达势股份-達美樂中國第五年榮獲中國食品健康七星獎

香港2025年12月2日 /美通社/ -- 达势股份-達美樂中國（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）(1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。2025年11月27日，由中國食品健康七星公約聯盟發起的第十四屆中國食品健康七星獎頒獎盛典在上海圓滿落幕。公司第五年榮獲「中國食品健康七星獎」（下稱「七星獎」）；同時，品牌持續產品創新，旗下爆品「火山比薩」在首屆「食飲消費影響力榜單」評選中，斬獲「年度現象級爆品影響力獎」。此次一舉斬獲兩項榮譽，達美樂中國以破圈影響力彰顯品牌高品質的創新實力。

作為中國食品行業最具影響力的專業認可之一，七星獎十四年來始終致力於推動食品安全、健康倡導與可持續發展等領域的不斷創新及責任實踐，被視為中國食品行業品質與信任的守護者與風向標。2025年，獎項升級設立「食飲消費影響力榜單」，聚焦創新模式、數字化、低碳消費及現象級產品打造等維度，呈現消費市場的創新活力，與傳統獎項形成雙輪驅動，構建起雙軌評價體系，為行業卓越提供更立體的評估框架。

此次雙重榮譽的獲得，彰顯了達美樂中國在食品安全、品質把控與優質服務領域的堅定承諾，也印證了公司在中國大陸市場實現卓越運營與產品創新協同發展的核心能力。

七星獎從組織完備、供應鏈管控、工藝嚴格、誠信擔當、健康倡導、創新引領、可持續發展七大維度對企業進行綜合評定。達美樂中國憑藉長期堅持的食品安全管控與高標準的品質管理，第五年獲得行業高度肯定。

公司於2024年8月推出的火山比薩系列，是公司堅守匠心品質、以創新驅動增長、精準洞察消費需求並持續提供高性價比美味的標杆之作。該產品以獨特的「火山造型」呈現，內部填充芝士「熔岩」搭配奧利奧碎「火山灰石」，憑藉視覺、味覺、用餐體驗的三重突破，一經上市便成為現象級爆款。2025年，公司進一步推出可可「火山」比薩，持續創新，不斷致力於提供物超所值、品質優秀的美味。

展望未來，達美樂中國將繼續聚焦產品質量與創新，同時強化可持續發展與企業社會責任實踐，致力於在提升食品安全標準與品質的同時，為社會創造更廣泛的價值。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2025財年第三季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過21,700家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續打造新品及具有本土化特色的以比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。截至2025年9月30日，达势股份在中國大陸51個城市經營超過1,283家門店。

