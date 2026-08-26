智元首次出戰世界人形機械人運動會 奪18金膺金牌及獎牌榜雙冠

在八項靈巧手比賽中，智元OmniHand取得7面金牌，涵蓋粉末稱重、開瓶擰蓋、拆箱拆包及積木搭建等精細操作任務。OmniHand採用智元自研DUET雙層具身接觸智能架構，結合位姿控制與觸覺控制，並支援開放算法平台。

在運動控制項目方面，X2量產機型在田徑100米障礙賽奪得金牌，並在400米障礙賽取得銀牌及銅牌；A3則在太極拳項目奪冠。X2以量產版本直接參賽，未有針對賽事進行本體改裝，其運動控制採用智元自研AGILE（AgiBot Generative Intelligent Locomotion Engine）生成式通用小腦引擎框架，可結合環境感知，在面對不規則障礙及不同地形時作出自主或半自主運動決策。

配合精準參數辨識及仿真至現實（Sim2Real）技術，AGILE進一步提升運動算法由仿真環境遷移至實體機械人後的穩定性及魯棒性，支援X2在複雜地形中的高速移動、平衡控制及障礙適應。

面向真實工作場景的作業賽亦是本屆賽事重點。智元在酒店、圖書館及應急處置等任務中取得5面金牌。參賽的G2機械人此前已在龍旗、上汽等工廠投入部署，其作業系統基於智元自研ViLLA具身基座大模型GO、世界模型GE及分佈式RW-RL系統，重點提升機械人在真實環境中的感知、規劃及複雜任務執行能力。

智元表示，今次首次參賽的意義不只在於競技成績，更在於以量產及部署中的機械人直接接受複雜任務測試。隨着人形機械人由展示及試驗逐步走向實際部署，產品能否同時具備穩定硬件、通用模型能力及跨場景泛化能力，將成為規模化商業落地的重要基礎。

關於智元

智元（AGIBOT）是全球通用型AI機械人領域的開拓者，核心技術聚焦於具身智能。智元的「三智一體」架構將運動智能、交互智能及作業智能融合於統一的具身智能系統之中。公司的產品組合涵蓋人形機械人、四足機械人、靈巧操作系統及商用清潔解決方案。2026年6月，智元宣布其第15,000台機械人正式下線。

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SOURCE 智元創新（AGIBOT）