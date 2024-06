The Westin Surabaya, '수면 질' 개선한 새 Heavenly(R) 침대 도입

수라바야, 인도네시아 2024년 6월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Marriott Bonvoy 산하 세계 최고 웰니스 브랜드인 Westin Hotels & Resorts(이하 Westin)가 최신 세대의 Heavenly(R) 침대를 도입했다. Westin은 고객이 상쾌한 숙면을 취할 수 있게 앞장서온 전통을 한층 더 강화하기 위해 수라바야를 포함한 전 세계 240여 개의 호텔과 리조트에서 수면 서비스의 '질'을 높이고 있는 중이다. 이제 The Westin Surabaya[https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/overview/ ]를 찾는 고객들은 차세대 Heavenly(R) 침대를 만나볼 수 있게 됐다.

The Westin Surabaya Introduces the Next Generation Heavenly® Bed (PRNewsfoto/The Westin Surabaya and Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah)

1999년 처음으로 출시된 Heavenly(R) 침대는 전 세계 고객에게 최고의 숙면을 선사하려고 Marriott International이 노력한 끝에 내놓은 결과물이다. Brian Povinelli Marriott International 수석 부사장 겸 글로벌 마케팅•브랜드 책임자는 "기존 침대가 수년 동안 쌓아온 열렬한 팬층의 추가적 요구를 이해하고, 고객과 직원 경험의 모든 측면에 귀 기울이고 신중하게 검토하여 유의미한 개선이 이뤄지도록 만드는 것이 우리의 의도이자 목표였다"고 말했다. 그는 이어 "새 침대가 전 세계 Westin의 충성 및 잠재 고객 모두의 기대치를 모두 뛰어넘고 편안함에 대한 고객의 기준을 다시 한번 높일 수 있을 것으로 확신한다"고 덧붙였다.

Westin Surabaya는 기존의 전면 흰색 침대를 새로운 짙은 회색의 담요 디자인이 들어가고 풀 프레임 가두리 장식이 들어간 베갯잇이 곁들여져 포근한 구름 같은 느낌을 주는 Heavely 침대로 탈바꿈시켰다. 풍성하게 짜여진 담요는 브랜드의 친환경 디자인 원칙에서 영감을 받은 '다양한 색조(tone-on-tone)' 패턴이 특징이다. 이것은 보온성을 한층 강화해주는 동시에 주거 공간에서 영감을 받은 아름다운 침대보로도 사용할 수 있다. 더욱 현대적인 수면 경험을 제공하기 위해 손님의 의견을 반영해서 무광택으로 마감하고 자연스러운 새틴 리넨을 넣고, 침대보 및 속을 채운 베개를 없애는 방식으로 디자인을 추가적으로 업데이트했다.

Tessa Zelyana The Westin Surabaya와 Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah[http://fourpointssurabayapakuwonindah.com/ ]의 Complex Marcomm 매니저는 "이번 리뉴얼을 통해 고객에게 새로운 수면 경험을 제공할 수 있기를 바란다"면서 "Marriott Bonvoy 회원은 공식 웹사이트(www.westinsurabaya.com)에서 직접 객실을 예약하면 다양한 혜택을 누릴 수 있다"고 말했다.

The Westin Surabaya의 소셜 미디어 계정 인스타그램 @westinsurabaya[https://www.instagram.com/westinsurabaya/ ]을 팔로우하면 다양한 액티비티와 혜택 및 최신 정보를 확인할 수 있다.

