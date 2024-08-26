香港-東盟協會宣佈舉辦「東盟電影節2024」 共賞多元活力文化

香港-東盟協會主席黃永光先生表示：「中國與東盟國家之間的貿易及交流歷史悠久，為彼此的合作奠定了堅實基礎。我們感謝行政長官李家超先生致力促進與不同東盟國家的合作，最近他率領代表團訪問東盟國家，積極推廣香港，促進連繫，為各個商業領域開拓新機遇。我們很高興今年再次舉辦東盟電影節，透過電影獨有的魅力跨越語言界限，創造共同體驗，凸顯香港作為連接東盟與中國內地的橋樑角色，加強其作為區內文化交流的重要樞紐地位。我們期望透過東盟電影，讓香港觀眾，尤其是年青一代，對東盟國家豐富且深厚的文化底蘊和創意產業有獨特的體驗。我衷心感謝來自東盟十國的總領事的鼎力支持，特別是他們親自挑選參與電影節的電影作品，並促成東盟電影工作者來港。同時，我也非常感謝各合作夥伴的支持，包括文創產業發展處、M+、亞洲協會香港中心、香港貿易發展局、投資推廣署、香港金融發展局、團結香港基金，以及所有參與商會與機構，進一步提升了電影節的節目內容及參與度。」

超過20部電影展現活力多彩的東盟文化

許多著名的東盟導演和演員憑著創意和獨特的敘事手法，在世界各地屢獲殊榮。由溫暖感人的喜劇和勵志故事，到緊張刺激的科幻片和動作電影，東盟電影工作者為東盟以至國際電影界作出了重大貢獻。香港作為亞洲電影業中心，以其豐富的文化歷史和獨特電影題材而聞名，亦歡迎東盟電影為本土電影市場帶來嶄新視野，藉此促進更多共同創作的機會。

東盟電影節2024期間將放映超過20部電影，讓香港觀衆有機會以電影視角探索及認識東盟十國的多元文化。每部電影將引領觀衆更深入地理解和欣賞該地區的傳統和價值。

為期一個月的電影之旅 映後座談會與電影創作者會面

在東盟國家的駐香港總領事館以及多個合作夥伴的支持下，本屆東盟電影節特別舉辦約10場映後座談會，特邀電影製作團隊到場與觀衆分享其創作理念及電影製作背後的故事。來自汶萊、印尼、老撾、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國的電影製作人、導演及演員，將於座談會中與本港的持份者及學生見面；部分活動更邀請了香港知名電影業專業人士，如《淪落人》導演陳小娟女士和《過時。過節》導演曾慶宏先生進行映後對談，進一步深化整個電影節期間的文化交流。

香港的電影發燒友將有機會欣賞多元化的電影陣容，如榮獲第25屆上海國際電影節亞洲新人單元最佳女主角提名的老撾電影《訊號》、菲律賓首部提交角逐奧斯卡最佳國際影片的動畫電影《身體拼圖》、號稱馬來西亞歷來最高預算的電影《瑪爾巴特》等等。每部電影獨特的敘事手法，均勾畫出東盟國家精彩紛呈的美妙文化 。

由即日起，公衆可在東盟電影節2024 官方網頁登記換領免費入場門票，門票數量有限，先到先得。如想獲取更多有關放映電影資訊，可參考附錄或瀏覽東盟電影節官網網頁：https://aseanfilmfest.org/.

SOURCE 香港-東盟協會