華為雲MaaS升級登陸香港 支援GLM-5模型
新聞提供者華為雲
03 4月, 2026, 21:45 CST
兩款智能體產品下半年登場
香港2026年4月3日 /美通社/ -- 華為雲宣布，旗下MaaS（Model as a Service，模型即服務）在香港完成全新升級，正式支援GLM-5模型，並預告兩款智能體產品———華為雲碼道（CodeArts）代碼智能體及AgentArts智能體平台，將於今年下半年在港推出。
今年初發布的GLM-5模型，在編程（Coding）和智能代理（Agent）能力上均達開源SOTA（State-of-the-Art，性能最佳）級表現，適用於複雜系統工程及長文本Agent任務，可作為企業級智能助手理想基座。
華為雲MaaS專注大語言、編程及多模態三大場景，透過自研加速引擎，兼容業界主流優質大模型，提供穩定優質的Tokens服務，協助企業以更低成本引入人工智能，加快創造業務價值。
值得留意的是，華為雲兩款智能體產品將於下半年在港上市。其中華為雲碼道（CodeArts）代碼智能體融合代碼大模型、IDE與Codebase，覆蓋代碼生成、研發問答、測試用例、調試、解釋、優化等環節。數據顯示，該產品代碼續寫準確率提升三成，結合企業級代碼倉與端雲協同檢索，能精準掌握開發者意圖，整體減少約三成Tokens消耗，在企業項目中採納率可達80%。
另一款產品AgentArts智能體平台提供一站式企業智能體開發方案，整合開發、運行與運維全流程。透過高低碼開發協同，將Agent生產時間由日計級縮短至以小時計，並採用Serverless架構，確保高可靠及毫秒級彈性擴縮，同時配備自動化評測及持續優化功能。
華為雲表示，將持續強化AI基礎設施、提升模型服務質素及企業級開發工具，協助企業以更低門檻應用人工智能，推動千行萬業智能化升級。
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