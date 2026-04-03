華為雲MaaS升級登陸香港 支援GLM-5模型

華為雲MaaS專注大語言、編程及多模態三大場景，透過自研加速引擎，兼容業界主流優質大模型，提供穩定優質的Tokens服務，協助企業以更低成本引入人工智能，加快創造業務價值。

值得留意的是，華為雲兩款智能體產品將於下半年在港上市。其中華為雲碼道（CodeArts）代碼智能體融合代碼大模型、IDE與Codebase，覆蓋代碼生成、研發問答、測試用例、調試、解釋、優化等環節。數據顯示，該產品代碼續寫準確率提升三成，結合企業級代碼倉與端雲協同檢索，能精準掌握開發者意圖，整體減少約三成Tokens消耗，在企業項目中採納率可達80%。

另一款產品AgentArts智能體平台提供一站式企業智能體開發方案，整合開發、運行與運維全流程。透過高低碼開發協同，將Agent生產時間由日計級縮短至以小時計，並採用Serverless架構，確保高可靠及毫秒級彈性擴縮，同時配備自動化評測及持續優化功能。

華為雲表示，將持續強化AI基礎設施、提升模型服務質素及企業級開發工具，協助企業以更低門檻應用人工智能，推動千行萬業智能化升級。

關於華為

華為創立於1987年，是全球領先的ICT（資訊與通信）基礎設施和智能終端機提供商。我們致力於把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織，構建萬物互聯的智能世界：讓無處不在的聯接，成為人人平等的權利，成為智能世界的前提和基礎；為世界提供多樣性算力，讓雲無處不在，讓智能無所不及；所有的行業和組織，因強大的數字平台而變得敏捷、高效、生機勃勃；通過AI重新定義體驗，讓消費者在家居、出行、辦公、影音娛樂、運動健康等全場景獲得極致的個性化智能體驗。目前華為約有20.8萬員工，業務遍及170多個國家和地區，服務30多億人口。欲瞭解更多詳情，請參閱華為官網：www.huawei.com

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