銀發經濟浪潮下，東軟睿新的「數智」答卷與民生溫度

香港和大連2026年7月6日 /美通社/ -- 「養老事業與產業的高質量發展，既需要情懷與溫度，又需要數據和技術的硬核支撐。」

第二屆東北亞銀博會主論壇上，東軟睿新科技集團執行董事、CEO、總裁溫濤在致辭環節，道出了東軟睿新在銀發經濟浪潮下對養老命題的核心判斷。隨後登台的東軟睿新科技集團副總裁、東軟睿新健康科技公司總裁王星輝，則將這一答案落到了具體的路徑與答卷上——

「智慧養老，不只是使用更聰明的設備，而是創建一個更有溫度的數字社區，讓長者老有所養、老有所依、老有所樂、老有所安。」

台下坐著數百位來自政府、社區、康養機構的嘉賓，王星輝沒有描繪宏大的產業藍圖，而是從東軟睿新的實踐出發，交出一份可復制、可推廣、有民生溫度的「教醫養」三位一體數智養老答卷。

此時，我國60歲以上人口已突破3.2億，銀發經濟市場規模超9萬億元，大力發展銀發經濟已寫入「十五五」規劃綱要。這份根植於城市民生場景的解決方案，精準回應了傳統養老行業供需錯位、監管滯後、服務碎片化等痛點，也承載著東軟睿新對數億長者健康、體面、有尊嚴晚年的承諾。

「新老人」重構中國養老底層邏輯

「龐大的市場體量背後，真正改寫游戲規則的，是以60後、70後為主體的『新老人』群體。」他開篇直擊核心。

這一代人親歷中國改革開放與數字經濟騰飛，物質基礎富足、數字化認知成熟、精神訴求鮮明。他們不再滿足於「老有所養」的被動生存式養老，而是追求主動、多元的享老生活。

需求之變，讓養老從「生存保障」走向「生活提質」——醫療、教育、社交、旅居，樣樣都想參與，樣樣都值得被回應，而傳統的「人海戰術」與「點狀服務」，已無力承接這份期待。

東軟睿新的回答清晰而堅定：以老年教育為先導，以城市平台為底座，以「教醫養」一體化為路徑，把政府、機構、社區、家庭串成一條完整的服務鏈。這份底氣，來自東軟在大健康領域二十余年的深耕——從醫療信息化到設備製造，從雲醫院到康養實體，從鳳凰學院到健康醫療科技園區，一步步長出了「技術-服務-生態-人才」的全鏈條能力。這既是養老事業的根基，也是養老產業的底氣。

從一個平台到一座城市的聯動

東軟睿新做的事情，可以簡單理解為：幫每個城市建一個屬於自己的「養老數字底座」。它不是個單一產品，而是一套城市級的智慧養老服務體系——政府用來管理、服務機構用來接單、老人及家屬獲得服務。

這個底座的核心邏輯，是打通三個角色。

對政府，是決策的「眼睛」和「抓手」。過去養老服務靠報表、靠抽查，出了問題才發現。現在全市養老機構的運營情況、補貼發放進度、服務工單質量，一屏可見。補貼該停的自動停、該發的精準發，治理從「事後補救」變成了「事前預警」。

對服務商，是業務的「增量入口」和「成長伙伴」。一家做適老化改造的小公司，過去要自己找客戶、自己談渠道。入駐平台後，政府購買服務的訂單會派過來，平台上的老人家庭也會主動找過來，運營成本下來了，服務邊界卻打開了。

對老人和家屬，是觸手可及的「服務清單」。醫護上門、適老化改造、老年大學報名——過去不知道找誰、不知道去哪問，現在打開小程序就能預約。讓養老服務像點外賣一樣簡單，不是口號，是正在發生的事。

除此之外，東軟還做了一些「不那麼顯眼但很重要」的事。「盛小情」語音助手讓不識字、看不清屏幕的老人也能操作；而「AI火柴人」技術通過動態線條識別跌倒行為，不拍臉、不侵犯隱私，又能及時預警。這些細節裡，藏著東軟對「養老」二字的態度。

一個平台能做什麼？它不只是連接服務，而是讓一座城市裡，管養老的人、做養老的人、需要養老的人，第一次被裝進了同一張「數字地圖」裡。

從一個標桿到全國規模化落地

模式的價值，最終要在民生實踐中檢驗。

沈陽「盛情康養」平台，正是東軟睿新悉心打磨的樣板工程。該平台由沈陽市民政局聯合盛京金控、東軟睿新、東軟集團等多方共建，於2025年6月正式上線，覆蓋全市13個區縣、181個街道鄉鎮、2685個城鄉社區。

一年來，數據給出了最實在的回答：

用戶端：注冊用戶突破6萬人，公共養老服務累計超100萬人次。

產業端：入駐生態服務商超1200家，適老化「煥新」補貼惠及1700余戶家庭。

治理端：高齡津貼、失能護理補貼、養老消費券一鍵精準發放，惠及數十萬沈陽長者。

憑借創新的養老模式和扎實的運營成效，沈陽「盛情康養」入選IDC國家級智慧養老試點標桿案例，成為城市級政企合作智慧養老的范本。

而樣本的意義，在於可復制。

從沈陽到大連、南寧，再到本屆東北亞銀博會上本溪、盤錦、葫蘆島、呼和浩特、包頭、通遼六城集中上線，以及廣州、寧波、福州、常州等十一座城市戰略簽約——東軟睿新的智慧康養模式，正從「沈陽樣板」走向「全國實踐」。

從一家企業到產業生態的共建

「養老不是單一賽道，而是一個產業生態。東軟睿新不會面向老年人直接提供服務，而是做『讓服務發生的城市新基建』，成為政府與康養服務商的賦能者，銀發經濟的推動者。」王星輝說。

銀博會期間，東軟睿新再度擴容產業生態圈，與來自智能硬件、產業管理、生活服務、文旅康養等領域的20家生態伙伴簽署戰略合作協議。目前，平台已匯聚近4000家生態服務商——從養老機構到適老化產品供應商，從健康醫療機構到老年教育機構，隨著閃送、滴滴、銀聯等跨界伙伴的陸續加入，一個更多元、更開放的養老生態，正在生長。

生態越大，越需要有所不為。三條底線被明確提出——數據安全不越界、服務品質不妥協、長者權益不讓步。這不是漂亮話，是平台生態不可動搖的生命線。

「獨行快，眾行遠。」溫濤在論壇上向行業發出邀約：「東軟睿新願與更多城市、更多伙伴攜手，共同構建開放、包容、可持續的銀發經濟生態圈。」

王星輝則從服務場景出發——平台存在的意義，不是替代誰，而是讓各方都能在生態中找到自己的位置，讓供需精準匹配，讓養老服務發生得更順暢、更可持續。

一個定調生態，一個落腳服務。其實說的是同一件事：讓技術抵達每一個需要它的角落。

而這，正是數智化最溫暖的歸宿。

聯繫方式: Wei Lin, [email protected], +852 37953236

SOURCE 東軟睿新科技集團