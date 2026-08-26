均勝電子 2026 上半年歸母淨利潤 7.4 億元

新興科技業務加速突破

香港2026年8月25日 /美通社/ -- 全球領先的智慧汽車科技解決方案提供商寧波均勝電子股份有限公司（簡稱「均勝電子」或「本集團」，股份代號：0699.HK/600699.SH）公佈截至2026年6月30日止六個月（「報告期」）之中期業績。報告期內，均勝電子汽車零部件主營業務實現穩健發展，盈利能力保持韌性；同時，不斷將自身在汽車核心零部件的研發、高端製造等能力，加速拓展至新興智慧體、智算中心與低空飛行器等新興科技產業，開拓第二增長動力。

主營業務經營韌性凸顯，海外毛利率持續提升

報告期內，公司實現營業收入約281億元；實現股東應佔溢利約7.4億元，同比增長約4.4%，實現經營活動所得現金淨額約19.3億元，同比逐步提升。隨著海外整合與長期降本增效措施成效逐步釋放，上半年海外區域毛利率同比提升約0.3個百分點至約18.1%，盈利能力進一步恢復。數據顯示，集團海外業務毛利率已由 2022 年上半年的約 9% 大幅提升至目前水平，增幅超過一倍，標誌著海外整合與降本增效取得階段性成果。

智慧化驅動主業成長，全球新增訂單儲備充沛

報告期內，公司研發投入約22.8億元。為不斷增強核心競爭力，公司重點圍繞智慧駕駛等智慧電動汽車行業前沿技術、新興智慧體、伺服器電源等領域加大研發開支。上半年，公司全球新取得定點項目的預計全生命週期訂單金額約449億元，頭部自主品牌及造車新勢力正成為訂單增長的核心驅動力。

搶佔海外智慧化增配和中國車企出海雙重機遇

均勝電子是少數完成全球化佈局的中國汽車零部件企業，在主要汽車產銷國設有製造基地和研發中心，具備中國基因與全球佈局形成獨特優勢。在海外主機廠智慧化增配機遇方面，均勝電子已獲得歐系、日韓系等海外主機廠的量產專案定點；在助力中國自主品牌出海方面，公司陸續獲得國內自主品牌及新勢力車企出海車型的相關訂單。目前，公司的海外工廠已獲得多間內地頭部主機廠的海外本地業務訂單，並持續量產中；同時，集團亦持續推進更多內地主機廠的海外合作事宜，搶佔中國車企出海的先發優勢。

大力拓展業務新邊界，戰略升級能源管理業務

近年來，均勝電子將汽車能源管理技術與能力，逐步向新興智慧體等新興高端科技場景遷移，實現能源管理業務從汽車零部件向泛高端智慧新能源解決方案服務商的戰略升級，分別為智算中心、新興智慧體、低空飛行等領域提供能源產品及集成解決方案。

新興智慧體產品升級，陸續為頭部客戶交付產品

均勝電子持續推動新興智慧體產品迭代升級，今年發佈了靈巧手、智慧大腦、頭部總成、固液混合能源解決方案等新產品，分別為北美及國內頭部客戶交付高性能機身機甲、中央控制器等產品；同時專門設立靈犀智慧、超平面科技、均恩新能源三家子公司，分別聚焦靈巧手、新興智慧體大腦及綜合能源解決方案。

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關於寧波均勝電子股份有限公司

寧波均勝電子股份有限公司（簡稱「均勝電子」，600699.SH / 00699.HK）是一家全球領先的智慧汽車科技解決方案提供商，主要致力於智慧座艙、智慧網聯、智慧駕駛、新能源管理和汽車安全系統等的研發、製造與服務。均勝電子總部設於中國浙江省寧波市，公司業務架構分為智慧汽車科技研究院、新能源研究院、汽車電子事業部與汽車安全事業部，並在全球設有超過25個研發中心和超過60個生產基地，覆蓋亞洲、歐洲和北美等主要汽車市場。

SOURCE 均勝電子