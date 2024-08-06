創科實業二零二四年上半年表現強勁

毛利率上升至 39.9%，純利增長至5.5億美元

香港2024年8月6日 /美通社/ -- 全球領先的電動工具、DIY工具及戶外園藝工具公司創科實業有限公司（「創科實業」或「集團」）（香港聯交所股份代號：669；美國 OTCQX：TTNDY、TTNDF）宣佈截至二 零二四年六月三十日止六個月的業績。二零二四年上半年銷售額增加至7,300,000,000美元，按列賬貨幣計算增長6.3%，按當地貨幣計算則增加6.6%。按當地貨幣計算，MILWAUKEE業務錄得雙位數的銷售增長，RYOBI的表現亦跑贏市場。

創科實業上半年表現強勁，銷售額增長6.3%至73億美元，純利增長15.7%至5.5億美元。

按當地貨幣計算，我們的旗艦品牌MILWAUKEE銷售額增長11.2%，進一步鞏固我們作爲全球第一的專業電動工具品牌的領導地位。

二零二四年上半年，毛利率上升67個基點，達到39.9%。

上半年錄得破紀錄的自由現金流，達到5.08億美元，負債比率改善至9.2%。

Steven Philip Richman先生於二零二四年五月二十一日獲委任為創科實業行政總裁。

二零二四年上半年財務摘要 二零二四年 二零二三年



百萬美元 百萬美元 變動







營業額 7,312 6,879 +6.3 %







毛利率 39.9 % 39.3 % +67基點







除利息及稅項前盈利 626 560 +11.8 %







本公司股東應佔溢利 550 476 +15.7 %







每股盈利（美仙） 30.12 26.00 +15.8 %







自由現金流 508 301 +207百萬







每股中期股息（約美仙） 13.90 12.23 +13.7 %

於二零二四年上半年，毛利率上升67個基點至39.9%。二零二四年上半年的庫存為4,027,000,000美元，較二零二三年年底減少71,000,000美元，同時較去年上半年減少554,000,000美元。我們於上半年錄得除利息及稅項前盈利626,000,000美元，較二零二三年同期增長11.8%。以銷售額的百分比計算，除利息及稅項前盈利率為8.6%，較二零二三年上半年增長42個基點。純利增長15.7%至550,000,000美元。上半年淨利息成本下降34.0%至32,000,000美元，反映了我們積極削減成本較高的債務及有效地利用利率較低的融資。每股盈利亦增加15.8%至30.12美仙。與二零二三年六月比較，營運資金佔銷售額的百分比改善409個基點，至18.7%。我們於二零二四年上半年錄得508,000,000美元的正自由現金流，較二零二三年上半年增加207,000,000美元，負債比率改善至9.2%。我們有能力於未來數年持續推動強勁的自由現金流轉換。

按當地貨幣計算，創科實業的電動工具業務銷售額增長7.1%至6,900,000,000美元；MILWAUKEE業務於上半年再次錄得雙位數增長，期內增長11.2%。二零二四年上半年，我們的消費者業務業績穩健。在戶外領域強勁的表現帶動下，RYOBI的銷售額較去年上半年錄得中單位數增長。我們的消費者地板護理及清潔業務實現利潤有所改善，較去年上半年增加9,100,000美元，營業額為428,000,000美元，與去年上半年的營業額相若。

董事會議決派發截至二零二四年六月三十日止六個月期間之中期股息每股 108.00港仙（約13.90美仙）（二零二三年： 95.00港仙（約 12.23美仙））。中期股息將派發予於二零二四年九月六日名列本公司股東名冊之股東。預期中期股息會於二零二四年九月十九日或前後派發。

創科實業主席 Horst Julius Pudwill先生表示：「我們於二零二四年上半年取得驕人的業績，包括強勁的自由現金流，及透過嚴謹的營運資金管理加强資產負債表。隨著Steven Philip Richman獲晉升為行政總裁，加上得到優秀的團隊支持，我們處於有利的位置持續發展整體市場，並擴大領導地位。」

創科實業行政總裁 Steven Philip Richman先生表示：「上半年的業績充分反映出我們致力於擴大MILWAUKEE及消費者業務的市場領導地位，同時締造強勁的財務表現。我們繼續專注於投資於具有明顯優勢、技術更先進的新產品及優秀人才，以推動增長的策略。」

關於創科實業

創科實業乃電動工具、戶外園藝工具、地板護理及清潔產品等充電式技術的全球領導者，專為建築、工業、商業、基建、公用電力、維修、家居裝修等市場的專業用家、工業用家、DIY用家和一般用家，提供出色的產品。集團專注於四大策略基礎：強勁品牌、創新產品、優秀人才及卓越營運，以優化充電式技術為長遠擴展的願景。努力不懈追求產品創新的精神為集團全球增長策略，鞏固集團的行業領導地位，並保持環境、社會及管治的高標準。創科實業旗下強大品牌組合包括 MILWAUKEE、RYOBI 及 AEG 電動工具、配件及手動工具、RYOBI 戶外園藝工具、 EMPIRE 繪圖及計量產品，以及 HOOVER、VAX、DIRT DEVIL 及 ORECK 地板護理及清潔產品。

創立於一九八五年，並於一九九零年在香港聯交所掛牌上市，創科實業乃恒生指數、恒生可持續發展企業指數、富時 RAFI™全球 3000 指數(FTSE RAFI™ All-World 3000 Index)、富時 4Good 發達市場指數(FTSE4Good Developed Index)及摩根士丹利資本國際 (MSCI)所有國家全球指數之成份股之一。集團亦已在 OTCQX Best Market 進行交易， 代號為「TTNDY」 和 「TTNDF」。詳情請瀏覽 www.ttigroup.com。

以上所有商標均為創科實業集團之商標(惟 AEG、OTCQX 及 RYOBI 除外)。AEG 為 AB Electrolux(publ.)之註冊商標，集團獲授權使用。OTCQX 為 OTC Markets Group Inc. 之註冊商標。 RYOBI 為 Ryobi Limited 之註冊商標，集團獲授權使用。

SOURCE 創科實業有限公司