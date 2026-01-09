突破•To Pro | 正泰新能 ASTRO N7 Pro 震撼亮相，重新定義價值標桿

ASTRO N7 Pro 採用獨特的多分片設計，搭載TOPCon 5.0+電池及210R尺寸硅片，疊加行業多項領先技術，最高功率可達670W+，最高效率達24.8%+，具有高效美觀、抗陰影遮擋、低熱斑風險、高可靠性、高雙面率、高發電量、優低輻照性能、優溫度係數、低衰減、低BOS及LCOE等核心優勢，適用於集中式、分佈式等多種應用場景，可為客戶帶來更高收益價值。

ASTRO N7 Pro 技術解密

TOPCon 5.0+電池

電池是組件的心臟。ASTRO N7 Pro搭載正泰新能最新的TOPCon 5.0+電池，集合ASP、PF、圖形優化等多項先進技術工藝，實現鈍化效果、光捕獲能力與雙面發電性能的多維突破，電池效率提升超0.7%。

多分片設計

多分片技術是提升組件功率和可靠性的重要手段。ASTRO N7 Pro沒有停留在常規的半片技術上，而是創新採用四分片設計。將完整電池切割為四片，有效減小內部電流，從而降低由電流引起的功率損耗。結合無損切割技術和ASP技術，最大程度減少了切割過程對電池的損傷和後續的復合損耗，為組件帶來高達25W+的功率提升。

抗熱斑與抗遮擋是四分片技術帶來的最核心價值之一。當組件局部被樹葉、鳥糞、陰影遮擋時，傳統整片或半片組件受影響的電池面積大，容易形成局部高溫熱斑，導致功率嚴重損失甚至引發安全隱患。ASTRO N7 Pro的四分片設計，將電路細分為更多、更短的獨立支路。一旦發生遮擋，受影響的區域被極大限制，電流可以更順暢地通過未遮擋區域。實測表明，其峰值熱斑溫度較常規半片組件可降低30℃以上，發電功率在遮擋情況下較常規半片組件提升20%+。這極大地提升了組件在分佈式屋頂、農光互補、沙光互補以及多變氣候環境下的適應性和長期可靠性。

儘管內部設計革新，ASTRO N7 Pro在系統端的電性能參數與上一代ASTRO N7系列產品保持同一水平。這意味著客戶在升級至高功率、高性能的N7 Pro時，無需更換逆變器或改變系統設計，完美適配系統端的切換。

高密度封裝技術

採用高能量密度低應力柔性互聯技術，實現電池的高密度互聯，構建更高效的電流傳輸通路，整體發電面積提升0.81%。與此同時，其特殊載體膜設計為電池片提供了更好的機械支撐，降低了在運輸、安裝及運行過程中因應力導致的隱裂風險。組件正面消除了傳統的PAD點，並減少了留白區域，外觀簡潔大氣，色彩均一。

全場景、全週期的品質保障

低衰減，長壽命

光伏是一項長期投資，衰減率是衡量組件品質和長期價值的關鍵標尺。正泰新能為ASTRO N7 Pro提供行業領先的質保承諾：提供15年產品質保與30年功率質保，首年衰減≤1%，歷年衰減≤0.35%，30年功率保持率可達88.85%+，長期發電保障更優。

高收益，更經濟

ASTRO N7 Pro具備更優溫度性能、更高雙面率、更優弱光表現、更強抗遮擋性能、更高可靠性五重優勢，較同版型BC產品，ASTRO N7 Pro的LCOE可降低約1.2%以上，為系統全週期收益提供堅實保障。

ASTRO N7 Pro產品溫度係數優化至-0.26%/℃，在高溫環境下具有更加優異的功率輸出性能。在夏季或高溫地區，組件因溫升導致的功率損失更小，實際發電量更高，尤其適配中東、東南亞、中國西部等光照資源好但氣溫較高的地區。

同時，ASTRO N7 Pro雙面率提升至85±5%，具有更高的雙面發電增益，在不同地面反射率下，N7 Pro的高雙面率可帶來1%-3%的功率增益。

相較於BC電池，TOPCon電池更少漏電流通道的結構特性使其在清晨、傍晚、陰雨天等低輻照條件下具有更出色的發電能力。數據顯示，ASTRO N7 Pro早晚時段發電量優勢明顯，延長了電站的每日有效發電時長，單瓦增益可達6.05%。

此外，ASTRO N7 Pro的多分片設計帶來的抗遮擋與抗熱斑能力，直接轉化為複雜場景下更穩定、更高的發電量，減少了因遮擋造成的收益損失，具備更強的抗遮擋性能。

正泰新能確保ASTRO N7 Pro在整個生命週期內都能維持高水平的發電能力，為客戶提供清晰、可靠、長期的品質保障，讓投資未來清晰可見。

高適配、高發電的場景應用

ASTRO N7 Pro的卓越性能與高可靠性能夠無縫適配多種應用場景。

面對大型地面電站，ASTRO N7 Pro以超高功率有效降低LCOE，高雙面率特性與優異的溫度係數性能提升發電量，是追求最低LCOE的集中式項目的理想選擇。

面對工商業分佈式光伏場景，ASTRO N7 Pro憑藉著高效的抗遮擋性能完美應對屋頂可能存在的陰影問題，高密度封裝帶來的美觀外觀滿足企業對廠房屋頂形象的追求，組件高發電量可有效提高電站發電收益，實現客戶價值最大化。

ASTRO N7 Pro不僅僅是一塊能發電的光伏板，更是一整套降本增效的確定性解決方案。正泰新能以尖端技術穿越週期波動，以長期主義共贏綠色未來，與全球客戶一同，繪製光伏產業高質量發展的新藍圖。

SOURCE 正泰新能