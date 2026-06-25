均勝電子香港辦公室開幕 加速全球化戰略佈局 全力驅動「汽車+機器人」雙引擎

「AI+」與「金融+」相互促進

助力均勝全面提速全球化戰略佈局

均勝電子香港辦公室開幕，正是國家與港政府持續深化合作的豐碩成果，亦充分展現了香港政府「AI+」與「金融+」相互促進的政策導向。去年，創新科技及工業局團隊曾赴寧波考察均勝電子總部，並主動邀請公司前來香港發展。基於對香港優質營商環境的高度認可，以及把握香港在創科發展與資本市場的雙重優勢，均勝電子繼去年底成功在港上市後，今次再進一步在港設立辦事處，正是看準了香港在國家「十五五」規劃下作為「超級增值人」的獨特角色，並充分利用香港平台，增強全球資本運作能力、深化與金融機構的合作以優化融資結構、吸收香港及海外科技型人才、提升國際品牌形象，全面提速均勝電子全球化戰略佈局。

均勝電子在汽車智能化及機器人關鍵部件領域均處於全球領先地位，擁有汽車智能科技領域強大的軟硬件一體化技術優勢，形成智能駕駛、智能座艙/網聯、新能源管理，以及機器人核心部件等豐富產品矩陣。同時，公司還積極推進車端技術向AI伺服器電源與光通信領域橫向拓展，其中，近期已通過戰略投資光模塊北美產能，面向全球市場找尋新業務機會。總體而言，公司核心技術方向契合香港交通運輸署對車聯網、自動駕駛等政策方針，以及港府整體「AI+」的發展方向。

展望未來，均勝電子創始人、董事長暨執行董事王劍峰先生在典禮上表示：「今天，是均勝電子發展歷程中一個極具戰略意義的重要里程碑。均勝電子作為全球汽車與機器人部件領域的領軍企業，為全球主流車企和機器人客戶提供產品與技術服務，此次落戶香港，正是我們全球科創戰略升級的核心一步。未來，我們將以香港辦公室為全球戰略樞紐，充分利用香港的獨特優勢、國際化人才匯聚效應以及發達的金融體系，加速集團在全球智能網聯汽車技術上的研發與應用。我們期盼能與香港本地的高等學府、科研機構以及創科局、引進辦、投資推廣署等政府部門展開全方位、深層次的產學研合作，為香港產業的升級騰飛注入均勝的前瞻科技力量。」

香港上市公司商會主席、前財經事務及庫務局局長、香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問陳家強教授在開幕典禮上表示：「今天，我們有機會聚首一堂，見證均勝電子香港辦公室的開幕大日子。這不僅是一個重要的里程碑，更是我們香港資本市場蓬勃的寫照。近年香港股市迎來很多優質內地企業，均勝電子是其中很有代表性例子，均勝電子在香港設立據點，豐富了香港的產業生態，也為本地市場注入新動能，這個不只是對香港的信任，也是對未來的遠見。」

創新科技及工業局副局長張曼莉女士，JP在開幕典禮上表示：「非常高興能出席均勝電子香港辦公室的開幕典禮，我謹代表特區政府創新科技及工業局，向均勝電子致以最熱烈的祝賀！回顧去年我和團隊親赴寧波考察，其中一個最重要的行程就是參觀均勝電子總部。去年均勝在香港成功上市，為港股帶來一個新的風潮，今天更迎來了香港辦公室的正式啓用，將均勝最前沿的汽車智能與機器人的技術帶到香港，我相信這不僅是均勝全球化戰略的關鍵一環，更是對香港創科發展前景的有力支持，也是對香港未來發展投下信心的一票。香港正處於創科發展的關鍵期，特區政府將全力以赴，為香港以科技發展打造新的實體經濟，為未來高質量發展，以及為國家的科技強國建設做出更大的貢獻。我們深信在特區政府與均勝電子等優秀創科企業的共同努力之下，香港的新型工業化必將迎來新的騰飛，也希望均勝電子與未來香港的新型工業化創科發展有更多更緊密的合作。」

關於均勝電子

均勝電子（600699.SH / 699.HK）是全球領先的智能科技解決方案提供商，專注於汽車電子、汽車安全及機器人關鍵部件的研發與製造。公司全球設有超過 25 個研發中心和 60 個生產基地，客戶覆蓋超 100 個全球汽車品牌。2025年營業收入達人民幣 612 億元。

均勝電子定位「汽車 + 機器人Tier1」，向客戶提供智能駕駛、智能座艙、智能網聯、新能源管理、汽車安全以及機器人關鍵部件領域的創新產品。公司是全球智能駕駛頭部供應商，其全棧解決方案可支持實現 L2 到 L4 級別的多場景自動駕駛功能；公司也是中國第二、全球第四大智能座艙域控系統供應商。此外，均勝電子亦已向國內外知名機器人公司送樣或供貨，是全球機器人部件行業的領先者。

SOURCE 均勝電子