"HARRY POTTER: VISIONS OF MAGIC" SEGERA HADIR DI RESORTS WORLD SENTOSA, SINGAPURA, PADA 22 NOVEMBER 2024

Tiket Pre-Sale: Tiket pre-sale tersedia pada 5-7 November lewat Ticketmaster. Penggemar masih bisa mendapatkan akses eksklusif melalui tiket pre-sale dengan melakukan registrasi di HarryPotterVisionsofMagic.sg. Tiket pre-sale memastikan Anda memperoleh akses untuk menyaksikan seni instalasi yang dinantikan banyak penggemar ini. Setelah periode tiket pre-sale berakhir, tahap penjualan berikutnya untuk publik dimulai pada 8 November. Mengingat besarnya permintaan penggemar, Anda dianjurkan membeli tiket secara lebih awal. Tiket untuk anak-anak 4-12 tahun tersedia seharga $39 SGD, sedangkan tiket untuk pengunjung dewasa atau 13 tahun ke atas seharga $49 SGD.

Di Harry Potter: Visions of Magic, pengunjung dapat mengeksplorasi sendiri beberapa tempat yang paling misterius dalam dunia sihir. Para pengunjung dapat menemukan lokasi-lokasi artistik dan imersif yang terinspirasi dari komunitas dunia sihir, seperti Ministries of Magic, pesona magis Newt's Menagerie, serta Pensieve yang memukau. Perpaduan konten video yang responsif, arsitektur megah, dan latar audio orisinal menghadirkan seni instalasi yang sangat menarik dan multisensoris. Para pengunjung pun dapat menggunakan tongkat sihir dan menyingkap benda-benda yang tak terlihat sekaligus mewujudkan sihir yang membuat suasana semakin realistis.

Seni Instalasi Interaktif yang Sangat Unik: Harry Potter: Visions of Magic edisi Singapura memiliki skala terbesar di dunia.

Sejumlah Instalasi yang Hanya dapat Ditemui di Singapura: Atraksi ini mencakup 10 instalasi, dua di antaranya bahkan menjalani debut di Singapura. Pengunjung bisa mendengar bisikan Parseltongue di The Chamber of Secrets, serta menjelajahi kamar-kamar lain yang melindungi harta karun legendaris di The Trap Door. Dengan demikian, Harry Potter: Visions of Magic edisi Singapura ini sangat unik.

Sihir Interaktif di Setiap Sudut: Di Harry Potter: Visions of Magic, setiap sudut menguak hal-hal baru dari dunia sihir, serta menawarkan banyak kesempatan untuk bereksplorasi dan berinteraksi. Ketika menelusuri atraksi ini, pengunjung bisa memakai tongkat sihir untuk mengekspos segala hal yang tak terlihat, mewujudkan kekuatan sihir yang membuat suasana menjadi kian realistis. Mulai dari membongkar rahasia silsilah keluarga Black di Grimmauld Place hingga melintasi waktu dalam kolam memori di The Pensieve, atraksi ini mengundang keingintahuan dan memukau pengunjung.

10 Tempat yang dapat Anda Eksplorasi

1.The Knight Bus: Anda dapat mengawali petualangan dengan the Knight Bus, serta menempuh perjalanan menarik sambil melintasi jalanan yang ramai di London. Ketika bus tingkat tiga yang ikonis ini menyusuri kota London, Anda juga bisa mengambil foto dan menikmati setiap sudut kendaraan Harry Potter ini menuju Grimmauld Place.

2.Grimmauld Place: Anda pun tiba di Number 12, Grimmauld Place. Rumah misterius ini tak terlihat bagi kebanyakan orang--dilindungi mantra gaib. Anda dapat menjelajahi rumah keluarga Black ini dan memakai tongkat sihir untuk mempelajari silsilah keluarga Black, serta menyalakan perapian.

3.Ministries of Magic: Anda dapat berkunjung ke gedung megah Ministries of Magic. Di tempat ini, sejumlah proyeksi responsif dan instalasi multimedia yang berada di sisi atas akan membawa Anda memasuki sekolah sihir yang terletak di Paris, London, dan New York. Dengan tongkat sihir, Anda bisa menemukan berbagai kejutan magis.

4.The Hall of Prophecy: Anda dapat menjelajahi aula yang menampilkan banyak benda-benda ramalan. Anda pun bisa mengunjungi rumah kaca dengan bola-bola berkilau, serta memakai tongkat sihir untuk mendengarkan bisikan dari masa depan.

5.The Chamber of Secrets: Hanya tersedia di Singapura, tempat ini membawa Anda ke pelosok Hogwart hingga ke sarang Basilisk kuno. Perjalanan ini mengusung Anda ke lokasi-lokasi tersembunyi, diliputi banyak tantangan dan rahasia.

6.Newt's Menagerie: Anda dapat menjumpai makhluk fantastis dalam satu koper menarik. Ketika berjumpa dengan makhluk-makhluk ini, Anda juga menemui habitat naturalnya. Mulai dari Nifflers hingga Grindylows di Black Lake, setiap adegan terlihat realistis berkat proyeksi seni yang memukau. Tangan Anda pun bisa menghadirkan catatan dan coretan Newt.

