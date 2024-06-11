泗水威斯汀酒店推出新一代天夢之床®

新聞提供者

The Westin Surabaya and Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah

11 6月, 2024, 15:33 CST

印尼泗水2024年6月11日 /美通社/ -- 作為專注賓客身心健康的全球領先酒店品牌，萬豪旅享家旗下威斯汀酒店及度假村推出了最新一代的天夢之床®。威斯汀秉承其為賓客提供深度睡眠體驗的傳統，在包括泗水在內的全球 240 多家威斯汀酒店及度假村推行了更高的標準。現在，泗水威斯汀酒店的賓客可以享受新一代天夢之床®

自1999年首次推出以來，天夢之床®已成為萬豪國際集團致力於為全球賓客提供最佳睡眠體驗的證明。萬豪國際集團高級副總裁兼市場營銷與品牌全球負責人Brian Povinelli表示：「我們知道傳統睡床多年來贏得了一大批忠實粉絲。我們的目標是認真傾聽客人的意見，並細緻審視客人與員工體驗的每一個細節，確保每一次更新都是用心且具有深遠影響的。我們相信，它將超越全球威斯汀忠實賓客和未來賓客的期望，並再次提升客人的舒適度。」

The Westin Surabaya Introduces the Next Generation Heavenly® Bed (PRNewsfoto/The Westin Surabaya and Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah)
The Westin Surabaya Introduces the Next Generation Heavenly® Bed (PRNewsfoto/The Westin Surabaya and Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah)

泗水威斯汀酒店的新一代天夢之床取代了之前的全白色版本，運用全新的炭灰色毛毯設計和全框滾邊枕套，營造出溫馨的居家氛圍和雲朵般的外觀。毯子採用豐富的編織工藝，色調相間的圖案靈感來自品牌的親生物設計原則，既可增加一層溫暖感，又可用作漂亮的家居蓋毯。其他設計更新還包括採用天然亞光面料的緞紋棉床單，以及去除床裙和長枕，這些變化體現了更現代的睡眠體驗和客人的反饋。

泗水威斯汀酒店和泗水帕庫萬英達福朋喜來登酒店Complex Marcomm經理 Tessa Zelyana稱：「我們希望通過這次更新，為客人提供全新的睡眠體驗。萬豪旅享家會員直接在我們的官方網站www.westinsurabaya.com上預訂客房，即可享受多項獨家優惠。」

請在Instagram @westinsurabaya關注泗水威斯汀酒店的社交媒體賬號，瞭解酒店的各種活動、優惠和最新信息。

SOURCE The Westin Surabaya and Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah

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