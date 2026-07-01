第四屆中國國際供應鏈促進博覽會圓滿閉幕

展會展示交流規模進一步擴大。參展單位及供應鏈上下游合作夥伴超過1200家聯袂亮相，參與展示企業數量創歷史新高。專業觀眾數量比上屆增長22%。展期共舉辦70場主題工商交流活動及2場「鏈博之夜」展商交流會，主題活動和發佈活動線上直播總觀看量超過6200萬人次。本屆鏈博會開啟「數智鏈博」元年，「數字科技鏈」升級為「數智科技鏈」，首次設立人工智能專區。展期首發首展新產品新技術新服務新場景161項。展期正式發佈2026版《全球供應鏈促進報告》和全球供應鏈韌性指數矩陣。

展會成果豐碩。參展單位與4.3萬家上中下游企業建立聯繫，超過上屆。26日上午，共有115家中外企業和機構簽署第五屆鏈博會參展意向，提前鎖定鏈博會「入場券」，比上屆增長12.7%。其中，20家企業簽署長3年或5年參展意向協議。本屆鏈博會共有超過2300名中外媒體記者註冊參會報道，比上屆增加21.5%。

SOURCE China International Supply Chain Expo