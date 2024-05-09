紅盒迷你倉革新香港迷你倉行業，榮獲業界殊榮

09 5月, 2024, 15:45 CST
香港2024年5月9日 /美通社/ -- 在香港迷你倉行業重要的里程碑，紅盒迷你倉(RedBox Storage) 榮獲2024年「香港最佳連鎖迷你倉」大獎。這一榮譽由亞洲迷你倉商會 (Self Storage Association Asia) 頒發，由全球行業領袖和投資專家組成的評審團進行評判，在獎項設立十周年之際，對紅盒迷你倉香港來說是具有里程碑意義的一年。
此項殊榮凸顯了紅盒迷你倉在香港迷你倉行業中對追求卓越的堅定決心。公司不斷提高行業標準，通過優先顧客需要、便利性及持續創新來實現這一目標。
紅盒迷你倉行政總裁Michael Cocozzo表示：「我們非常榮幸能夠獲得這個獎項。這個認可是對我們整個團隊敬業精神和付出的最佳證明，我們一直致力於為顧客提供卓越的服務和創新的儲存解決方案。」
這個獎項彰顯了紅盒迷你倉靈活性、創新和提供優質服務的能力，進一步鞏固了其作為迷你倉行業領導者的地位。公司採用的戰略包括選址，不但是營運者更是業主，以提高顧客使用的穩定性，並不斷優化用戶體驗，例如紅盒迷你倉手機應用程式、綜合預訂和支付方案以及智能倉SMART系統。智能倉存用戶可在主入口及個別自存倉，透過手機應用程式進出設施及自存倉。此外， 在智能倉存安裝了內置移動感測器，這種配置顯著提高了安全性和運營效率，使紅盒迷你倉在市場上脫穎而出。
公司目標不僅是重新定義自助迷你倉的可行性，而是將其提升到一個全新的層次。作為香港首個推出防火倉的營運商，我們所有設施均符合香港消防處和屋宇署的要求。紅盒迷你倉提供兩種類型的防火裝置：防火倉和防火隔間，兩者設計均符合政府的安全標準。我們認真維持操作實踐，以確保持續遵守香港消防安全規定。
展望未來，Cocozzo強調公司將一如既往地專注於提升顧客體驗。「從初次接觸我們的品牌到確保顧客感到終極滿意，我們致力在每次互動和細節上。在紅盒迷你倉，我們提供的不僅僅是空間，而是生活的一部分，簡化並豐富您的生活，作為您財物的可信賴管家。我們的服務承諾很明確：『您最珍惜的，我們細心保存！』。」
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SOURCE RedBox Storage
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