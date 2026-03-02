用AI解行業難題，華為雲峰會在MWC 2026成功舉行

華為雲CEO周躍峰做開場致辭。他指出，雲和AI是華為公司的戰略性產業，公司將持續在研發創新上進行投入。華為雲全球業務在過去一年獲得快速發展，新的一年有望實現持續增長。2026年，華為雲將繼續以安全穩定高質量的雲服務，為客戶和夥伴創造更多價值；依托系統級軟硬件能力，為全球客戶提供領先的AI服務；同時，聯合客戶和夥伴，打造開放、豐富的雲上生態。

打造「行業AI夢工廠」，用AI解行業難題

華為雲計算解決方案銷售部總裁陶敏在「華為雲，用AI解行業難題」主題演講中指出， AI的下半場將從「拼算力」走向「拼效能」，雲計算將成為AI時代的「公共電網」，是驅動業務敏捷創新的最強底座。華為雲發佈了「行業AI夢工廠」戰略藍圖，在中國推出首個智慧醫療專區。同時，華為雲為客戶提供涵蓋AI基礎設施、行業大模型、Agent平台和應用的系統級雲服務，讓AI真正解決行業難題。

華為雲新品亮相MWC 2026

在本次峰會上，華為雲面向全球亮相全新一代混合雲產品HCF（Huawei Cloud Foundation）、AI智能編碼產品華為雲碼道（CodeArts）代碼智能體，並計劃於今年下半年全球陸續上線。

新一代混合雲產品HCF面向全球政企客戶提供更開放、更簡單、更具韌性的混合雲服務，不僅能夠平衡敏捷創新與安全合規，也能幫助政企應對複雜IT環境、快速擁抱AI等智能變革，是政企邁向全面數智化的重要路徑。

華為雲碼道（CodeArts）代碼智能體集代碼大模型、IDE、自主開發模式為一體，覆蓋代碼生成、研發知識問答、單元測試用例生成、專家技能Skills、Codebase代碼庫索引、規範驅動開發等AI Coding技術，同時接入開源模型GLM-5.0、DeepSeek-V3.2以及華為自有創新模型，為開發者提供極致的智能化編碼體驗。

攜手客戶和夥伴，共贏AI時代

本次峰會還邀請來自IDC、KocSistem、SMSA、Serpro及Nextcloud等組織和企業的多位專家和行業領袖，在峰會上分享他們對AI時代的洞見，以及在各自行業與華為雲聯合創新的成功實踐。

目前，華為雲已覆蓋全球34個地理區域、101個可用區，為170多個國家和地區的客戶提供服務；已連續941天安全穩定運行，服務了政府、金融、互聯網、汽車等千行萬業的客戶，聚合了上千萬開發者和5萬多傢伙伴。展望未來，華為雲將持續加大AI產業的投入，打造「行業AI夢工廠」，用AI解行業難題，推動AI的規模化落地，與每一位客戶、夥伴並肩同行。

