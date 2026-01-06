TOP 1%！正泰新能獲EcoVadis最高評級集團級「鉑金」

該評級旨在評估企業的可持續發展政策、行動和成果，並由國際專家依據全球標準，根據環境、勞工與人權、商業道德和可持續採購4大主題和21項標準對其績效進行全面評估，在衡量公司整體可持續發展表現中具有重要參考價值。

此次評選中，正泰新能在環境、勞工與人權、商業道德、可持續採購四大板塊分別獲得90、85、87、83分的優異成績。這一成果不僅彰顯了正泰新能在可持續發展領域的領先實力，更展現了其在全球光伏產業中的標桿影響力。

「此次在EcoVadis評估中獲得中國光伏行業首家集團級鉑金評級，是對正泰新能長期以來將可持續發展理念全面融入戰略決策、公司治理、生產製造與供應鏈協同的認可。」正泰新能常務副總裁、首席可持續發展官黃海燕表示，「我們將繼續堅定貫徹『匯聚光能，助力零碳，暢享綠色新生活』的企業使命，通過踐行SBTi目標、推進產品全生命週期管理、構建負責任供應鏈體系等多重舉措，持續提升企業ESG治理水平，為全球能源轉型與光伏行業的可持續發展注入綠色動力。」

作為國內最早進入光伏領域的民營企業之一，正泰新能致力於成為全球最具競爭力的光伏組件供應商，並將ESG理念深度植入戰略規劃與日常運營的各個環節。2023年，正泰新能發佈可持續發展戰略，公佈了以2028年、2035年為時間節點的可持續發展路線圖，並明確將在2050年實現企業全價值鏈碳中和。

正泰新能已通過SBTi科學碳目標審核，組建「綠色可持續發展供應鏈聯盟」，並率先加入聯合國全球契約組織「加速前進（Forward Faster）」倡議。此外，2025年8月，正泰新能與世界自然基金會（WWF）攜手，作為首批企業簽署了「可持續燃料聯盟倡議」，致力於共同推進可持續燃料的發展與應用。

展望未來，正泰新能將繼續深化ESG實踐，通過完善可持續發展管理體系，為全球能源變革提供綠色解決方案，為構建清潔、低碳的能源體系提供可靠支撐，為全球可持續發展進程貢獻堅實的產業力量。

SOURCE 正泰新能