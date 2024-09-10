中國海油宣佈超深水天然氣勘探再獲重大突破

香港2024年9月10日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天宣佈在珠江口盆地荔灣4-1構造超深水海域鑽獲一口天然氣井，測試日產天然氣無阻流量43萬立方米，標誌著中國超深水碳酸鹽岩領域勘探首次取得重大突破。

該井位於珠江口盆地面積最大的富烴凹陷——白雲凹陷，距深圳東南約300公里、水深近1,640米。該井垂深近3,000米，完鑽井深近4,400米，在水平段鑽遇氣層約650米。該井揭示了中國超深水抱球蟲灰岩領域廣闊的勘探前景，有力推動了白雲凹陷天然氣勘探進程。

公司總地質師徐長貴先生表示：「以前中國超深水領域勘探以碎屑岩為主，該井的成功鑽探首次揭示了中國超深水碳酸鹽岩這一勘探新領域的巨大潛力，標誌著在該領域的勘探認識與作業技術方面均取得重要突破。同時，該發現距離荔灣3-1已有開發設施較近，未來設施設備可共享共用，對於經濟高效釋放珠江口盆地深水天然氣產能具有重要意義。」

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