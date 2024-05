歐萊雅集團加速發展美妝科技

展示先進生物打印皮膚技術及生成式人工智能美妝實驗室

「要成為現今美妝行業的領導者,你必須成為美妝科技的翹楚。」 -- 歐萊雅集團全球研發、創新和科技事務暨副行政總裁Barbara Lavernos在本年度巴黎Viva Technology科技創新展覽會發表主題演講前表示。

香港2024年5月24日 /美通社/ -- 歐萊雅集團 本週亮相巴黎Viva Technology科技創新展覽會(以下簡稱Viva Tech展覽會),展示一系列創新成果,以「以美妝科技為動力,創造獨一無二之美(Beauty for Each, Powered by Beauty Tech)」為主題,彰顯集團一貫承諾,締造更具個性、包容和負責任之美妝體驗。展出內容包括創新的皮膚和頭髮檢測技術、以生成式人工智能為基礎的個人美容助理、激發創意靈感的生成式人工智能美妝實驗室CREAITECH、採用紅外線技術的革命性風筒、針對角質層的先進煥膚美容儀,以及用於科學研究和產品測試的高仿真度重建人體皮膚模型技術平台。

歐萊雅集團全球研發、創新和科技事務暨副行政總裁Barbara Lavernos表示:「多年來,歐萊雅集團一直引領美妝科技發展,深信科技能夠突破美妝界限,改善全球消費者的生活。憑藉先進的檢測技術、擴增實境美妝服務、生成式人工智能助理、生成式人工智能時代而出現的擴增創意工具、以及突破性的電子設備,我們正在塑造更有個性、包容和負責任的美妝未來。在本週的Viva Tech展覽會上,除其他突破性創新成果外,我們還將展示歐萊雅皮膚組織工程技術平台,一種嶄新生物皮膚打印技術,其仿真度更加接近真實人類皮膚,為化妝品和健康領域相關研究人員提供更多驚喜可能。 」

結合生物學、機械學和電子學,歐萊雅皮膚組織工程技術平台能夠高度模擬真實人體皮膚的多種情況,包括濕疹和痤瘡等狀況,及模擬皮膚曬黑和傷口癒合能力。目前,歐萊雅正與世界各地的初創企業和知名機構合作,進一步開拓技術,令皮膚具備感覺。歐萊雅皮膚組織工程技術平台致力提高產品測試標準,同時貫徹歐萊雅自1989年以來一直堅守的承諾,使用非動物實驗的方法測試產品。

歐萊雅集團還首次展出自家研發的生成式人工智能美妝實驗室CREAITECH,一個配有多種設備的的先進實驗室,能夠革新集團製作內容的工具。CREAITECH是生成式人工智能實驗的安全空間,能夠為集團旗下37個美妝品牌,擴大製作符合品牌要求和本地化內容的規模,同時幫助提升歐萊雅營銷人員掌握最新創意科技的能力。此外,集團還宣布與Meta以及頂尖內容創造者合作,進一步拓展創意的無限可能。

歐萊雅集團首席數碼營銷總裁Asmita Dubey表示:「憑藉人類豐富的創意,科技展現出最令人嘆為觀止的一面,為我們提供一個強大的自我和品牌表達的工具。我們的生成式人工智能美妝實驗室CREAITECH正正是人類巧妙創意和生成式人工智能工具的結合。有賴全新的品牌定制模型(Brand Custom Models),我們能夠訓練生成式人工智能以識別品牌獨特的視覺元素,從而更快地推出創新美妝活動。重要的是,在過程當中,我們秉持負責任的人工智能相關原則,包括不會在對外宣傳時,使用人工智能生成的『仿真』臉容、身體、頭髮和皮膚圖像,以加強產品宣傳效果。」

Asmita Dubey提到:「同時,我們和Meta共同推出『美妝新定義創作者計劃(New Codes of Beauty Creator Program)』,旨在培育新一代三維設計(3D)、擴增實境(AR)和人工智能(AI)創作者,探索美妝的創意新領域。歐萊雅旗下品牌L'Oréal Paris、Lancôme和La Roche-Posay將與30位精於使用創新工具和技術的創作者合作,開拓更多可能。在迅速崛起的創作者經濟當中,我們希望以科技啟發創意。」

