華為雲在香港為大模型訓練和推理提供即開即用澎湃算力

華為雲於2023年正式發佈昇騰AI雲服務，依托貴安、烏蘭察布、蕪湖3大AI雲算力中心和香港節點，為大模型訓練推理提供澎湃算力。華為昇騰AI雲服務支持高效長穩，提供更長穩的AI算力服務，可實現大集群訓練30天不中斷，訓練作業故障可以做到1分鐘發現，5分鐘診斷，10分鐘恢復。

科大訊飛通過華為提供昇騰集群進行訊飛星火大模型訓練，訓練性能整體提升17%。在星火3.0發佈後，面臨新的推理資源不足的挑戰，訊飛採用華為雲昇騰AI雲服務，一方面快速開通數百卡的推理資源，另一方面可以根據業務上線情況隨時調整資源使用量，不會導致投資浪費。同時，華為雲全球算力佈局，也支持了科大訊飛業務出海，共同服務全球企業智能化。

美圖自研AI視覺大模型MiracleVision（奇想智能），廣泛應用於電商、廣告、遊戲、動漫、影視五大行業，幫助細分領域設計場景提升效率。在華為雲昇騰AI雲服務的助力下，將文生圖、圖生圖等場景使用到的模型遷移到了昇騰AI雲服務上，雙方共同進行了30多個算子的優化以及流程的並行加速，遷移後，美圖AI繪畫等業務推理提升30%，幫助企業更好地實現降本增效。

華為雲與軟件夥伴合合信息構建聯合解決方案，基於昇騰雲服務在香港提供的AI算力及跨境可信網絡與合規框架，承載智能文檔解晰、商業大數據及合規審計、風控管理等多個子功能，可為企業提供資質的驗真、分類、識別等AI輔助能力，加快基金申請審批速度，優化端到端流程服務，大幅降低相關人力投入。

據瞭解，在雲上，華為雲也提供盤古大模型100+能力集、70+基於昇騰雲適配優化後的開源大模型，以及全流程模型開發、調優工具鏈，為本地企業提供全棧算力服務，通過堅實的雲化算力底座使能「百模千態」應用快速落地。

聯絡人: [email protected]

SOURCE 華為雲