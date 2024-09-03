領展推出首個與天氣相連的密室逃脫主題消費娛樂體驗

即日起至9月30日期間，顧客只須登記成為領展Link Up會員，並在任何一天以電子貨幣消費滿150元或以上，即可憑商戶發出的正本機印發票（最多一張）換領一個電子獎章，相關電子獎章將會待活動完結後，自動轉換成參與「深海寶藏記」抽獎機會，可以贏取豐富獎品！

活動期間，領展於指定10個商場舉行特別解謎任務，參加者成功拆解謎題將額外獲得一個電子獎章及特別提示；而根據每周的特別提示，成功解開終極謎題的參加者，更可獲得額外三個電子獎章，電子獎章除了可參加大抽獎，累積每滿5個電子獎章更可換領一張20元指定商戶現金券，現金券適用於超過70間零售商店及食肆使用，累積每滿18個電子獎章還可換取密室遊戲的電子門票一張，消費愈多，獎賞愈多。

大抽獎獎品超過200份 頭獎人氣電動車Smart#1 Pro+

「深海寶藏記」大抽獎將於活動完結後舉行，獎品超過200份，包括頭獎人氣電動車smart #1 Pro＋，二獎為市面上最新型號的 iPhone Pro手機128GB和三獎海港酒家海寶宴一席（12位用），其他獎品包括三菱18公升抽濕機、iPad 10.9吋Wi-Fi 64GB及飛利浦RO純淨飲水機等。

兩大商場密室探險遊戲 全港首個與真實天氣相連密室遊戲

活動期間，樂富廣場及啟田商場將會設置兩款密室遊戲：樂富廣場「海底人魚王國」及啟田商場「神秘古堡」，遊戲過程需運用各種元素來尋找線索並觸發機關，同時還要與時間競賽，不僅是一場對邏輯思考、整合能力和想像力的考驗，更要與隊友互相合作發揮各自專長，共同鬥智鬥勇，完成挑戰任務。

樂富廣場「海底人魚王國」密室遊戲設計獨特，其海洋世界會根據真實天氣環境而變化：在晴朗天氣下，參加者可以見到明亮清澈的海底世界，彷彿沐浴在陽光下的溫暖海洋氛圍中；陰天時，場景轉為微光環境，就像潛入了深邃莫測的海底；雨天時則營造出一種神秘的海底景象，讓參加者如置身於奧秘深海中，扮演海盗船長解開各種謎題以尋找埋藏的寶藏。至於在啟田商場的「神秘古堡」，設有古堡風格的大門和復古地磚，古堡內更收藏騎士服裝和雕塑等元素，帶領參加者穿越時空迷霧，探索這座無人居住的古堡。屆時參加者可親身感受成為海盜船長或考古學家的樂趣。

領展x LOST「深海寶藏記」活動詳情：

消費活動日期：即日起至2024年9月30日

消費換領地點：領展旗下49個指定商場

密室遊戲日期：密室遊戲實際開放日期將於稍後時間在領展網頁上公布

密室遊戲地點：樂富廣場 A區美食坊「海底人魚王國」及啟田商場3樓「神秘古堡」

「深海寶藏記」- 49個指定參與商場包括：

港島區： 愛東商場、小西灣廣場、赤柱廣場、興華廣場

九龍區 ： 樂富廣場及街市、黃大仙中心、竹園廣場、啟田商場、秀茂坪商場及街市、鯉魚門廣場、寶達商場、德田廣場及街市、南昌薈及街市、何文田廣場及街市、慈雲山中心、彩雲商場及彩雲三期街市、愛民廣場及街市、鳳德商場及街市

新界區 ： T Town、天澤商場及街市、天瑞商場、天耀廣場、蝴蝶廣場及街市、良景廣場、彩園廣場、太和廣場、富善商場及街市、大元商場及街市、祥華商場、富亨商場、廣福商場及街市、頌安商場、禾輋廣場及街市、沙角商場、顯徑商場及街市、瀝源廣場及街市、恆安商場、隆亨商場、美林商場、新翠商場、耀安商場、愉翠商場及街市、彩明商場、TKO Gateway及TKO街市、TKO Spot及Spot街市、海悅豪園、長發廣場、富東廣場及街市、逸東商場

終極提示解謎任務地點 - 10個指定商場包括：

秀茂坪商場、慈雲山中心、T Town、良景廣場、太和廣場、禾輋廣場、TKO Spot、彩明商場、長發廣場及彩園廣場

以上所有活動受條款及細則約束，節目內容如有更改，恕不另行通知。

活動詳情請瀏覽：https://www.linkhk.com/tc/promotion/693?ppt=1

推廣生意的競賽牌照號碼: 59068-71 (只適用於大抽獎)

圖片下載：https://bit.ly/4g7tKpM

關於領展

領展資產管理有限公司（領展）以香港為基地，是環球領先的房地產投資者及資產管理人，管理亞洲市值最大的房地產投資信託基金 — 領展房地產投資信託基金（簡稱領展房託，香港股份代號：823）。領展房託於2005年成為首家在香港上市的房託基金，自此基金單位全屬公眾持股，由私人和機構投資者持有。領展房託是香港證券市場指標恒生指數的成份股，亦是道瓊斯可持續發展亞太區指數、富時社會責任指數、恒生可持續發展企業指數的成份股。透過領展房託，領展持有並管理涵蓋多種資產類別的物業組合，包括零售設施、停車場、辦公室和物流中心等商業地產，物業遍布中國的北京、包括香港、廣州和深圳的大灣區和上海等長江三角洲城市群，以至新加坡、澳洲悉尼和墨爾本、及英國倫敦。憑藉其不斷增強的投資實力和靈活的增長策略，領展矢志成為世界級的房地產投資者和管理者，致力為大眾提供優質服務，提升生活水平。

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SOURCE 領展資產管理有限公司