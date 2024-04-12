汽車之家研究院：純電新能源車輛成為消費者出行的主力

2023年，中國汽車市場的繁榮與新能源汽車的崛起密不可分。在「價格戰」、刺激消費等多重因素的共同推動下，市場活力再次被激發，創造了近五年來的銷量巔峰。在發展新質生產力、實現產業變革升級的過程中，新能源汽車承擔起市場領頭羊作用，市場滲透率持續攀升。隨著技術的不斷進步和消費者的日益認同，預計到2025年，新能源汽車的滲透率有望突破50%。

從新能源市場發展的趨勢上看，插混及增程車型在技術上不斷取得突破，提供了更長的續航里程和更靈活的駕駛體驗，因此成為了消費者「跨入」新能源市場的首選，其銷量增速長期領跑於純電車型市場增速。

總體來看，新能源市場的大部分份額仍由純電車型所佔據，但插混及增程車型的比重持續提升，24年預計佔比提升至1/3。

隨著各大車企競相推出純電新車型，市場競爭愈發白熱化。2023年，中國車企在純電新能源乘用車市場的份額略有下滑，但憑藉成熟的市場佈局和深厚的產業鏈優勢，仍然牢牢佔據了77.9%的市場份額，優勢地位明顯。

與此同時，豪華車企在市場中的表現愈發搶眼。在特斯拉、寶馬等品牌的引領下，豪華汽車品牌銷量持續增長，市場份額明顯上升。未來，各方車企在純電新能源乘用車市場中的競爭將更加激烈。

用車方面新車及準新車佔比高，長續航成為市場新寵

在純電新能源市場的迅猛發展下，新車及準新車（車齡1年以內及1-2年）的保有量佔比超過2/3，其市場呈現出快速發展態勢。

從車輛行駛里程分佈上看，新車及準新車（車齡1年以內及1-2年）數量更多，部分用車時間較短，有將近一半的純電新能源車輛行駛里程小於3萬公里，整體使用強度並不高。

從車輛標稱續航里程分佈上看，以五菱為代表的低端市場需求減弱，400公里以內續航里程的純電新能源車輛佔比快速下降。與此同時，隨著電池技術的不斷突破和消費者對續航里程需求的提升，500公里以上續航里程的車輛佔比明顯增加，逐漸成為市場新寵。

從車輛電池容量分佈上看，目前純電新能源車輛的產品結構較為穩定，80kWh以下電池容量的車型佔據市場消費的主力。

特別值得一提的是，400-500公里續航里程的純電新能源車輛佔比最大，保持在30%以上的水平。該續航里程區間既能夠滿足消費者日常出行的需求，又能平衡成本與價格，因此受到了市場的廣泛青睞。

純電新能源車輛深度融入用戶生活與用車場景，成為消費者出行的主力

隨著純電車型的普及，其在總行駛里程、總充電電量以及總行駛次數等方面均呈現出連續且大幅度的增長態勢。2023年，純電新能源車輛的總行駛里程已突破1600億公里，總出行次數超過64億次，已經深度融入消費者的日常生活之中。與此同時，汽車充電電量突破了200億度的大關，表明其用電需求同樣正在快速增長。

2023年隨著疫情的結束，經濟逐漸復甦，以及旅遊出行需求的增加，營運與家用車輛的月均行駛里程均呈現出一定的增長態勢。其中，營運車輛23年較22年使用強度增強，是家用車輛的4倍。每天行駛里程超過200公里的車輛超過60%，其中行駛里程在200-300公里之間的車輛佔比超過40%。由於家用車輛在日常使用中的低頻次、短距離特點，其日均行駛里程則相對較低，有一半的家用車輛日均里程在50公里以內。

與行駛里程情況相類似，2023年營運車輛每月行駛天數較2022年實現了大幅上升，其中平均每月出勤天數在25天以上的車輛數量增長了25.1個百分點。家用車輛每月行駛天數在25天以上的車輛數量同期增長了20.1個百分點。綜合來看，純電車型已經成為越來越多消費者的日常出行工具。

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SOURCE 汽車之家