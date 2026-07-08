Hisense เปลี่ยนบ้านให้เป็นที่นั่งที่ดีที่สุดในการรับชม FIFA World Cup 2026™
News provided byHisense
08 Jul, 2026, 17:42 CST
ชิงเต่า จีน 8 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์ผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก กำลังปฏิวัติประสบการณ์การรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026TM ที่บ้านของแฟนบอล ผ่านนวัตกรรมจอแสดงผลเลเซอร์รุ่นล่าสุด โดยชุดจอแสดงผลเลเซอร์ของ Hisense ออกแบบมาเพื่อมอบหน้าจอขนาดใหญ่ยักษ์ พร้อมคุณภาพของภาพที่สมจริง ซึ่งจะเปลี่ยนทุกแมตช์การแข่งขันให้กลายเป็นประสบการณ์ร่วมที่น่าประทับใจ และไม่มีวันลืมเลือน
สำหรับแฟนฟุตบอลแล้ว การแข่งขัน FIFA World Cup 2026TM มีความหมายมากกว่าแค่ผลคะแนนการแข่งขัน เมื่อสิ้นเสียงนกหวีด แต่เป็นช่วงเวลาแห่งการรวมตัวกันของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองให้กับทุกประตูไปพร้อมกัน และร่วมสัมผัสความตื่นเต้นของมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างสะดวกสบายจากที่บ้าน นวัตกรรมจอแสดงผลเลเซอร์ล่าสุดจาก Hisense สามารถเนรมิตบรรยากาศการเชียร์ติดขอบสนามขึ้นมาใหม่บนหน้าจอขนาดใหญ่เหนือระดับ
L9Q TriChroma Laser TV จะเปลี่ยนพื้นที่ห้องนั่งเล่นเดิมๆ ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสุดพรีเมียมในวันแข่งขัน โดยมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ยักษ์สูงสุดถึง 200 นิ้ว ซึ่งจะช่วยให้แฟนบอลสามารถติดตามทุกจังหวะการวิ่ง การส่งลูก การสกัด และการทำประตูได้อย่างคมชัดทุกรายละเอียด ภาพที่สว่างสดใสและหน้าจอป้องกันแสงสะท้อนจะมอบทัศนียภาพที่คมชัด แม้จะเป็นการรับชมในเวลากลางวัน โดยไม่จำเป็นต้องปิดม่านให้ห้องมืด พร้อมระบบเสียงโอบล้อมรอบทิศทางที่จะพาผู้ชมไปยืนอยู่ท่ามกลางเสียงเชียร์ และการเฉลิมฉลอง
สำหรับผู้ที่มองหาที่สุดแห่งประสบการณ์โฮมซีเนม่า เลเซอร์โปรเจกเตอร์รุ่น XR10 จะยกระดับการรับชม FIFA World Cup 2026TM ให้ยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่าเดิม โดยมาพร้อมขนาดการฉายภาพที่ใหญ่ถึง 300 นิ้วเพื่อส่งมอบความสว่างที่เหนือชั้น และสีสันที่สมจริง พร้อมดึงอารมณ์ของทุกแมตช์ออกมาได้อย่างทรงพลังราวกับชมในโรงภาพยนตร์ การติดตั้งที่ยืดหยุ่นและระบบปรับแต่งภาพอัจฉริยะจะช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมในการรับชมระดับพรีเมียมได้อย่างง่ายดาย รองรับทุกศึกการแข่งขันรอบน็อคเอาท์ และทุกช่วงเวลาแห่งความทรงจำของ World CupTM
ในขณะที่กีฬาฟุตบอลทำหน้าที่เชื่อมโยงแฟนบอลทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันในศึก FIFA World Cup 2026TM นี้ Hisense ยังคงเดินหน้าทลายขีดจำกัดของความบันเทิงภายในบ้านด้วยนวัตกรรมจอแสดงผลเลเซอร์เพื่อทำให้ทุกแมตช์ยิ่งใหญ่ขึ้น ทุกการเฉลิมฉลองสมจริงยิ่งขึ้น และทุกความทรงจำตราตรึงใจไม่มีวันลืม
เกี่ยวกับ Hisense
Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งดำเนินงานในกว่า 160 ประเทศ และมีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชันไอทีอัจฉริยะ โดยข้อมูลของ Omdia ระบุว่าบริษัท Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (ช่วงปี 2566 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2569) ซึ่ง Hisense ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรม RGB MiniLED ยุคใหม่ในฐานะผู้คิดค้น RGB MiniLED นอกจากนี้ ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน FIFA World Cup 2026TM Hisense มุ่งมั่นที่จะสร้างพันธมิตรทางกีฬาระดับโลกเพื่อเข้าถึงและเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลก
SOURCE Hisense
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