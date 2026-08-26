從戰略布局到價值落地：東軟睿新 2026 中期業績印證「教醫養」生態的增長邏輯

香港和大連2026年8月26日 /美通社/ -- 2026年8月26日，東軟睿新科技集團（股份代號：9616.HK）發布中期業績。2026年上半年，集團堅定執行「教醫養」核心戰略，持續深化業務布局，整體業績保持穩步提升。報告期內，集團實現收入約人民幣961.1百萬元，較去年同期增長1.7%；公司所有者應占純利約人民幣209.7百萬元，較去年同期增長2.8%。

教育業務成果豐碩，發展再上新台階

教育業務是集團的核心基石，牢牢擔負起集團業績基本盤的角色。2026年上半年，集團教育業務各細分板塊成績亮眼，旗下三所IT應用型本科高校教育質量穩步攀升，招生錄取超預期。截至2026年6月30日，三所大學的在校生人數合計近5.9萬人，比2025年同期增長2%。

此外，在2026/2027學年三校的招生數據亮眼，大連學院招生計劃一次性足額完成，物理組最高投檔分數高於遼寧省本科控制線125分；成都學院本科招生計劃完成率達100%，物理組最高投檔分數高於四川省本科控制線83分；廣東學院第一志願錄取率100%，物理組最高投檔分數高於廣東省本科控制線79分。

報告期內，集團三所大學榮獲多項榮譽：大連學院在2026軟科「中國民辦高校排名（主榜）」中位列全國民辦高校第5名，理工類民辦高校全國第2名；《人工智能通識III》課程入選「人工智能通識課程典型案例」（教育部職業院校信息化教學指導委員會主辦）；成都學院在2026軟科「中國民辦高校排名」中，位列四川省理工類民辦高校第1名；獲批教育部高等學校計算機類專業教學指導委員會「計算機類專業系統能力培養」試點高校；廣東學院榮獲「2026全國高校軟件工程教育大會」教學案例特等獎。

教育資源輸出方面，2026年上半年，集團不斷推進AI教育與技術落地，積極探索AI賦能學科教學改革與人才培養範式創新。報告期內，智慧教育平台進行了AI方向的全面升級，新增AI模型優化與測評相關實用工具，全新上線智慧教學APP。同時研發了「智慧農業實訓室」、「MES柔性智能制造實訓室」，還對智能網聯V2X實訓室、信創實訓室、具身智能實訓室、人工智能創新應用實訓室進行了升級。

截至2026年6月30日，教育資源輸出業務與49所院校開展專業共建與產業學院合作，覆蓋在校生近1.56萬人。2021年至今，累計合作院校已達662所。值得關注的是，報告期內成功入選中國-中亞產教融合聯盟成員單位，彰顯強勁綜合實力與品牌影響力。

報告期內，繼續教育業務已形成IT類、管理類、教育類、考試認證類四大類培訓產品與課程體系，為政府、企業、院校提供全面的培訓服務。已累計服務300余家各類機構客戶，合作期超過3年的長期客戶占比達31%。此外，集團已取得93項培訓基地資質，其中30項為國家級。

養老科技與服務加速布局 業務版圖持續拓寬

養老科技與服務作為集團重要發展引擎，也是集團的第二增長曲線。截至目前，東軟城市級智慧康養平台已在沈陽、大連、廣州、南寧等10城上線運營，覆蓋助餐助浴、居家照護、康復護理、旅居康養等30類核心養老場景，累計服務超100萬人次，匯聚優質服務商超4000家，上線適老化產品與服務超12000項。並與閃送、滴滴、京東、順豐、建設銀行、民生銀行等跨界品牌展開合作，共同打造養老消費新場景。

平台模式已拓展至23城，上海、柳州等多城即將上線，預計到2026年底將在全國30個城市完成布局，這一系列動作，標志著東軟睿新智慧康養服務模式正從「試點探索」邁向「規模化復制」的新階段。

睿康之家頤養院方面，2026年上半年入住率持續達100%，其中，80歲以上老人占比94%，並主要為半失能及以上照護等級的老人。同時，定位「三級醫院裡的高端生命養護中心」，側重於重度醫療護理及安寧醫療護理的「頤心院」於2026年6月正式開放運營。報告期內，睿康之家頤養院面向三所大學「老年保健與管理」專業學生開設「睿康頤智實驗班」，實現「教醫養」生態的深度聯動。

老年教育服務方面，截至目前，東軟鳳凰學院已構建起「3所大學分校+8家康旅分院」，已構建「AI與藝術創作+健康與康復+心靈康旅」的特色內容。報告期內，廣東鳳凰學院正式啟動招生；三所大學鳳凰學院參與線下付費課程的老年學員近2,000人次；其中，50歲以下學員占比26%，50歲至70歲學員占比65%；單一學員報讀3門及以上老年教育課程的學員占比21%，展現出強勁的發展潛力。

持續打磨醫療服務品質，品牌軟實力穩步提升

醫療服務業務作為集團養老科技與服務業務的重要支撐，為醫養服務長遠發展奠定堅實底座。2026年上半年，集團旗下睿康心血管醫院新開設「健康生活方式」科室，面向亞健康人群、三高人群、心血管病高危人群及心髒病術後患者開展生活方式醫學干預。報告期內，睿康心血管病醫院門診與急診接待量近3萬人次，住院與手術量近0.6萬人次。同時，睿康口腔醫院於大連首家引進瑞典諾貝爾X-Guide3D藍光動態導航，上半年睿康口腔醫院門診接待量近1.2萬人次。此外，以第五代康復醫院為定位的睿新康復醫院，預計於2027年竣工，醫康養護體系將進一步完善。

此外，在校園生活服務方面，截至目前，三所大學共入駐商戶150余家，產業公司以打造創意產業、文化產業、服務產業綜合體為目標，高效統籌推進各地基建項目，強化資源協同與精細管理，建設美麗智慧校園，成為「教醫養」高質量後勤服務提供者。

未來，集團通過資源整合與優勢互補，深度推進多業態協同融合，打造「教醫養」一體化融合發展新格局，提供覆蓋全生命周期的數智化教育、醫療、康養產品和服務。學歷高等教育服務繼續堅守「穩規模、築根基；提質量、強內核」的發展戰略，依托AI全面賦能教學，堅持提質培優的內涵式發展道路，為教育科技與服務業務的拓展提供支撐。同時，加快城市級智慧康養平台全國布局，系統構建「一平台兩中心」標准化的業態體系，持續打造有溫度、可生長、能復用的城市養老數字基座，成為中國銀發經濟高質量發展的「助推器」。此外，集團還將從單一治療向全周期健康管理升級，構建「慢病早篩及治療+個性化生活方式處方+功能醫學干預」的全鏈條主動健康管理體系，通過資源整合與優勢互補，深度推進多業態協同融合，打造「教醫養」一體化融合發展新格局，全方位滿足客戶多元化需求。

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