7.Knockturn Alley: Anda dapat menempuh petualangan di lorong-lorong gelap di Knockturn Alley. Sejumlah sosok penasaran dan kejutan tak terduga pun menanti Anda. Lokasi gelap dan interaktif ini menampilkan beberapa tempat yang paling mistis.

8.The Room of Requirement: Anda bisa mengeksplorasi ruang rahasia yang hanya muncul saat Anda benar-benar membutuhkannya. Ruang ini dipenuhi benda-benda penasaran dan rahasia gaib. Di antara barang-barang biasa, banyak benda tergantung di plafon dan menyimpan keajaiban.

9.The Trap Door: Sebagai instalasi lain yang hanya tersedia di Singapura, lokasi ini mengajak pengunjung menuju sejumlah kamar rahasia yang menyimpan Philosopher's Stone. Setiap kamar menyimpan tantangan berbeda yang harus diatasi tiga orang. Anda pun dapat memakai tongkat sihir di lokasi ini.

10. The Pensieve: Anda dapat melintasi waktu dalam kolam memori. Instalasi imersif 360 derajat ini menawarkan pengalaman unik dengan menampilkan momen-momen penting dari kisah Harry Potter.

Pengalaman Menarik untuk Semua Usia: Harry Potter: Visions of Magic dapat dinikmati penggemar dari segala usia. Jika Anda baru pertama kali mengenal sihir Harry Potter, atau mengenang dunia sihir tersebut sebagai penggemar setia, Harry Potter: Visions of Magic menawarkan berbagai pengalaman menarik bagi setiap orang. Instalasi ini menghadirkan berbagai momen yang sangat berkesan sehingga menjadi destinasi yang wajib dikunjungi keluarga dan sahabat.

Lokasi Belanja dan Minuman Butterbeer yang Legendaris: Petualangan Anda menelusuri dunia sihir tidak lengkap tanpa berbelanja di gerai Harry Potter: Visions of Magic. Berada di tengah lokasi instalasi, gerai ritel menarik ini menjual berbagai suvenir resmi Harry Potter, ideal untuk penggemar dan kolektor. Pengunjung juga bisa mencicipi minuman legendaris dari dunia sihir, Butterbeer. Dengan buih yang berlimpah, Butterbeer menyegarkan Anda setelah selesai menempuh perjalanan magis.

Ikuti kabar terbaru: Informasi lebih lanjut dan cara melakukan registrasi untuk tiket pre-sale tersedia di HarryPotterVisionsofMagic.sg. Ikuti media sosial Harry Potter: Visions of Magic: Facebook, Instagram, dan X

Narahubung Media:

• Cheryl Khong

Saffron Communications

Surel: [email protected]

• Lindsay Kiesel

Warner Bros. Discovery Global Experiences

Surel: [email protected]

• Danny Cham

Resorts World Sentosa

Surel: [email protected]

UNDUH MATERI PERS LEWAT TAUTAN INI

Tentang Film Serial Harry Potter:

Sejak bertemu dengan Rubeus Hagrid, Keeper of Keys and Grounds di Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, ketika masih berusia 11 tahun, petualangan Harry Potter meninggalkan kesan yang mendalam pada kebudayaan populer. Kini, 25 tahun berselang, fenomena Harry Potter menjadi salah satu aset hiburan tersukses dan paling digemari dalam sejarah.

Lewat novel-novel terlaris J.K. Rowling, sihir Harry Potter tersajikan dalam kisah yang terus berkembang dan saling terkait. Kisah ini pun digemari jutaan penggemar di seluruh dunia. Delapan film laris Harry Potter dan tiga film Fantastic Beasts menghadirkan aksi memukau di layar kaca. Selain itu, Harry Potter and the Cursed Child turut memikat audiens di panggung, sedangkan video dan gim seluler mutakhir dari Portkey Games membawa pemain mengeksplorasi dunia sihir. Penggemar juga bangga menunjukkan minatnya lewat produk inovatif, serta gembira bergabung dalam pengalaman spektakuler di lokasi tertentu--termasuk lima taman hiburan tematis (theme park) di lokasi-lokasi Universal Studios di seluruh dunia.

Portofolio Harry Potter dan Fantastic Beasts dari Warner Bros yang dimiliki Discovery kini mencakup tur dan kegiatan menarik. Setiap atraksi ini ikut merayakan momen spesial dan lokasi yang disukai penggemar, serta gerai ritel Platform 9 3⁄4 dan gerai unggulan ikonis-- Harry Potter New York. Para penggemar pun dapat menemukan hal-hal baru ketika mengeksplorasi rahasia di balik layar Harry Potter saat berkunjung ke Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter dan Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter.

Menjelang kehadiran film serial HBO Original TV yang dibuat berdasarkan buku Harry Potter, dunia sihir yang lebih luas menghadirkan berbagai peluang baru bagi penggemar. Bagi fan global, serta generasi masa depan, Harry Potter mengajak setiap orang untuk menemukan kekuatan magis.

