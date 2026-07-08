海信打造居家觀賽絕佳體驗 助力2026國際足聯世界杯™

青島2026年7月8日 /美通社/ -- 全球消費電子與家電領軍品牌海信，依托全新激光顯示技術，重新定義球迷居家觀看2026國際足聯世界杯TM的觀賽體驗。海信全系列激光顯示產品擁有超大畫幅、逼真畫質，讓每一場賽事都成為值得珍藏的集體觀賽時刻。

對球迷而言，2026國際足聯世界杯TM的意義遠不止賽事比分。賽事承載著親友相聚、共同慶祝進球的歡樂，讓人們足不出戶，就能沉浸式感受全球知名體育盛會的熱烈氛圍。海信全新激光顯示產品，以超大畫面還原賽場真實氛圍感。