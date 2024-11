《哈利-波特：魔法幻境》將於2024年11月22日在新加坡聖淘沙名勝世界盛大啟幕

預售票:預售票將於11月5日至7日通過Ticketmaster獨家發售。期待已久的粉絲們現可登錄HarryPotterVisionsofMagic.sg網站加入候補名單,優先搶購預售門票。預售期為您搶佔這一萬眾期待的體驗提供了先機。全面發售將於11月8日啟動。預計門票屆時會十分搶手,強烈建議大家盡早預訂。兒童票(4-12歲)售價為30美元起,成人票(13歲及以上)售價為37美元起。

《哈利-波特:魔法幻境》是一場深入魔法世界最隱秘角落的自助探險。遊客將踏入一系列充滿藝術氣息與沉浸感的環境,這些場景的設計靈感均源自魔法界的神秘地標,如魔法部、紐特動物園的奇妙景象以及引人入勝的冥想盆。通過結合響應式視頻內容、大膽的建築風格和原創音效環境,打造出一場震撼人心的多感官體驗裝置。遊客可揮舞魔杖,點亮隱藏的世界,揭開魔法幻境的神秘面紗,讓整個旅程栩栩如生。

獨一無二的互動藝術盛宴:《哈利-波特:魔法幻境》新加坡展,堪稱這項互動藝術體驗的全球最大規模之作。

新加坡專屬奇遇:此次展覽精心打造十大場景,其中兩幕更是首次在新加坡亮相。遊客將親歷密室,聆聽蛇佬腔的低吟(The Chamber of Secrets),還能通過隱秘的活板門(The Trap Door),探秘藏有傳奇珍寶的密室,使這次《魔法幻境》之旅獨具魅力。

魔法互動,轉角即遇:在《哈利-波特:魔法幻境》中,每一步都引領遊客揭開魔法世界的新篇章,探索與互動機會層出不窮。當遊客穿梭於這些場景之間時,魔杖成為他們點亮隱秘世界、揭開魔法幻境的鑰匙,令整個旅程栩栩如生。從揭開格裡莫廣場(Grimmauld Place)布萊克家族樹的奧秘,到在冥想盆(The Pensieve)中旋轉記憶池穿越時空,這場體驗旨在喚醒每位遊客的好奇心,滿足他們對奇幻世界的無限憧憬。

您將體驗到十大場景

騎士巴士:呼喚騎士巴士啟程,登上這輛三層座駕,穿越倫敦的繁華街道,展開一場驚心動魄的旅程。在巴士穿梭都市之際,體驗特色舖位,捕捉難忘瞬間,並享受哈利在騎士巴士上的獨特細節,一路駛向格裡莫廣場。 格裡莫廣場:抵達隱秘的格裡莫廣場12號,這座被強大魔法守護的宅邸。探索布萊克家族祖宅,揮動魔杖與家譜和發光壁爐互動。 魔法部:邁進魔法部的高牆,響應式的投影與懸空的多媒體中心帶您穿梭於巴黎、倫敦、紐約的魔法部門。在此,魔杖將助您發現奇妙驚喜。 預言廳:踏入收藏無數預言的大廳,漫步於充滿發光球體的鏡像房間,揮動魔杖解鎖未來的低語。 密室:新加坡獨家場景,帶您深入霍格沃茨之下,探秘古老蛇怪的巢穴,開啟一段充滿未知、挑戰與隱藏秘密的旅程。 紐特的神奇動物箱:在驚人的行李箱中發現一個神奇動物世界,您將在它們的自然棲息地邂逅各類奇異生物。從巢穴中的嗅嗅到黑湖中的格林迪洛,令人驚艷的藝術投影令每個場景生動逼真,魔杖也讓紐特的筆記與手稿活靈活現。 翻倒巷:步入翻倒巷的陰暗小徑,那裡有好奇的身影與隱藏的驚喜等您發現。這個黑暗的互動環境捕捉到魔法世界最詭異的地點。 有求必應屋:探索僅在您最需要時才出現的隱藏房間,內藏奇特的物品和待發掘的魔法秘密。在堆積如山的物品中尋覓,發現普通物品中的魔法光芒。 活板門:另一個新加坡獨家場景,邀您進入保護魔法石的一系列密室。每個密室代表三人組需要克服的不同挑戰,為您提供揮動魔杖互動的機會。 冥想盆:通過旋轉記憶池穿越時空,360度沉浸式體驗帶您踏上穿越哈利故事重大時刻的超現實旅程。

全年齡段樂享之旅:《哈利-波特:魔法幻鏡》,一場面向所有粉絲的歡樂盛宴,無論您是初探哈利-波特的魔法世界,還是作為鐵粉重溫往昔奇跡,皆能各得其所。這裡將滿載難忘的瞬間,實為家人朋友共赴的絕佳去處。

購物奇遇與經典黃油啤酒:《哈利-波特:魔法幻鏡》零售店為魔法之旅添上了點睛之筆。這家店坐落於體驗核心區,提供一系列定制禮品和哈利-波特官方授權商品,令粉絲與收藏家心馳神往。您還可以品嚐到魔法世界的招牌飲品——黃油啤酒,其醇厚綿密的口感,為這場魔法旅程畫上了完美的句點。

保持聯繫:欲瞭解更多信息並加入預售候補名單,請訪問HarryPotterVisionsofMagic.sg。請關注我們的Facebook、Instagram和X帳號,隨時獲取最新資訊和公告。

關於《哈利-波特》特許經營系列:

自十一歲的哈利-波特踏入霍格沃茨魔法學校,與鑰匙和場地保管員魯伯-海格相遇的那一刻,他的傳奇冒險便在大眾文化中刻下了永恆烙印。如今,二十五載光陰流轉,《哈利-波特》現象依舊熾熱,穩居史上最成功、最受歡迎的娛樂品牌之列。

J.K.羅琳的暢銷小說攜手哈利-波特的獨特魔法,共同編織了一個不斷拓展、緊密相連的奇妙世界,贏得全球數百萬粉絲的傾心。八部《哈利-波特》電影票房凱旋,三部《神奇動物》(Fantastic Beasts)系列影片亦在大銀幕上續寫魔法傳奇,《哈利-波特與被詛咒的孩子》(Harry Potter and the Cursed Child)舞台劇同樣璀璨奪目。而Portkey Games推出的前沿視頻與手機遊戲,更讓玩家以全新的視角沉浸於魔法世界。粉絲們不僅能通過創意消費產品釋放他們的熱愛,還能在全球五大環球影城主題公園等宏大的實景體驗中親歷驚喜。

華納兄弟探索集團旗下的《哈利-波特》與《神奇動物》系列持續拓展,涵蓋創新巡迴體驗與活動,旨在慶祝粉絲心中珍貴的瞬間與場景。此外,還有九又四分之三站台零售店與哈利-波特紐約旗艦店等標誌性店舖。巫師與麻瓜們亦可在倫敦華納兄弟哈利-波特片場之旅(Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter)與東京華納兄弟哈利-波特片場之旅(Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter)中,探索電影的幕後奧秘,解鎖更多驚喜。

隨著一部改編自《哈利-波特》原著的全新HBO原創劇集即將面世,這個日益壯大的魔法世界將繼續為粉絲社群帶來新鮮刺激的互動體驗。它誠邀全球粉絲及未來世代,親自探尋魔法的無限可能。

欲獲取《哈利-波特》和《神奇動物》的最新資訊及專題內容,請訪問www.wizardingworld.com。

魔法世界(WIZARDING WORLD)及所有相關商標、角色、名稱和標誌均為華納兄弟娛樂公司(Warner Bros. Entertainment Inc.)版權所有及商標保護。出版權歸J.K.羅琳所有。

