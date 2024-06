泗水威斯汀酒店推出新一代天夢之床®

泗水威斯汀酒店的新一代天夢之床取代了之前的全白色版本,運用全新的炭灰色毛毯設計和全框滾邊枕套,營造出溫馨的居家氛圍和雲朵般的外觀。毯子採用豐富的編織工藝,色調相間的圖案靈感來自品牌的親生物設計原則,既可增加一層溫暖感,又可用作漂亮的家居蓋毯。其他設計更新還包括採用天然亞光面料的緞紋棉床單,以及去除床裙和長枕,這些變化體現了更現代的睡眠體驗和客人的反饋。

泗水威斯汀酒店和泗水帕庫萬英達福朋喜來登酒店Complex Marcomm經理 Tessa Zelyana稱:「我們希望通過這次更新,為客人提供全新的睡眠體驗。萬豪旅享家會員直接在我們的官方網站www.westinsurabaya.com上預訂客房,即可享受多項獨家優惠。」

SOURCE The Westin Surabaya and Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah