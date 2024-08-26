天合光能在日本推出農業光伏項目，推動可再生能源與農業協同發展

賦能農業光伏—天合光能的PV+模式

該項目是農業光伏項目的典範，即利用農業用地進行作物生產和太陽能發電。在本例中，太陽能農場支持日本山藥（又稱ebi-imo）的種植，山藥是該地區土生土長的作物。日本山藥的光飽和點較低，因此在太陽能組件的遮蔭下也能茁壯成長。此外，日本山藥非常依賴土壤水分，通常在稻田中種植。組件提供的遮陽可減少土壤水分蒸發，確保作物生長有充足的水分。

天合光能的創新「PV+」模式是成功的關鍵。組件安裝在離地面至少2.35米的高度，每排組件之間有一定間隔，便於拖拉機和旋耕機等農業機械的使用。這種精心設計確保了農業作業可以在組件下方無縫進行，促進了土地的可持續利用，並為當地經濟做出了貢獻。

日本努力到2050年實現碳中和目標，日本太陽光發電協會（JPEA）預計，日本四分之一的太陽能發電量將來自農業用地。天合光能的京都農業光伏項目證明了這一方法的可行性，展示了可再生能源如何支持農業等其他重要行業實現凈零排放。

這個創新的農業光伏項目彰顯了天合光能支持日本清潔能源目標的承諾，同時也為環境和當地社區做出了積極貢獻。隨著農業光伏在全球範圍內蓬勃發展，該項目為可持續土地利用實踐提供了寶貴的示範，為該領域的未來發展提供了洞察，並為可持續發展的未來鋪平了道路。

關於天合光能

天合光能成立於1997年，是全球領先的光伏和智慧能源整體解決方案提供商。公司從事光伏產品研發、製造、銷售；光伏項目開發、設計采購施工（EPC）及運維；智能微電網和多能互補系統開發、銷售以及能源雲平臺運營。2018年，天合光能推出能源物聯網品牌，聯合中國及全球領先企業和科研機構成立天合能源物聯網產業發展聯盟，並成立新能源物聯網產業創新中心。通過這些行動，天合光能致力於與合作夥伴共同打造能源物聯網生態系統，發展創新平臺，探索新能源物聯網，努力成為全球智慧能源領域的領導者。2020年6月，天合光能在上海證券交易所科創板上市。詳情請訪問 https://www.trinasolar.com/en-apac/

SOURCE Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.