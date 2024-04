Membangun Kota-Kota yang Lebih Baik: SANY Group Mendukung Sektor Pariwisata Selandia Baru dalam Proyek Transformasi dan Peremajaan Infrastruktur

Globalisasi merupakan unsur penting di balik strategi pengembangan bisnis SANY. Targetnya, membangun dunia yang lebih baik. Maka, SANY aktif mengekspor peralatan bertaraf premium untuk mendukung proyek peremajaan perkotaan dan infrastruktur di seluruh dunia. Setelah rampung, jalan Bay of Plenty kelak menjadi opsi transportasi yang lebih nyaman dan aman bagi warga lokal dan wisatawan yang berkunjung.

SANY telah mengirim tiga unit alat konstruksi jalan yang saling bekerja untuk menjamin kualitas dan efisiensi tahap konstruksi:

STR30C-8 lightweight double-drum roller : alat ini dilengkapi mesin Yanmar yang bertenaga besar, serta menawarkan opsi drum vibration pada sisi depan dan belakang, serta tipe single dan double yang dapat diganti-ganti secara fleksibel dalam setiap kondisi. Kualitas rolling yang sangat padat dan berdensitas tinggi memenuhi kebutuhan konstruksi jalan raya.

: alat ini dilengkapi mesin Yanmar yang bertenaga besar, serta menawarkan opsi pada sisi depan dan belakang, serta tipe dan yang dapat diganti-ganti secara fleksibel dalam setiap kondisi. Kualitas yang sangat padat dan berdensitas tinggi memenuhi kebutuhan konstruksi jalan raya. SSR180C-8 single-drum roller : kabinnya bersertifikasi Rops/Fops, memiliki konfigurasi standar yang mencakup kamera sisi belakang dan lampu LED sehingga kondisi kerja menjadi lebih nyaman dan aman.

: kabinnya bersertifikasi Rops/Fops, memiliki konfigurasi standar yang mencakup kamera sisi belakang dan lampu LED sehingga kondisi kerja menjadi lebih nyaman dan aman. SMG200C-8 motor grader: model bertenaga besar ini menggunakan mesin buatan Meikang dengan daya 186KW, dilengkapi transmisi direct-drive powershift, pergantian transmisi yang mulus, respons cepat guna menjamin presisi, sedangkan, perangkat rotary support yang mudah dirawat juga menghemat biaya sekaligus meningkatkan reliabilitas dan durabilitas.

Sebagai vendor terkemuka yang menyediakan rangkaian lengkap alat konstruksi jalan raya, SANY telah membangun portofolio produk dalam lima kategori—pavers, rollers, graders, milling machines, dan asphalt mixing plants. Pada 2021, hydraulic roller, asphalt plant, dan pavers buatan SANY menguasai pangsa pasar terbesar di Tiongkok, menurut statistik China Construction Machinery Industry Association (CCMIA).

"Dengan musim dingin berdurasi singkat dan musim panas yang panjang, Bay of Plenty merupakan salah satu destinasi liburan yang paling cerah dan populer di Selandia Baru. Keindahan alam dan kebudayaan unik Bay of Plenty menarik berbagai wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Maka, kami gembira mendukung pembangunan jalan raya di Bay of Plenty melalui produk-produk SANY. Dengan demikian, kami ikut membangun Bay of Plenty yang lebih baik. Kami ingin terus berpartisipasi dalam proyek-proyek lain untuk mewujudkan pengalaman pariwisata yang semakin menarik bagi wisatawan di seluruh dunia," papar Jat Zhang, Country General Manager, SANY.

