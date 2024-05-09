紅盒迷你倉革新香港迷你倉行業，榮獲業界殊榮

紅盒迷你倉行政總裁Michael Cocozzo表示：「我們非常榮幸能夠獲得這個獎項。這個認可是對我們整個團隊敬業精神和付出的最佳證明，我們一直致力於為顧客提供卓越的服務和創新的儲存解決方案。」

這個獎項彰顯了紅盒迷你倉靈活性、創新和提供優質服務的能力，進一步鞏固了其作為迷你倉行業領導者的地位。公司採用的戰略包括選址，不但是營運者更是業主，以提高顧客使用的穩定性，並不斷優化用戶體驗，例如紅盒迷你倉手機應用程式、綜合預訂和支付方案以及智能倉SMART系統。智能倉存用戶可在主入口及個別自存倉，透過手機應用程式進出設施及自存倉。此外， 在智能倉存安裝了內置移動感測器，這種配置顯著提高了安全性和運營效率，使紅盒迷你倉在市場上脫穎而出。

公司目標不僅是重新定義自助迷你倉的可行性，而是將其提升到一個全新的層次。作為香港首個推出防火倉的營運商，我們所有設施均符合香港消防處和屋宇署的要求。紅盒迷你倉提供兩種類型的防火裝置：防火倉和防火隔間，兩者設計均符合政府的安全標準。我們認真維持操作實踐，以確保持續遵守香港消防安全規定。

展望未來，Cocozzo強調公司將一如既往地專注於提升顧客體驗。「從初次接觸我們的品牌到確保顧客感到終極滿意，我們致力在每次互動和細節上。在紅盒迷你倉，我們提供的不僅僅是空間，而是生活的一部分，簡化並豐富您的生活，作為您財物的可信賴管家。我們的服務承諾很明確：『您最珍惜的，我們細心保存！』。」

體驗與眾不同的 紅盒迷你倉- 今天就訪問我們的網站或聯繫我們，瞭解我們獲獎的儲存解決方案。

SOURCE RedBox Storage