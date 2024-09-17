百萬富翁熱潮：美國和中國主導超級富豪俱樂部

倫敦2024年9月17日 /美通社/ -- 根據財富與投資遷移顧問公司 Henley & Partners 今天發表的《2024 年百萬富翁報告》指出，目前全球共有 29,350 名人士擁有 1 億美元或以上的流動可投資資產。

過去十年來，這獨特的俱樂部在全球成長了 54%，其中美國和中國經歷了百萬富翁熱潮，大幅超越歐洲。

中國的崛起最為矚目，在過去 10 年中國的階級人口增長了 108%，甚至超過了同期超級富豪人數增長 81% 的美國。相比之下，歐洲百萬富翁的增長一直疲弱，在過去十年僅增長 26%。

Henley & Partner 行政總裁 Juerg Steffen 博士表示，表現疲弱是由於英國、德國和法國等主要市場的增長緩慢所致。「現在存在充滿活力，歐洲市場如摩納哥、馬耳他、蒙特內哥羅和波蘭等小型市場，當中百萬富翁人口增長為 75% 或更多。極致富裕的地理位置，正在改變。隨著這個精英團體不斷成長和移民，對全球經濟、政治和社會的影響可能既深且廣。」

美國的主導地位陷入平衡

報告顯示，世界上三分之一的百萬富翁居住在全球 50 個重要城市。美國繼續在百萬富翁熱門城市中佔據第一、第二和第三名，在Top 50 Cities for Centi-Millionaires 中佔據第一名、第二名和第三名，並擁有精英名單上的 15 個大都會。

紐約市擁有 744 位百萬富翁，緊隨其後的是灣區，擁有 675 位百萬富翁，然後是擁有 496 位超級富翁的洛杉磯。

然而，正如美國智庫 The Conference Board 的 David Young 指出的那樣，「現有的百萬富翁增長和移民趨勢，將很大程度取決於即將到來的美國總統選舉，我們預期在財政、貨幣、經濟和社會政策上會有很大的差異。這些結果可能會使北美的吸引力下降，因為 Centis 會轉向那些能提供更大經濟和政治安全的國家。」

Steffen 博士補充說，富裕的美國人已成為其公司最大的單一客戶群，今年投資移民查詢增加了 5 倍。「我們正在見證一個令人著迷的悖論。一方面，美國仍然是全球頂尖的財富中心，佔全球流動性可投資財富的 30％ 以上，達 67 兆美元之巨；然而另一方面，我們看到尋求其他居留權和公民權選擇的富裕美國人數量，有前所未有的增長。」

民主黨總統候選人賀錦麗 (Kamala Harris) 最近支持總統拜登 (President Biden) 在 2025 財政年度預算中提出的加稅 ，包括一個新想法：將要求淨財富超過 1 億美元的納稅人，對未實現資本收益的最低稅金支付最低稅。然而，正如 Henley & Partners 稅務服務總監 Peter Ferrigno 警告說，「任何遠離接受的國際稅收原則（僅徵稅實收入）的建議，都會導致人們非常審慎地視美國為投資地。對上漲過程中的未實現收益徵稅，似乎不錯；但在下一年當這些未實現收益逆轉時，向億萬富翁退稅的做法，恐怕不妙。倘若處理不當，當其股票價格下跌時，這可能看起來像是富人的救助計劃。」

亞洲的影響力不斷增加，歐洲未能追上

亞洲四個城市和地區，現在是全球十大百萬富翁熱點之一。北京以 347 位百萬富翁居全球第 5 位，新加坡則以 336 分緊隨其後，排名全球第 6 位。上海擁有 322 位百萬富翁，排名第 7 位；香港則擁有 320 位超級富翁，排名第 8 位。

預計新加坡和香港將在未來十年半（至 2040 年），百萬富翁增長率會超過 100%。

然而，曾經是世界金融之都的倫敦，如今僅以 370 位超級富豪居民在 Top 50 Cities for Centi-Millionaires 中排名第 4 位，而未來 16 年（至 2040 年）的百萬富翁成長預測則低於 50%。最後。巴黎擁有 286 位超級富豪居民，在最新的富裕城市指數中排名第 10 位。

富豪之城的熱門景點

展望至 2040 年，杭州、深圳、台北、杜拜和阿布達比等亞洲和中東城市的百萬富翁社區，預計將增長超過 150%。

新興市場也將留下自己的足跡。沙烏地阿拉伯的利雅得和印度的班加羅爾預計在未來 16 年內，百萬富翁人口都將增長超過 150%。

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SOURCE Henley & Partners