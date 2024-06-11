泗水威斯汀酒店推出新一代天夢之床®

印尼泗水2024年6月11日 /美通社/ -- 作為專注賓客身心健康的全球領先酒店品牌，萬豪旅享家旗下威斯汀酒店及度假村推出了最新一代的天夢之床®。威斯汀秉承其為賓客提供深度睡眠體驗的傳統，在包括泗水在內的全球 240 多家威斯汀酒店及度假村推行了更高的標準。現在，泗水威斯汀酒店的賓客可以享受新一代天夢之床®。

自1999年首次推出以來，天夢之床®已成為萬豪國際集團致力於為全球賓客提供最佳睡眠體驗的證明。萬豪國際集團高級副總裁兼市場營銷與品牌全球負責人Brian Povinelli表示：「我們知道傳統睡床多年來贏得了一大批忠實粉絲。我們的目標是認真傾聽客人的意見，並細緻審視客人與員工體驗的每一個細節，確保每一次更新都是用心且具有深遠影響的。我們相信，它將超越全球威斯汀忠實賓客和未來賓客的期望，並再次提升客人的舒適度。」