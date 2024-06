The Westin Surabaya Kenalkan Generasi Terbaru Heavenly® Bed

Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 1999, kini Heavenly Bed menjadi bukti komitmen dari Marriott International untuk memberikan pengalaman tidur terbaik bagi para tamu di seluruh dunia. Brian Povinelli, Senior Vice President and Global Head of Marketing and Brand, Marriott International menjelaskan, "Memahami bertumbuhnya penggemar setia dari Kasur ini selama bertahun-tahun; tujuan kami adalah mendengarkan dan meninjau setiap aspek pengalaman tamu dan rekan kerja dengan saksama, memastikan setiap pembaruan dilakukan memiliki tujuan dan berdampak besar. Kami yakin bahwa ini akan melebihi harapan, baik tamu-tamu setia maupun tamu Westin di masa depan di seluruh dunia dan sekali lagi menaikkan standar kenyamanan bagi tamu-tamu kami."

The Westin Surabaya telah mengganti versi sebelumnya yang bernuansa putih, menjadi Heavenly Bed dengan desain selimut baru berwarna charcoal dari pinggiran bantal untuk memberikan nuansa hangat dan tampilan seperti awan. Selimut tenun mewah ini menampilkan pola tone-on-tone yang terinspirasi dari prinsip desain biophilic Westin dan berfungsi sebagai lapisan hangat tambahan dan selimut indah terinspirasi dari suasana rumah. Tak hanya itu, pembaruan desain juga termasuk kain linen satin dengan hasil akhir matte alami dan penghilangan "rok" tempat tidur serta bantal penyangga, mencerminkan pengalaman tidur yang lebih modern.

Tessa Zelyana, Complex Marcomm Manager The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, menjelaskan, "Dengan pembaruan ini, kami berharap dapat memberikan pengalaman tidur yang baru untuk para tamu. Terdapat beberapa penawaran eksklusif yang dapat dinikmati oleh member Marriott Bonvoy, dengan cara memesan kamar langsung di website resmi kami di www.westinsurabaya.com."

