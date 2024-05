阿布達比薩迪亞特文化區：其中一個文化機構最集中的區域將在 2025 年竣工，彰顯阿布達比對文化的承諾

建成後,薩迪亞特文化區的多元化機構將使該地區成為其中一個最獨特的文化平台。阿拉伯世界的第一家普世性博物館 -- 阿布達比盧浮宮坐落於此地,將並排展示來自不同文化的藝術品,講述人類相互連結的故事。自 2017 年開業以來,阿布達比盧浮宮接待了 500 萬遊客,以其令人驚嘆的建築和創新的敘事方式而聞名於世。附近的 Berklee Abu Dhabi 音樂學院全年開設音樂、表演藝術和教育課程。

Manarat Al Saadiyat 畫廊是創意藝術表達的中心,也是阿布達比文化日曆中兩項重要舉措的所在地:阿布達比藝術節和阿布達比文化峰會。

薩迪亞特文化區即將開放的機構的目前施工進度為 76%。扎伊德國家博物館是阿聯酋的國家博物館,旨在頌揚該國悠久的歷史和豐富的文化,並紀念該國的國父、已故 Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 的遺產。此外,阿布達比 teamLab Phenomena 藝術中心歡迎參觀者進行不斷變化的探索,以超越想像力的極限。

阿布達比自然歷史博物館也將加入其中,該博物館包括一家研究和教學機構,將帶領遊客踏上 138 億年的旅程,探索我們的宇宙和地球。阿布達比古根漢美術館將是一座弘揚 1960 年代至今的藝術和當代最重要藝術成就的博物館。

薩迪亞特文化區向已故的 Sheikh Zayed 致敬,Sheikh Zayed 製定了文化議程,並透過考古發掘和發現向世界揭開阿聯酋的歷史面紗。這項遺產始於艾恩博物館的建立,該博物館是阿聯酋的第一座博物館,於 1971 年開放。隨後,文化基金會於 1981 年成立。Sheikh Zayed 的遺產在已故的 Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan 的指導下不斷發展。如今,阿聯酋總統 Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan 殿下和阿布達比王儲 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed 殿下繼續發揚這一遺產。

阿布達比 DCT 主席 Mohamed Al Mubarak 閣下表示:「文化超越了單純的連結;它影響著我們的發展,拓寬了我們的視野。在阿布達比,我們接納這種影響以培養在整個社區引起共鳴的深刻感激之情。薩迪亞特文化區體現了『文化希望』。隨著時間的推移,該區將傳遞更加有力的文化多元化信息,建立全球聯繫,激勵文化交流,並培養新的思維方式,為該地區、全球南方和全世界提供支持。薩迪亞特文化區是人們可以學習過去、了解現在並關注未來的地方。」

阿布達比 DCT 還發起了一項引人注目的活動,名為「千種感動方式」(Be Moved in a Thousand Ways),該活動由慈善家、清談節目主持人兼作家 Oprah Winfrey 推廣。該活動影片傳達了具啟發性的訊息,即文化具有團結、激勵和拓展思維的變革力量。這項活動的貢獻者包括阿布達比 DCT Mohamed Khalifa Al Mubarak 閣下;阿聯酋總統文化顧問及阿拉伯聯合酋長國大學校長 Zaki Anwar Nusseibeh 閣下;阿聯酋外交部國務部長 Noura Bint Mohammed Al Kaabi 閣下;普立茲克建築獎得主兼扎伊德國家博物館建築師 Norman Foster 勳爵;所羅門•R•古根漢美術館及基金會的董事兼行政總裁 Mariët Westermann;來自阿聯酋的著名藝術家 Mohammed Ibrahim、Najat Makki、Afra Al Dhaheri from the UAE;屢獲殊榮的演員、音樂家兼企業家 Idris Elba OBE;傳奇鋼琴家郎朗等多位人士。

薩迪亞特文化區展覽簡介

參觀馬納拉特薩迪亞特文化中心的遊客可以透過展覽,了解薩迪亞特文化區每間博物館和機構的故事,預覽整個薩迪亞特文化區之旅。