在5月22日,Barbara Lavernos和Asmita Dubey在ViVaTech展覽會的1號舞台共同發表《以美妝科技重塑美之未來》為題的主題演講。由5月22日起至25日,歐萊雅的美妝科技專家將在F37號展區迎接各位參觀者,並展示以下創新成果:

以消費者為本的美妝科技

使用臨床影像技術評估用家的皮膚, Kiehl's Derma-Reader 能夠測量超過11種皮膚表層和表層以下的皮膚狀況,從而推薦適合的護膚成分和提供相關知識,為用家的日常護膚程序提供針對性建議。

能夠測量超過11種皮膚表層和表層以下的皮膚狀況,從而推薦適合的護膚成分和提供相關知識,為用家的日常護膚程序提供針對性建議。 Lancôme 煥膚美容儀是一款專為深入角質層滲透和提升護膚產品功效而研發的美容儀。該裝置設備採用突破性納米芯片專利技術,由400多個超精密納米觸點組成,讓用家可以在家中實現臨床實證效果。

煥膚美容儀是一款專為深入角質層滲透和提升護膚產品功效而研發的美容儀。該裝置設備採用突破性納米芯片專利技術,由400多個超精密納米觸點組成,讓用家可以在家中實現臨床實證效果。 L'Oréal Paris Beauty Genius 是一款由生成式人工智能驅動的一站式個人美容助理,能夠為用家提供個人化檢測和建議,使用家能輕鬆學習美妝知識。

是一款由生成式人工智能驅動的一站式個人美容助理,能夠為用家提供個人化檢測和建議,使用家能輕鬆學習美妝知識。 L'Oréal Professionnel AirLight Pro是一款革命性風筒,呵護頭髮健康同時守護地球環境。它專為專業美妝人士和居家消費者而設,採用紅外線和風力結合L'Oréal Professionnel My Hair [iD] Hair Reader是一款獨特的髮色檢測儀,運用超精密光學技術,分析髮質健康狀況並檢測髮色,包括自然髮色、著色長度、灰白髮比例、頭髮纖維直徑及密度,為用家提供最適合自己和個人化的髮色。

為業界而設的美妝科技

40多年來,歐萊雅一直以最先進的生物和皮膚病學研究測試模型,引領重建人類皮膚技術。歐萊雅皮膚組織工程技術平台結合生物學、機械學和電子學的優點,建立能模擬人類大部分皮膚複雜雜狀況的測試模型,提高化妝品行業的測試標準,同時令醫療健康產業、初創公司和研究機構都能從中受益。

在過去的八個月,生成式人工智能美妝實驗室CREAITECH使用WPP NVidia引擎,以及多個大型語言模型、擴散模型和合作夥伴。在這個安全的實驗空間,歐萊雅集團已測試超過20項生成式人工智能技術,並與旗下品牌共同舉辦數十場工作坊,創作出1,000多張美妝圖片。除此之外,CREAITECH正在率先開發品牌定制模型,遵循歐萊雅旗下品牌元素,生成與品牌風格一致的內容。當中,La Roche-Posay和Kérastase成為首批率先應用該技術於內容創作的品牌。

歐萊雅集團與Meta共同推出「美妝新定義創作者計劃(New Codes of Beauty Creator Program)」,旨在培育新一代3D、擴增實境(AR)和人工智能(AI)創作者,探索美妝的創意新領域。歐萊雅旗下品牌L'Oréal Paris、Lancôme和La Roche-Posay將通過與30位精於使用創新工具和技術的創作者合作,開拓更多創意可能。我們的目標是在迅速崛起的創作者經濟中,發掘科技與創意結合的無限潛力。

揉合可持續發展元素於數碼營銷

身為全球第四大廣告商,歐萊雅致力於推動業界,檢測數碼媒體活動所產生的二氧化碳,並儘量減低其對環境的影響。在VivaTech展覽會上,我們將重點介紹三名協助歐萊雅實現全方位數碼化可持續發展的合作夥伴:

法國可持續科技初創公司IMPACT+,幫助歐萊雅檢測數碼媒體的碳足跡;

綠色科技合作夥伴ADGREEN,幫助歐萊雅檢測內容製作拍攝的碳足跡基準;

法國初創公司FRUGGR,幫助歐萊雅檢測網站產生的碳足跡。

