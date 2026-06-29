「盛情康養」交出週年答卷，解碼城市智慧養老的「瀋陽方案」

香港和大連2026年6月29日 /美通社/ -- 一年前，「盛情康養」瀋陽基本養老服務綜合平台正式上線，以「政府牽引、平台支撐、數據驅動、產業協同」為理念，構建城市智慧養老新基座，開啟了瀋陽市養老服務數字化發展新篇章。

「盛情康養」平台是瀋陽市在國家基本養老服務綜合平台試點背景下，由市民政局指導，瀋陽盛京金控投資集團、東軟睿新科技集團、東軟集團三方聯合打造的政企合作項目。值此一週年與第二屆東北亞國際銀髮經濟博覽會召開之際，平台交出一份厚實答卷：註冊用戶突破6萬人，累計保障超100萬人次的長者公共服務，匯聚生態合作夥伴1200餘家，平台交易額逾1500萬元。紮實的運營成效，讓「盛情康養」再度成為行業焦點，並作為國家試點標桿案例入選國際數據公司（IDC）發佈的《中國 AI + 養老產業格局及廠商能力分析，2026》。

過去一年，「盛情康養」以數字化、智能化為核心驅動，深度整合養老服務資源，有效連接政府、市場與家庭，初步構建了一個多方協同、可持續運行的智慧養老服務體系。

夯實養老保障底線，城市治理從「管」到「智」

「盛情康養」平台科學構建數據駕駛艙、業務管理中心、智慧監管中心、數據資源中心、系統配置中心五大核心子系統，已全面覆蓋瀋陽市13個區縣、181個街道（鄉鎮）、2685個社區（村），縱向貫通各級養老服務管理單元，橫向聯動跨部門政務數據資源，全方位支撐養老服務政策落實、業務辦理、日常監管、資源調配的全鏈條協同運轉，構建起全域統籌、上下聯動、高效協同的智慧養老數字化支撐體系。

為解決養老服務監管中風險發現滯後、處置被動等問題，「盛情康養」平台創新構建「紅黃藍」三級監督預警模型，以「數據比對+動態評估+風險分級」為核心機制，實現43項風險前置預警。在對養老業務全流程的智能監測與動態評估中，形成「監督-反饋-提升」的閉環管理，助力政府監管升級為前瞻預判、源頭管控的主動防控模式。

針對政府購買養老服務中監管難、調度散等痛點，平台推出「管服一體化」模式，將政府購買與市場化服務整合統一。商家可同時處理政府派單與市場訂單，老人在享有基本保障服務外，還可按需選擇市場化項目，實現從「被動接受」向「主動選擇」轉變，月均服務訂單超20000單，所有服務行為全程留痕、實時可查、動態監管，推動服務質量與效率雙提升。

除此之外，平台在民生兜底與資源匹配方面同步發力，助力高齡津貼精準惠及76.8萬人次，經濟困難失能護理補貼擴圍至6200人，並向中度及以上失能老人發放養老服務消費補貼券10萬餘張；同時完成全市231處養老設施的數據入庫與動態管控，有效盤活了閒置資源，夯實社區養老硬件基礎。以數據驅動民生，以智能提效治理，「盛情康養」正賦能瀋陽養老服務從「管」到「智」迭代躍升。

1200家服務商入駐，從「自營」到「共贏」

同樣獲得賦能的，還有養老產業鏈中下游。對於養老服務機構及企業，「盛情康養」為其搭建了一個集品牌展示、精準獲客、數字運營於一體的綜合性賦能平台，打破了養老服務供需之間的信息壁壘。尤其是為中小型養老機構和社區服務商提供了穩定的流量入口與品牌背書，大幅降低了其獨立營銷的成本與難度。通過基於地理位置和需求標籤的智能匹配算法，平台將服務商精準推薦給周邊有需要的家庭，提升了服務對接效率。

更重要的是，平台正推動商家從「自營」走向「共贏」——服務商可借助平台生態拓展經營範圍、擴容服務邊界，從單一品類向多品類延伸，實現跨區域、跨領域的供需協同。目前，平台已匯聚全國及瀋陽本地優質養老服務商超1200家，上線適老化產品與服務超6000項，覆蓋醫護上門、助餐助浴、康復護理等30餘類核心場景，形成了多維度的生態協同網絡。

此外，平台對養老機構的數智化轉型賦能也持續推進中，通過「醫養護一體化智慧養老系統」的鋪設，有效提升機構運營管理、服務流程監管與外部資源的高效協同，助力機構實現智能化降本增效與安全風險主動防控。截至2026年5月，「盛情康養」的智慧養老機構SaaS系統已覆蓋瀋陽市348家養老機構，數字化工具正成為機構提質增效的「標配」。

6萬用戶一鍵觸達，養老從「人找服務」到「服務找人」

治理的精度、機構的力度，終要化作民生的溫度。「盛情康養」在賦能政府與機構的同時，更以數字化手段精準激活銀髮消費市場。自2025年6月上線以來，「盛情康養」平台註冊用戶已突破6萬人，覆蓋瀋陽市內五區核心養老需求人群；累計訂單超17000筆，總交易額逾1500萬元。在2025年瀋陽市居家適老化改造「煥新」補貼工作中，平台累計惠及家庭超1700戶，撬動市場消費逾660萬元，實現了「政府補一點、企業讓一點、老人出一點」的三方共贏。適老化產品走進千家萬戶，銀髮消費意願被有效激發——平台正為區域銀髮經濟注入實實在在的活力。

面對老年人日益增長的多元化、品質化養老需求，「盛情康養」致力於消除數字鴻溝。平台專為長者設計「關懷模式」，支持大字版與語音播報，確保老年人能夠輕鬆操作。在此基礎上，平台將全域分散的養老資源整合成一張「數字地圖」，長者或子女通過微信小程序，即可一鍵預約醫護上門、適老化產品購買、老年大學課程等服務，徹底改變了以往「老人滿世界找服務」的局面，真正實現「服務圍著老人轉」，推動養老服務模式由傳統的「人找服務」向「服務找人」轉變。

深化運營，迎接銀髮經濟新未來

「盛情康養」在瀋陽的成功實踐，驗證了城市級智慧康養服務平台的可複製性與實踐價值，為應對人口老齡化提供了一份紮實的「瀋陽方案」。如今，東軟睿新正將這一成熟模式加速在更多城市落地，繼瀋陽之後，大連、南寧等城市已相繼建成基於同一核心架構的智慧康養平台，並結合本地特色進行部署運營，同樣取得了良好的社會反響。未來，廣州、福州、呼和浩特、本溪、盤錦、葫蘆島、包頭、通遼等10餘個城市即將上線，另有多個城市密集推進中，預計到2026年底平台將在全國30個城市完成佈局。

值此第二屆東北亞國際銀髮經濟博覽會召開之際，「盛情康養」將展示其更為成熟的服務體系與升級成果，未來，平台將繼續深化「新基建」的角色，依托「人工智能+大數據」技術，進一步拓展服務生態，優化服務體驗，讓科技賦能養老的溫度滲透每一個細節，為全國養老事業發展貢獻「瀋陽智慧」。

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SOURCE 東軟睿新科技集團