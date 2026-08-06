中美工商界加強交流合作 共話產業鏈供應鏈協同發展新機遇

與會代表表示，中美產業鏈供應鏈深度互嵌，合作根基深厚、空間廣闊。工商界是中美務實合作的生力軍，也是穩定中美經貿關係的中堅力量，有責任也有意願通過加強交流對話實現合作共贏，促進雙邊關係健康穩定發展。鏈博會是加強中美創新合作的重要平台，有效提升了中美供應鏈合作的韌性和活力。

此次活動是中國貿促會組織中國企業家代表團訪美系列交流活動的重要組成部分。7月27日至31日期間，代表團先後訪問美國鹽湖城、芝加哥和華盛頓，與120餘家美國企業和機構開展交流。任鴻斌向美各界宣介「十五五」規劃綱要及中國經濟形勢，介紹中國堅持高質量發展和高水平對外開放新舉措，推介第五屆鏈博會，歡迎美國企業共享「中國機遇2.0」，強調中國貿促會將支持推動中美工商界加強多雙邊務實合作，實現更高水平互利共贏。

美政商界人士高度評價兩國元首北京會晤，期待在「十五五」期間繼續深耕中國市場，加強貿易投資合作，願積極參與APEC工商領導人峰會和第五屆鏈博會，共同維護全球產供鏈穩定暢通。

SOURCE China International Supply Chain Expo