《福布斯旅遊指南》公佈 2026 年酒店星級酒吧名單

經現場考察，全球 37 間非凡酒店酒吧備受嘉許

亞特蘭大2026年6月9日 /美通社/ -- 作為全球奢華款待業的標杆，《福布斯旅遊指南》（「《福布斯旅遊指南》」）今日發佈 2026 年酒店星級酒吧名單 (2026 Hotel Star Bars)，向全球 37 間非凡酒店酒吧致敬，頌揚其在雞尾酒藝術、尊尚服務及難忘賓客體驗上的極致追求。

今年獲選酒吧遍及 18 個國家，數據來自《福布斯旅遊指南》的星級評分機制，建基於全球匿名現場考察，一絲不苟。 上榜酒吧在飲品構思和視覺呈現，以及無縫奢華服務和卓越待客之道上，均綻放耀眼光芒。

《福布斯旅遊指南》行政總裁 Hermann Elger 表示：「2026 年酒店星級酒吧彰顯卓著不凡的酒店酒吧體驗，為客人留下持久印象。 從別出心裁的雞尾酒構思、體貼入微的待客之道，到與別不同的環境氣氛，這些酒店酒吧均締造出絕佳體驗，讓人在喝完最後一口後仍回味無窮。」

今年的 37 位榮譽得主，雲集歷久彌堅的傳奇經典，與重塑現代酒店酒吧體驗的新星。

上海及東京各有三間酒吧獲獎，在今屆名單中領先。 五間酒吧再度榮登名單：上海建業里嘉佩樂酒店 (Capella Shanghai, Jian Ye Li) 的 Le Bar、蒙特卡洛巴黎大酒店 (Hôtel de Paris Monte-Carlo) 的 Le Bar Américain、巴黎香格里拉酒店 (Shangri-La Paris) 的 Le Bar Botaniste、金普頓海濱水療度假村 (Kimpton Seafire Resort + Spa) 的 Library by the Sea，以及澳門瑞吉酒店 (The St. Regis Macao) 的 The St. Regis Bar。

備受矚目的新晉傑出酒吧包括：

The Champagne Bar ，位於邁阿密瑟夫賽德四季酒店 (Four Seasons Hotel at The Surf Club)，棕櫚搖曳，坐擁邁阿密最龐大的香檳珍藏。

，位於邁阿密瑟夫賽德四季酒店 (Four Seasons Hotel at The Surf Club)，棕櫚搖曳，坐擁邁阿密最龐大的香檳珍藏。 The Bvlgari Bar ，坐落於東京寶格麗酒店 (Bvlgari Hotel Tokyo) 45 樓，恍如雲端上的地中海庭園。

，坐落於東京寶格麗酒店 (Bvlgari Hotel Tokyo) 45 樓，恍如雲端上的地中海庭園。 Vault Bar 設於阿姆斯特丹華爾道夫酒店 (Waldorf Astoria Amsterdam) 內，由舊銀行金庫改裝而成，環境溫馨，奉上創新飲品。

設於阿姆斯特丹華爾道夫酒店 (Waldorf Astoria Amsterdam) 內，由舊銀行金庫改裝而成，環境溫馨，奉上創新飲品。 Don Manuel's 地處洛斯卡沃斯佩德雷加爾華爾道夫酒店 (Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal)，宛如露天綠洲，主打充滿墨西哥風情的雞尾酒。

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SOURCE Forbes Travel Guide