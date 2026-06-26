共赴精彩賽事：海信邀您體驗2026年FIFA世界杯™沉浸式球迷活動

在球場球迷體驗區，球迷可以參與一系列由海信技術提供支持的足球主題挑戰。在116英寸RGB MiniLED UXS電視上，球迷可以體驗「三色消消樂」游戲，通過手勢控制匹配紅、綠、藍三色圖標，同時親身感受RGB MiniLED技術的魅力。由XR10旗艦激光投影儀驅動的VR點球大師體驗，則通過巨幕顯示將參與者帶入世界杯點球大戰的緊張氛圍中。訪客還可以在海信高端智能屏冰箱上參與足球知識問答，或體驗FIFA賽事挑戰。這些體驗共同展示了海信技術如何讓娛樂活動變得更加沉浸、互動和有趣。

在FIFA球迷節™場地，各年齡段的球迷都能參與豐富多彩的足球主題活動，旨在通過共同的賽事熱情將人們聚集在一起。在116UXS RGB MiniLED電視上進行的AI冠軍相框挑戰，讓參與者重現賽事經典時刻，並獲得個性化的數字球員卡。其他趣味項目還包括足球飛鏢、RGB足球打地鼠和桌上足球游戲，將足球樂趣與互動體驗完美結合。

在賽事場館之外，類似的以用戶為中心的推廣和體驗活動也正在全球各地展開，讓消費者更近距離地接觸海信的最新技術創新。在世界各地球迷共慶2026年FIFA世界杯™之際，海信誠邀大家一同觀看、參與、競技並分享難忘的足球瞬間。

關於海信

海信成立於1969年，是全球領先的家電與消費電子品牌，業務遍及160多個國家和地區，專注於提供高品質多媒體產品、家用電器及智能IT解決方案。Omdia數據顯示，2023年至2026年第一季度，海信在100英寸及以上電視市場位居全球第一。作為RGB MiniLED的開創者，海信持續引領新一代RGB MiniLED技術創新。作為2026年FIFA世界杯™官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作與世界各地的觀眾建立連接。

SOURCE Hisense