Kabar dan informasi terbaru tentang Harry Potter dan Fantastic Beasts: www.wizardingworld.com.

WIZARDING WORLD dan seluruh merek dagang, karakter, nama, dan logo terkait merupakan milik © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

Hak Penerbitan © JKR. (s24)

Tentang Warner Bros. Discovery Global Experiences

Warner Bros. Discovery Global Experiences (WBDGE) adalah pemimpin pasar global yang membuat, mengembangkan, melisensikan, dan mengelola atraksi hiburan di lokasi tertentu berdasarkan serial, kisah, dan karakter film-film ternama Warner Bros., serta televisi, animasi, studio gim, HBO, Discovery, Cartoon Network. WBDGE mengelola sejumlah lokasi atraksi The Wizarding World of Harry Potter di taman hiburan tematis (theme park) Universal di seluruh dunia, lokasi-lokasi Warner Bros. Studio Tour yang telah memenangkan penghargaan, tersebar di London, Hollywood, dan Tokyo, serta gerai unggulan Harry Potter New York, Warner Bros. World Abu Dhabi, The WB Abu Dhabi, The FRIENDS Experience, The Game of Thrones Studio Tour, serta berbagai pengalaman lain yang terinspirasi Harry Potter, DC, Looney Tunes, Scooby-Doo, Game of Thrones, FRIENDS, dan lain-lain. WBDGE adalah bagian dari divisi Warner Bros. Discovery's Revenue & Strategy.

Tentang NEON

NEON adalah pemimpin pasar global yang menciptakan dan memproduksi atraksi hiburan berbasiskan pengalaman (experiential entertainment). NEON menjalin kolaborasi global dengan The Walt Disney Company dan Marvel Entertainment untuk Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N. dan Marvel Avengers Station: Evolution, 20th Century Studios untuk AVATAR: The Exhibition, Hasbro untuk Transformers: The Experience, NBCUniversal untuk Jurassic World: The Exhibition, serta Lionsgate untuk The Hunger Games: The Exhibition. NEON juga berkolaborasi dengan Warner Bros. Themed Entertainment untuk memproduksi dua instalasi seni baru dan unik yang berskala global, Harry Potter: Visions of Magic, yang pertama kali hadir di Cologne, Jerman, pada Desember 2023, serta atraksi yang terinspirasi dari DC, segera diluncurkan pada 2024. NEON juga bermitra dengan pemerintah Mesir dan Peru untuk membuat atraksi dengan hak kekayaan intelektual berdasarkan artefak asli, Ramses & the Gold of the Pharaohs dan Machu Picchu and the Golden Empires of Peru, serta tur artefak autentik Pompeii: The Exhibition, Mummies of the World: The Exhibition, dan Victoria the T. Rex.

Atraksi-atraksi yang diproduksi NEON didukung oleh ANIMAX, anak usaha NEON, serta produsen creative animatronics kelas dunia yang menjalankan penelitian dan pengembangan, rekayasa dan membuat entertainment robotics di fasilitas-fasilitas canggih yang tersebar di Nashville, Amerika Serikat, Wuxi, Tiongkok, dan Timur Tengah.

Lewat kemitraan global, NEON menghadirkan berbagai pengalaman menarik yang sangat berkesan bagi jutaan pengunjung di lebih dari 70 kota di seluruh dunia. Informasi lebih lanjut: www.neonglobal.com.

Tentang Resorts World Sentosa

Resorts World Sentosa (RWS), resor gaya hidup premium di Asia, terletak di pulau Sentosa, Singapura. Terletak di lahan seluas 49 hektar, RWS memiliki sejumlah atraksi kelas dunia, termasuk Universal Studios Singapore, S.E.A. Aquarium, Dolphin Island, dan Adventure Cove Waterpark. Enam hotel mewah, serta Resorts World Convention Centre melengkapi petualangan dan keseruan yang tersedia di taman hiburan tematis dan atraksi di RWS. Selain itu, RWS juga memiliki berbagai restoran pemenang penghargaan dan kuliner lezat dari seluruh dunia, dipimpin celebrity chef. Dengan demikian, RWS menjadi salah satu pemain utama dalam wisata kuliner di Singapura, serta destinasi kuliner di Asia bagi penggemar kuliner. Resor terintegrasi ini menawarkan hiburan kelas dunia, mulai dari konser yang menampilkan berbagai bintang hingga pameran imersif. RWS juga menjadi resor terintegrasi pertama yang tercantum dalam daftar "TTG Travel Hall of Fame" pada 2023 setelah meraih gelar "Best Integrated Resort" selama 10 tahun berturut-turut di TTG Travel Awards, ajang yang mengapresiasi pelaku industri pariwisata terbaik di Asia Pasifik.

RWS adalah anak usaha Genting Singapore, bagian dari Genting Group. Informasi lebih lanjut: www.rwsentosa.com.

SOURCE Neon Global