。截至2025年12月31日，达势股份在中國大陸60個城市經營超過1,315家門店。

聯絡信息

