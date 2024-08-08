「科技燃夢，未來有我」汽車之家聯合平安產險、平安壽險組織青少年團探訪智慧工廠

為了讓少年們親身體驗科技創新的樂趣，活動還特別邀請了中國汽車工程學會特聘科普專家姜華榮，現場科普並進行了動手實踐環節。在科普專家的指導下，少年們學習了汽車的基本構造和工作原理，並親自參與實踐，分組進行汽車模型的組裝。這次實踐讓青少年通過親手操作，更加深刻地理解了汽車製造的複雜性和精密性，也讓他們在實際操作中感受到了科技的魅力。

在製造車間，高度自動化的生產線上，機器人精準無誤地完成著沖壓、焊接、塗裝等復雜工序，AGV小車將各個生產環節緊密相連。少年團親眼見證了智能製造的魅力，目睹了從一塊鋼板到一輛成品車的神奇蛻變，深刻感受到了「中國製造」向「中國智造」轉型升級的強勁動力。在交流環節，極氪工廠總裝車間負責人張宇與大家親切交談，為少年們揭秘了汽車研發背後的故事。

在中國平安教育公益30周年之際，此次汽車之家無限少年團「科技燃夢，未來有我」主題科技遊活動，作為中國平安「青少年科技素養提升計劃」中的一站，致力於讓更多孩子打開知識的大門，讓每個少年領略了智能汽車製造的精湛技術，點燃了他們心中對科技的夢想之火。據了解，「青少年科技素養提升計劃」公益項目自2019年啓動至今，已覆蓋全國27個省區市的1039所鄉村學校，幫助31萬多名城市及鄉村青少年普及科技知識，提升科技素養水平。

中國汽車工程學會副秘書長戰靜靜在活動寄語中表示，作為此次活動的聯合發起方，開展汽車工業科技遊相關公益活動意義重大，中國汽車工程學會也一直關注青少年群體的科普素質教育，保持與汽車之家的良好合作，會持續開展「青少年汽車無限創意征集活動科普行」等青少年科普系列活動。

未來，中國汽車工程學會與汽車之家也將繼續帶領青少年們探秘汽車工業，同更多車企夥伴合作科普公益活動，共同為這些充滿好奇心和創造力的年輕人科普汽車工業的前沿知識，提升青少年的科技素養，培養他們成為推動科技進步的新力量，續寫著人類與科技和諧共生的美好篇章。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年6月移動端日均用戶量達到6,791萬，較2023年同期增長8.3%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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