「數碼宇宙守護者 2025 IG Reels創作比賽」頒獎禮圓滿結束

逾3,700 名學生以創意短片推廣網絡安全 掀起數碼安全新風潮

香港 2025年9月29日 /美通社/ -- 由香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）主辦，並與 SEED Foundation 合辦，策略夥伴 AlipayHK 全力支持的「數碼宇宙守護者 2025 IG Reels創作比賽」今年再創佳績，吸引逾 3,700 名學生踴躍參與，較去年增長超過一倍。隨著電子商務及電子支付日益普及，個人私隱與金融安全的重要性日益提升，是次比賽特別加強安全使用電子支付及個人資訊保護的宣導，協助學生提升實務應用能力與安全警覺性。活動成功將網絡安全訊息廣泛傳遞至青少年群體，推動本港網絡安全教育邁向新里程碑。

短片創作結合網安教育 青年用短片傳遞防騙新思維

本屆「數碼宇宙守護者 2025 IG Reels創作比賽」繼續以創意短片作為橋樑，將網絡安全知識以生動有趣的方式融入年輕人的日常生活，成功引起廣泛共鳴。參賽作品題材多元，涵蓋密碼保護、釣魚電郵防範、個人資料保障及網絡詐騙識別等，兼具創意與教育意義。為提升參賽體驗，主辦方特別安排專業導師提供拍片技巧培訓，並推出線上學習資源，協助學生掌握創作技巧及網絡安全重點。此外，比賽更邀請具影響力的 人氣創作者 舉辦拍片工作坊，傳授專業拍攝與後製技巧，並藉助其社交媒體影響力擴大宣傳效益，吸引更多年輕人積極參與，共同推動網絡安全行動。最終入圍作品於頒獎典禮上播放，並透過社交平台廣泛傳播，進一步擴大網絡安全教育的影響力。

評審一致讚譽參賽作品的專業水準，認為學生在拍攝創意、剪輯技巧及混音製作等方面表現出色，充分展現對本屆賽事的投入與專業精神。參賽同學不僅成功將網絡安全這一嚴肅議題轉化為年輕人喜愛的創作形式，更透過生動有趣的短片，有效提升同輩對數碼安全的關注與認知，教育成效顯著。

短片互動＋生活化內容 網安學習更貼近年輕世代

本年度活動在內容設計上進一步創新，緊貼科技發展與社會趨勢，重點涵蓋三大方向：

引入人工智能（AI）元素，協助學生認識新興科技帶來的潛在安全挑戰，培養前瞻性思維； 聚焦近年常見的網絡詐騙案例，提升青少年對詐騙手法的辨識力與防範意識； 採用貼近生活的短片形式，配合中學生的觀看習慣，讓網絡安全教育更具互動性與趣味性。

透過這些創新設計，活動不僅傳遞知識，更引導學生將安全意識融入日常生活，實現寓教於樂的學習體驗。

香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉工程師致辭表示：「在數碼時代，網絡安全不僅是技術挑戰，更是社會穩定與未來發展的基石。HKIRC一直致力推動全民網絡安全意識，透過多元化的培訓與比賽，培育新一代資訊安全專才。我們積極開發多項教育項目，深化不同受眾的參與，並構建涵蓋學生、在職IT人員以至高階防禦專家的多層次人才梯隊。展望未來，HKIRC將持續以創新思維深化網絡安全教育，整合社會資源，攜手共建安全、可信的數碼生態。」

SEED Foundation行政總裁 羅君本先生致辭表示：「透過互動式網上自學平台，學生能夠深入學習網絡安全知識。而短片創作部分則鼓勵他們在吸收知識後進行整理與重構，轉化為個人化的創意表達，進一步鞏固學習成果，同時將網絡安全的重要訊息傳遞給朋友和家人，推動更廣泛的網絡安全意識。」

HKIRC 積極培育青年網安力量 共建安全智慧城市

HKIRC深信青年是推動香港網絡安全未來發展的關鍵力量。HKIRC將持續以培育年輕一代為首要目標，推動本地網絡安全生態蓬勃發展。未來，HKIRC將與教育界緊密合作，透過多元化項目，全面提升學生的網絡安全意識。同時，HKIRC會積極推廣模擬攻防演練，讓青年親身體驗網絡攻防挑戰，培養實戰應變能力。為回應數碼時代的需求，HKIRC亦將持續優化「網絡安全員工培訓平台」（Cybersec Training Hub），為各行各業提供靈活的網上培訓課程，協助企業員工深化網絡安全認知，從源頭降低風險，共同打造更安全的網絡智慧城市。

關於HKIRC

香港互聯網註冊管理有限公司(HKIRC)為一非牟利及非法定機構，由香港特區政府指定，專責執行香港地區頂級域名(即'.hk'及'.香港')的註冊及管理工作。HKIRC透過其下之註冊服務機構以提供所有'.com.hk'、'.org.hk'、'.gov.hk'、'.edu.hk'、'.net.hk'、'.idv.hk'、'.公司.香港'、'.組織.香港'、'.政府.香港'、'.教育.香港'、'.網絡.香港'、'.個人.香港' 、'.hk' 及'.香港' 的域名註冊服務。

