汽車之家： 2024年二手車新能源車將迎來新增長高峰 「以舊換新」政策加速新舊市場流轉

近兩年來，新能源在汽車保有量中的滲透和在二手車交易量中的滲透情況基本同頻，二手車市場需求大於供給。可以預見的是，新能源新車市場的發展將繼續向二手車市場輸入新能源車源，且隨著新能源產品力的提升，新能源二手車購買需求也會進一步釋放。因此在未來，新能源二手車交易活力將繼續增長。

以舊換新新政將進一步推動二手車供給增長 新能源車源也將迎增長高峰

2023年，二手車新增車源同比增長11%，以舊換新新政的出台，也將進一步推動二手車車源量的增長，從而提升二手車市場的活躍度，推動供給強化。

從二手車源構成看，燃油車仍為車源主體，佔比93%；而新能源二手車車源量迅速增長，2023年的車源量同比增長55%，在整體車源中佔比達7.1%，與2020年~2021年間新車新能源滲透率水平接近。從2021年開始，新車新能源銷量迎來爆發式增長，預計2024年二手車市場新能源車源也將迎來新的增長高峰。

中國品牌車源供給增加 由比亞迪、蔚小理等主流頭部品牌帶動

燃油二手車源以豪華品牌為主，合資品牌車源佔比下滑。豪華和中國品牌車源佔比小幅提升，其中，豪華品牌車源向一線奔馳、寶馬集中，中國品牌車源逐漸向吉利、哈弗等頭部強勢品牌集中。

中國品牌在新能源二手車源中佔比超6成，其中，比亞迪、蔚小理等品牌車源的供給增加也在帶動中國品牌車源的佔比提升；特斯拉車源佔比下降超6%，導致整體豪華品牌車源份額下滑。

豪華品牌主導燃油需求市場 超6成新能源用戶偏好中國品牌

從燃油和新能源二手車市場的品牌類型結構來看，供需結構基本一致。

豪華品牌仍主導燃油二手車需求市場，奔馳、寶馬、奧迪為最受用戶關注燃油二手車品牌。中國品牌二手車需求呈增長趨勢，並對合資市場產生影響；新能源二手市場需求結構穩定，中國品牌依然佔據主導地位，佔比接近六成；特斯拉、比亞迪、理想為最受用戶關注新能源二手車品牌。

在二手車級別的用戶需求方面，無論燃油還是新能源，用戶對轎車需求均減少，而對SUV的需求增加。新能源用戶對緊湊型以上各級別市場需求均較大，尤其對中大型和大型SUV的需求增加明顯，而對新能源二手車有著更大的空間追求。

從需求用戶城市分佈看，二線城市燃油車需求提升，需求與供給表現一致，燃油車需求主要在二三線城市；城市線級越高，新能源需求越高，同時隨著新能源滲透率的不斷提升，新能源需求從一線城市向低線級城市分散，二線及四線以下用戶新能源需求增加。

特斯拉、理想等需求旺盛品牌帶動新能源市場供不應求 但多數品牌仍面臨供過於求

2023年，二手燃油車各品牌供需差異不大，且供需情況年度變化較小。新能源二手車受特斯拉、理想需求帶動，呈現出需大於供的局面，但從具體品牌表現層面，多數新能源品牌處於供給大於需求，僅特斯拉、理想、蔚來、極氪需求大於供給；而比亞迪、寶馬的新能源二手車已從2022年的需求大於供給調整為供給大於需求，五菱由需求大於供給調整為供需平衡。

近年來，隨著汽車保有量的增加，二手車交易市場規模持續擴大，交易活躍度不斷提升，尤其新能源二手車的交易活力尤為突出，展現出強勁的發展勢頭。隨著新能源產品力的提升，市場需求持續旺盛，預計新能源二手車市場將迎來高增長階段。2024年，在中央大力推動「以舊換新」指導方針之下，配合各地陸續推出的財政補貼政策，二手車源供給將得到進一步豐富強化，將滿足用戶的多樣化選擇需求，進而激發市場交易活力，加速二手車與新車市場的流轉速率，有力推動整個汽車市場的良性發展。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。根據QuestMobile數據，2023年12月移動端日均用戶量同比提升25.4%，達到6,819萬。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車週期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家