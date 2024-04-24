建設更美好城市：三一集團以基礎設施轉型升級助力新西蘭旅遊業發展

三一此次交付的三台築路設備同步作業，保證施工質量和效率：

STR30C-8輕型雙鋼輪壓路機：配備洋馬(Yanmar)發動機，動力強勁，提供前後、單雙鋼輪振動選擇，可在任何工況下靈活切換。該機型的高壓實度和高密度碾壓質量可滿足公路建設的嚴格要求。

SSR180C-8單鋼輪壓路機：駕駛室通過Rops/Fops認證，標準配置包括倒車攝像頭和全LED燈，提供更舒適、更安全的操作環境。

SMG200C-8平地機：該機型採用美康發動機，功率為186KW，配合直驅動力換檔變速箱，換檔平順，響應迅速，確保操作精準。易於維護的旋轉支撐裝置還可降低成本，提高可靠性和耐用性。

作為全球領先的成套築路設備供應商，三一已建立起由攤鋪機、壓路機、平地機、銑刨機和瀝青攪拌站五大核心品類組成的全面產品組合。根據中國工程機械工業協會的統計數據，2021年，三一的液壓壓路機、瀝青攪拌站和攤鋪機在中國的市場佔有率最高。

三一區域總經理Jat Zhang表示：「普倫蒂灣冬短夏長，是新西蘭陽光最充足、最受歡迎的度假勝地之一。這裡令人歎為觀止的自然美景和獨特的文化吸引著來自世界各地的大量遊客。我們很高興能用我們的產品支持這裡的道路建設，幫助建設一個更美好的普倫蒂灣，我們期待能夠參與更多的項目，為世界各地遊客打造更好的旅遊體驗。 」

SOURCE 三一集團