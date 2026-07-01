第四屆中國國際供應鏈促進博覽會圓滿閉幕

新聞提供者China International Supply Chain Expo
01 7月, 2026, 10:28 CST
北京2026年7月1日 /美通社/ -- 第四屆中國國際供應鏈促進博覽會26日在北京閉幕。本屆鏈博會以「鏈接世界，共創未來」為主題，成為一屆開放、綠色、務實、精彩的國際經貿盛會。
本屆鏈博會國際化專業化水平進一步提高。共有676家中外鏈主企業、專精特新企業和相關機構參展，來自85個國家、地區和國際組織，外方企業和機構占比達36.5%，世界500強和行業龍頭企業占比達到65%。澳大利亞擔任主賓國，法國奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區、意大利利古裡亞大區擔任首次設立的外國主賓省，與國內主賓省安徽、海南開展多種形式的交流聯動。專程組團來華觀展洽談的境外團組223個，比上屆增長29.7%。
展會展示交流規模進一步擴大。參展單位及供應鏈上下游合作夥伴超過1200家聯袂亮相，參與展示企業數量創歷史新高。專業觀眾數量比上屆增長22%。展期共舉辦70場主題工商交流活動及2場「鏈博之夜」展商交流會，主題活動和發佈活動線上直播總觀看量超過6200萬人次。本屆鏈博會開啟「數智鏈博」元年，「數字科技鏈」升級為「數智科技鏈」，首次設立人工智能專區。展期首發首展新產品新技術新服務新場景161項。展期正式發佈2026版《全球供應鏈促進報告》和全球供應鏈韌性指數矩陣。
展會成果豐碩。參展單位與4.3萬家上中下游企業建立聯繫，超過上屆。26日上午，共有115家中外企業和機構簽署第五屆鏈博會參展意向，提前鎖定鏈博會「入場券」，比上屆增長12.7%。其中，20家企業簽署長3年或5年參展意向協議。本屆鏈博會共有超過2300名中外媒體記者註冊參會報道，比上屆增加21.5%。
SOURCE China International Supply Chain Expo
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