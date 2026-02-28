移卡成功入選標普全球《可持續發展年鑒 2026》 躋身全球ESG 第一梯隊

香港2026年2月28日 /美通社/ -- 近日，國際權威評級機構標普全球（S&P Global）正式發佈《可持續發展年鑒 2026》（全球版），移卡有限公司（9923.HK）憑藉在環境、社會及公司治理（ESG）領域的卓越實踐與突出表現成功入選。

標普全球《可持續發展年鑒》評選基於標普全球企業可持續發展評估（CSA）體系，是全球可持續發展領域最具權威性的評選之一，通過 62 個行業細分對標、百項核心指標全維度評估，對企業環境、社會、治理三大維度表現進行專業考核，評選門檻嚴苛。當前，全球資本市場已逐步將ESG表現納入企業估值體系。對於企業而言，信息安全、風險管理、合規能力及社會責任履行情況，直接影響市場信任度與長期估值水平。

本次評選中，移卡躋身多元化金融服務與資本市場行業全球上榜企業之列，更是該行業此次入選的僅有的兩家中國內地企業之一，標誌著移卡的 ESG 實踐成果獲全球權威認可，正式躋身全球可持續發展第一梯隊，成為中國多元金融企業踐行 ESG 理念的標杆範本。

回顧公司發展歷程，移卡作為以支付為基礎的領先科技平台，始終將 ESG 理念深度融入公司發展戰略與日常運營，以 "為商戶和消費者持續創造美好未來" 為核心導向，在環境、社會、公司治理三大維度構建起體系化、落地化的實踐體系。

在環境層面，移卡不斷優化資源使用效率，推動綠色辦公與低碳運營，積極回應全球氣候行動倡議；在社會層面，公司通過金融科技能力賦能中小商戶數字化升級，助力實體經濟發展，並持續關注員工成長、數據安全與消費者權益保護；在公司治理方面，移卡持續完善董事會治理結構與風險管理體系，強化信息披露透明度，確保企業長期穩健發展。

移卡此次入選《可持續發展年鑒2026》，不僅意味著在行業內的綜合表現獲得國際權威認可，也反映出其在公司治理與可持續經營方面已形成相對成熟的體系能力，並且達到全球行業領先水平。

未來，移卡將繼續秉持可持續發展理念，並以此為契機，進一步深化 ESG 戰略佈局，在綠色運營、數據安全與隱私保護、小微商戶賦能、員工發展等領域設定更進取的目標，持續將科技創新能力與可持續發展目標深度融合。在創造商業價值的同時，為社會帶來更廣泛、更積極的長期影響，以實際行動踐行企業公民責任，助力行業向綠色、可持續、高質量發展邁進。

SOURCE 移卡