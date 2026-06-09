《福布斯旅遊指南》公佈 2026 年酒店星級酒吧名單

新聞提供者Forbes Travel Guide
09 6月, 2026, 18:37 CST
經現場考察，全球 37 間非凡酒店酒吧備受嘉許
亞特蘭大2026年6月9日 /美通社/ -- 作為全球奢華款待業的標杆，《福布斯旅遊指南》（「《福布斯旅遊指南》」）今日發佈 2026 年酒店星級酒吧名單 (2026 Hotel Star Bars)，向全球 37 間非凡酒店酒吧致敬，頌揚其在雞尾酒藝術、尊尚服務及難忘賓客體驗上的極致追求。
今年獲選酒吧遍及 18 個國家，數據來自《福布斯旅遊指南》的星級評分機制，建基於全球匿名現場考察，一絲不苟。 上榜酒吧在飲品構思和視覺呈現，以及無縫奢華服務和卓越待客之道上，均綻放耀眼光芒。
《福布斯旅遊指南》行政總裁 Hermann Elger 表示：「2026 年酒店星級酒吧彰顯卓著不凡的酒店酒吧體驗，為客人留下持久印象。 從別出心裁的雞尾酒構思、體貼入微的待客之道，到與別不同的環境氣氛，這些酒店酒吧均締造出絕佳體驗，讓人在喝完最後一口後仍回味無窮。」
今年的 37 位榮譽得主，雲集歷久彌堅的傳奇經典，與重塑現代酒店酒吧體驗的新星。
上海及東京各有三間酒吧獲獎，在今屆名單中領先。 五間酒吧再度榮登名單：上海建業里嘉佩樂酒店 (Capella Shanghai, Jian Ye Li) 的 Le Bar、蒙特卡洛巴黎大酒店 (Hôtel de Paris Monte-Carlo) 的 Le Bar Américain、巴黎香格里拉酒店 (Shangri-La Paris) 的 Le Bar Botaniste、金普頓海濱水療度假村 (Kimpton Seafire Resort + Spa) 的 Library by the Sea，以及澳門瑞吉酒店 (The St. Regis Macao) 的 The St. Regis Bar。
備受矚目的新晉傑出酒吧包括：
- The Champagne Bar，位於邁阿密瑟夫賽德四季酒店 (Four Seasons Hotel at The Surf Club)，棕櫚搖曳，坐擁邁阿密最龐大的香檳珍藏。
- The Bvlgari Bar，坐落於東京寶格麗酒店 (Bvlgari Hotel Tokyo) 45 樓，恍如雲端上的地中海庭園。
- Vault Bar 設於阿姆斯特丹華爾道夫酒店 (Waldorf Astoria Amsterdam) 內，由舊銀行金庫改裝而成，環境溫馨，奉上創新飲品。
- Don Manuel's 地處洛斯卡沃斯佩德雷加爾華爾道夫酒店 (Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal)，宛如露天綠洲，主打充滿墨西哥風情的雞尾酒。
如欲瀏覽 2026 年酒店星級酒吧的完整名單，請前往 ForbesTravelGuide.com。
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