樂天租車員工推薦韓國旅游目的地濟州島

LOTTE rent-a-car Jeju Autohouse 員工直接推薦旅游路線、餐廳、咖啡館

截至今年 4月初，訪問濟州島的外國游客數量與去年同期相比增長了525.7%。

樂天租車開通中文和日文網站

韓國首爾2024年6月3日 /美通社/ -- LOTTE rental宣布選擇濟州島作為「LOTTE rental-road」的第二個地區，並將推出具有代表性的旅游路線和餐廳。

LOTTE rental-road是樂天租車(LOTTE rent-a-car)的當地員工利用LOTTE rental在業內的最大全國銷售網絡，向顧客推薦適合租車的旅游路線和美食的項目。從去年3月的釜山開始，我們還將在6月、9月和12月分四次介紹韓國極具吸引力的旅游景點。我們將通過樂天租車的綜合應用程序、網站和SNS渠道，開放部分當地旅游景點、餐廳和咖啡館。

樂天租車是韓國租車市場占有率最高的公司。隨著來韓旅游的外國游客越來越多，我們為外國游客配備了專業接應人員和租賃手冊。我們設有24小時客戶中心，可以隨時應對突發事件。

第二個推薦地區是有「韓國夏威夷」之稱的濟州島。它是韓國最南端的島嶼，由火山活動形成。與韓國首都首爾一樣，濟州島也是許多外國游客訪問的目的地。濟州島被認為是韓國的旅游勝地，有許多值得一看的地方。濟州島每年都有眾多國內外游客到訪，因此濟州島被選為第二個地區，以便游客可以通過LOTTE rental一流的服務享受美麗的自然風光、獨特的美食以及各個景點。

據濟州島旅游協會(Jeju Island Tourism Association)稱，隨著國際航班運營和郵輪港口入境人數的增加，訪問濟州島的外國游客數量已恢復到新冠疫情前的水平。免簽制度使入境手續變得簡單，可以免簽停留30天，再加上濟州島通過一些韓國文創作品廣為人知，這些都是外國游客前往濟州島的原因。截至4月3日，訪問濟州島的外國游客人數為386,787人，與去年的61,821人相比增長了525.7%。其中，中國游客最多，達到310,499人，其次是台灣26,655人、新加坡8,414人、日本4,447人。

在濟州島使用樂天租車服務的外國游客比例逐年增加。2020年，外國顧客占LOTTE rent-a-car Jeju Auto House（樂天租車濟州汽車之家）顧客總數的比例是個位數，為1.7%，2021年為1.1%，2022年為5.8%，2023年躍升至16.3%。截至今年4月21日，這一比例為19.8%。在LOTTE rent-a-car Jeju Auto House租車的顧客中，五分之一是外國人。截至同一天，LOTTE rent-a-car Jeju Auto House外籍顧客的占比排名依次為：新加坡、台灣、美國、香港和馬來西亞。

為響應外國顧客的增加，樂天租車在英文網站的基礎上，於上月開通了中文和日文網站。講中文和日語的顧客也可以用他們的母語使用租車預約、管理和咨詢服務。我們計劃通過提供各種語言的服務，加強樂天租車品牌在全球市場的知名度和信譽度。

LOTTE rent-a-car Jeju Autohouse提供的濟州島旅游路線分為西部和東部兩部分，讓游客盡享濟州島的夏天和美麗的自然風光。

西部路線從O'sulloc茶博物館出發，前往Geum Parasitic Cone (Geumoreum)和Camellia Hill。O'sulloc茶博物館是韓國第一座茶葉專業博物館。整個建築被建成了綠茶杯的形狀。室內彌漫著綠茶的清香，透過落地窗，綠油油的茶園盡收眼底，讓人心曠神怡，因此成為許多游客到濟州島旅游的熱門景點。在茶館裡，您可以品嘗到茶藝師烘焙的熱茶、用Osulloc綠茶制作的飲料冰淇淋、蛋糕卷等。

俗話說：「要想看到真正的濟州島，必須登上oreum（寄生火山山峰）山頂。」oreum是由火山活動形成的山峰。濟州島上約有360座寄生火山山峰。Geum Oreum是濟州島西部具有代表性的寄生火山山峰之一，可乘車到達山頂。交通便利，山路維護良好。隨著音樂視頻和廣播的推廣介紹，Geum Oreum被很多人熟知，從而成為濟州島不可錯過的旅游目的地。

濟州島的夏天從繡球花盛開開始。在亞洲最大的山茶花植物園Camellia Hill，天藍色、淺綠色、粉紅色的繡球花從6月中旬開始盛開。繡球花長得又高又多，形成了一條隧道。植物園內有許多可愛的拍照點，因此特別受情侶和家庭游客的歡迎。

東部路線的起點是Bijarim森林。Bijarim森林被指定為自然古跡，是韓國最大的豆蔻樹群落。這裡生長著約2,800棵肉豆蔻樹，是世界上最大的單一品種肉豆蔻樹群落。走在彌漫著清新的芬多精的步道上，您自然會愛上森林浴的魅力。

離Bijarim森林不遠處就是因巖漿從水中噴出而形成的城山日出峰(Seongsan Ilchulbong)。城山日出峰的形狀就像蔚藍大海中一座高聳的堡壘。登上山頂，巨大的碗狀火山口盡收眼底。它之所以被命名為「城山」，是因為它看起來像一座巨大的城堡，而"日出峰"則是因為這裡可以看到壯觀的日出景觀。爬上陡峭的台階會讓人喘不過氣來，但只需30分鍾就能到達山頂。

我們的員工直接推薦的餐廳如下。△只有5月到9月間才能吃到的「章魚拌飯」和「海膽拌飯」△一家可以品嘗到濟州鄉土料理和嫩豬肉的餐廳 △一家去骨紅燒帶魚餐廳 △一家肉湯豐富、辣味濃郁的肉面館。

以下咖啡館可在用餐後品嘗甜點和咖啡，味道和氛圍都很不錯。△一家使用濟州胡蘿卜制作美味拉菲三明治的咖啡館 △一家以鹽面包為招牌的咖啡館，也是濟州島面包之旅的必去之處 △一家不使用人工色素、每天自己制作冰淇淋的咖啡館 △一家老房子改造的咖啡館，在這裡可以品嘗美味的羊角包。

有關樂天租車員工介紹的濟州島景點和餐廳的詳細信息，可在樂天租車的SNS上查詢。

此外，所有樂天租車分店還為租用電動汽車的外國顧客提供免費充電優惠。您可以在租車期間使用該充電卡免費充電。

LOTTE rental表示：「我們計劃依托LOTTE rental業內最大的全國銷售網絡，為訪問國內旅游景點的顧客提供一流的服務，從而提高顧客滿意度。敬請關注並參與我們今後將推出的地區。」

關於LOTTE rental

LOTTE rental是韓國唯一的綜合性租賃公司，提供多種業務組合，包括涵蓋汽車生活的汽車交通服務、支持更高效業務的業務解決方案服務等，為客戶提供更高的價值。

樂天租車作為首屈一指的汽車租賃品牌，正在打造創新的汽車生活。韓國首個汽車共享品牌Greencar正在醞釀更好的交通服務。

LOTTE rental作為連接顧客寶貴生活體驗的交通出行領導者，正在不斷向前邁進。

有關LOTTE rental的更多信息，請訪問： https://www.lotterental.com/。

SOURCE LOTTE rent-a-car