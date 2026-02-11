《福布斯旅遊指南》公佈 2026 年度星級獎項

Ritz-Carlton Yacht Collection 贏得首個五星郵輪評級；Celebrity 則奪得首間海上五星餐廳殊榮

亞特蘭大2026年2月11日 /美通社/ --《福布斯旅遊指南》（「FTG」）是豪華酒店、餐廳、水療中心及海上郵輪的唯一獨立全球評級系統，2026 年星級獎項於今日正式揭曉 。 有關完整獲獎名單，請瀏覽 ForbesTravelGuide.com。

這份第 68 屆年度名單迎來一大重要里程碑：涵蓋超過 100 個國家，新增了不丹、克羅地亞、格魯吉亞、格林納達、老撾、波蘭、斯里蘭卡、坦桑尼亞和烏茲別克等多個目的地。

本屆名單迎來比以往更多的新晉獲獎者，加上多項首度頒發的殊榮，預示豪華旅遊正邁向新紀元：

全球首個五星郵輪榮譽。 隨着乘坐郵輪熱潮的興起，Ritz-Carlton Yacht Collection 旗下 Ilma（伊爾瑪）號榮膺《福布斯旅遊指南》史上第一艘五星郵輪。 與此同時，由星級名廚 Daniel Boulud 執掌的 Celebrity Xcel 郵輪餐廳 Le Voyage，亦成為海上首間五星食府。





精緻小眾目的地，實現華麗躍升。 當奢華旅客的目光越過大都會，投向那些精緻靜謐的較小城市，酒店業亦乘勢而起。 五星榮耀首度降臨特克斯和凱科斯群島 (Wymara Villas)、日本日光市 (The Ritz-Carlton, Nikko) 及黑山 (One&Only Portonovi）。 查爾斯頓的 The Charleston Place 及愛丁堡的 100 Princes Street 則摘得四星，不僅提升城市的待客之道，亦見證這些尚待深入探索的旅遊市場現正蓬勃發展。





Marriott International 奢華酒店熠熠生輝。 亞特蘭大首獲雙五星加冕：The St. Regis Atlanta 及旗下的 Atlas Buckhead 餐廳雙雙脫穎而出。 The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes 為奧蘭多贏得首個頂級酒店獎項。 Ritz-Carlton Reserve 旗下的 Nujuma，則成為沙特阿拉伯紅海龐大旅遊項目的首間五星酒店。





奢華風尚，正從既定模式轉向度身打造。 酒店業傾力營造貼心周到的當地深度體驗，告別過往一體通用的待客之道，轉向深深植根於目的地的定制模式。 塞多納首間五星酒店 Mii amo，依據其紅岩地貌環境，為旅客度身設計養生之旅。 Ritz-Carlton Reserve 品牌系列則始終以當地體驗為先，讓賓客按照個人步伐從容探索，細味風土人情。





酒店業傾力營造貼心周到的當地深度體驗，告別過往一體通用的待客之道，轉向深深植根於目的地的定制模式。 塞多納首間五星酒店 Mii amo，依據其紅岩地貌環境，為旅客度身設計養生之旅。 Ritz-Carlton Reserve 品牌系列則始終以當地體驗為先，讓賓客按照個人步伐從容探索，細味風土人情。 款待業界，日趨崇尚親密與私隱。 澳門連續第四年在五星酒店數目（28 間）上領先全球其他頂尖旅遊目的地。 澳門最新獲獎名單顯示出其奢華級別正轉向更趨私密的體驗：澳門銀河酒店內的 Capella、Paiza Grand 以及 Palazzo Versace Macau 均提供「酒店中的酒店」體驗，強調極致私隱而非龐大規模。

其他亮點：

本屆獲獎物業總數為 2,422 間，包括 343 間五星、708 間四星及 679 間推薦酒店；82 間五星、138 間四星及 80 間推薦餐廳；118 間五星及 241 間四星水療中心；1 艘五星、9 艘四星及 9 艘推薦郵輪；以及 1 間五星、8 間四星及 5 間推薦郵輪餐廳。





美國 喜迎五間新晉五星酒店（賓夕凡尼亞州法明頓 Nemacolin 的 The Chateau；塞多納的 Mii amo；The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes；The St. Regis Atlanta；以及 The Boca Raton 內的 Yacht Club），以及三間五星餐廳（亞特蘭大的 Atlas Buckhead；羅德島州紐波特 Castle Hill 的 Aurelia；以及 Boca Raton 的 Flybridge）。





歐洲迎來的新五星酒店位於 法國 (The Maybourne Riviera）、 黑山 (One&Only Portonovi）、 西班牙 (巴塞隆拿的 Mandarin Oriental）及 瑞士 (蘇黎世的 Mandarin Oriental Savoy)。





亞太區 正崛起成為下一個奢華中心，全部新入榜的五星酒店中有的 40% 來自此地：東京的 Bvlgari Hotel Tokyo；澳門銀河的 Capella；上海建業里的 Capella Shanghai, Jian Ye Li；北京前門的 Mandarin Oriental Qianmen；澳門的 Paiza Grand；Palazzo Versace Macau；香港麗晶酒店 Regent Hong Kong；京都的 ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts；日本日光市的 The Ritz-Carlton；以及澳門的 The St. Regis Macao。





中東地區 迎來四間新的五星酒店，分別為：阿布扎比的 Emirates Palace Mandarin Oriental、杜拜 Luxury Collection 旗下 Grosvenor House、沙特阿拉伯 Ritz-Carlton Reserve 旗下的 Nujuma，以及多哈的 Rosewood。





迎來四間新的五星酒店，分別為：阿布扎比的 Emirates Palace Mandarin Oriental、杜拜 Luxury Collection 旗下 Grosvenor House、沙特阿拉伯 Ritz-Carlton Reserve 旗下的 Nujuma，以及多哈的 Rosewood。 新的五星酒店亦遍及加勒比海地區（特克斯和凱科斯群島的 Wymara Villas）及墨西哥 (Grand Velas Los Cabos)。

《福布斯旅遊指南》標準與評級總裁 Amanda Frasier 表示：「本年度最新的星級獎項得主，展現出奢華旅遊領域令人興奮的演變。 當旅客穿梭於日趨紛繁的旅遊世界，尋覓最佳住宿、航行、餐飲及水療體驗之際，能為他們提供值得信賴、滿足所需的可靠指引，令我們引以為傲。 2026 年的榮譽名單，正要為那些矢志締造恒久可靠頂級體驗的絕佳場所作出表揚。」

請點按此處以查看精彩圖片。

欲了解《福布斯旅遊指南》星級評定的編制方法，請前往此處。

欲查閱完整的 2026 年度獲獎名單，請前往此處。