關於華納兄弟探索集團全球體驗部門

華納兄弟探索集團全球體驗部門(WBDGTE)是依托華納兄弟旗下享譽全球的電影、電視、動畫、遊戲工作室,以及HBO、探索頻道(Discovery)、卡通網絡(Cartoon Network)等品牌打造出的極具影響力的系列故事和角色,創造、開發、授權及運營實景娛樂體驗的全球領軍者。WBDGTE在世界各地的環球主題公園開創性地推出「哈利-波特的魔法世界」景點,以及倫敦、好萊塢、東京等地屢獲殊榮的華納兄弟片場之旅。此外,還有標誌性的哈利-波特紐約旗艦店、阿布扎比華納兄弟世界(Warner Bros. World Abu Dhabi)、阿布扎比華納兄弟主題酒店(The WB Abu Dhabi),以及《老友記》體驗館(The FRIENDS Experience)、《權力的遊戲》片場之旅(The Game of Thrones Studio Tour)等。這些項目的靈感源自哈利-波特、DC、樂一通(Looney Tunes)、史酷比、《權力的遊戲》、《老友記》等經典品牌。WBDGTE隸屬於華納兄弟探索集團的收入與戰略部門。

關於NEON

NEON是創造和製作體驗式娛樂的全球創領者。我們與眾多全球知名公司建立了合作夥伴關係:與華特迪士尼公司(The Walt Disney Company)和漫威娛樂(Marvel Entertainment)聯合開發的《漫威復仇者聯盟互動體驗站》(Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N.)及其進階版;與二十世紀影業(20th Century Studios)攜手的《阿凡達:探索潘多拉》(AVATAR: The Exhibition);與孩之寶公司(Hasbro)共同打造的《變形金剛主題特展》(Transformers: The Experience);與NBC環球(NBC Universal)合作的《侏羅紀世界電影特展》(Jurassic World: The Exhibition);以及與獅門影業(Lionsgate)聯合推出的《飢餓遊戲主題特展》(The Hunger Games: The Exhibition)。此外,NEON還與華納兄弟主題娛樂公司合作,製作了兩個全新且獨特的全球巡迴主題藝術體驗項目——《哈利-波特:魔法幻境》和DC主題體驗,前者已於2023年12月在德國科隆首次亮相,後者計劃於2024年首演。我們還與埃及、秘魯政府合作,推出了《拉美西斯大帝與黃金法老》(Ramses & the Gold of the Pharaohs)和《馬丘比丘和秘魯的黃金帝國》(Machu Picchu and the Golden Empires of Peru)兩個真實文物IP全球巡展。其他類似的項目還包括《龐貝古城主題特展》(Pompeii: The Exhibition)、《全球木乃伊世界巡展》(Mummies of the World: The Exhibition)和《維多利亞霸王龍世界巡展》(Victoria the T. Rex)等。

NEON旗下的各個IP體驗均得到全資子公司ANIMAX的技術支持。ANIMAX是世界級電子動畫創意巨頭,專注於研發、工程技術和娛樂機器人,在美國納什維爾、中國無錫和中東設有先進設施。

憑借全球合作夥伴關係,NEON已將其精彩體驗帶到全球70多個城市,為數百萬遊客留下難忘的回憶。欲瞭解更多信息,請訪問www.neonglobal.com。

關於聖淘沙名勝世界

聖淘沙名勝世界(RWS)是亞洲高端生活方式度假勝地,坐落於新加坡的聖淘沙島。聖淘沙名勝世界佔地49公頃,是新加坡環球影城、S.E.A.海洋館、海豚園和水上探險樂園等世界級景點的所在地。這裡不僅有主題公園和景點帶來的冒險和腎上激素飆升的體驗,還擁有六家獨具特色的豪華酒店和一流的名勝世界會議中心。聖淘沙名勝世界還提供名廚主理的屢獲殊榮的用餐體驗和來自世界各地的令人興奮的美食佳餚,是新加坡充滿活力且多元化餐飲場景的主要參與者,也是亞洲美食愛好者的首選目的地。此外,這家綜合度假勝地還提供世界級的娛樂體驗,從明星演唱會到沉浸式展覽,應有盡有。RWS繼連續十年榮獲TTG旅遊大獎(TTG Travel Awards)「最佳綜合度假勝地」後,於2023年成為首個入選「TTG旅遊名人堂」(TTG Travel Hall of Fame)的綜合度假酒店。TTG旅遊大獎旨在表彰亞太地區旅遊行業的佼佼者。

聖淘沙名勝世界由雲頂集團(Genting Group)旗下公司雲頂新加坡(Genting Singapore)全資擁有。如需更多信息,請訪問www.rwsentosa.com。

