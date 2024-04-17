第二屆中國國際供應鏈促進博覽會澳大利亞推介路演在悉尼舉行

悉尼2024年4月17日 /美通社/ -- 4月15日，在中國貿促會會長任鴻斌率中國企業家代表團訪問澳大利亞期間，中國-澳大利亞商務研討會暨第二屆中國國際供應鏈促進博覽會澳大利亞路演在悉尼舉行，200餘位中澳兩國商界代表參會。

中國國際展覽中心集團有限公司董事長林舜傑在發言中介紹，第二屆鏈博會定於2024年11月26日至30日舉辦，在首屆設置智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈和供應鏈服務展區基礎上，增設「先進製造鏈」，聚焦新質生產力，展示全球先進製造領域的產業鏈。同時，第二屆鏈博會將圍繞這些鏈條和供應鏈服務展區舉辦專題論壇和更多招商推介、供需對接、新品發佈等配套活動。歡迎澳大利亞企業利用鏈博會平台擴大合作網絡，共享發展機遇。