百萬富翁財富遷移趨勢：贏家輸家及 2026 年全球財富競賽

倫敦2026年6月16日 /美通社/ -- 新加坡、意大利、瑞士、希臘、香港及紐西蘭，正冒起成為 2026 年極其吸引的國際財富遷移勝地；而英國、德國、法國、挪威及南韓，則因稅務改革、財政前景不明及政策轉向，促使富裕人士及家庭重新評估選項，面臨與日俱增的競爭壓力。

與此同時，今年有兩大財富遷移焦點地區，看來將會重塑全球財富的地理格局：美國 作為全球最大的私人財富市場和新財富創造搖籃，因富裕美國人以前所未有的規模尋求國際分散投資，因此對居留權和國籍選項的需求亦錄得破紀錄新高；另一焦點是海灣地區，當地持續衝突正考驗區內新興財富中心的抗逆能力，尤其是阿聯酋，亦即過去兩年百萬富翁移民的首選目的地，這促使區內國際財富遷移居民邁向一個應急規劃的新階段。

研究結果來自《2026 年 Henley 私人財富遷移報告》(Henley Private Wealth Migration Report 2026) 的關鍵見解。報告指出，全球最富有的人士正越漸在不同司法管轄區建立包括居留權、國籍、投資及商業利益的「主權組合」，換言之，傳統的遷移規劃正出現重大轉向。

單是 2026 年的首五個月，Henley & Partners 已收到來自 86 個國籍、共 47 個投資移民項目的申請。 現時有超過 28% 的申請人，定居於其國籍國之外。這現象突顯當代財富格局的關鍵特質：高淨值人士及其家庭不再將生活綑綁於單一國家，而是傾向在全球多個司法管轄區彈性佈局。

Henley & Partners 行政總裁 Juerg Steffen 博士說：「過去大半個世紀，政府大抵能將最富裕的居民視為相對固定的資產——受其企業、家庭聯繫以及有限的國際財富遷移所束縛。 這項假設已日漸不合時宜。 因此，各司法管轄區現今不僅競逐資金，更在爭奪那些推動經濟增長、創新、就業及繁榮的企業家、投資者、企業東主及技術人才。」

理解財富遷移的新框架

2026 年版本是《2026 年 Henley 私人財富遷移報告》推出以來最重要的一次演進。

有別於以往側重百萬富翁遷移估算及財富流向的版本，今年報告引入全球財富遷移框架 (Global Wealth Mobility Framework)。這套由 Henley & Partners 研發的新型分析模型，用於評估各司法管轄區在吸引、留住和支持國際財富遷移上的結構性競爭力。

此框架從多項因素評估各國，包括稅務、投資者移民途徑、生活質素、法治精神、家庭共融、地緣政治穩定程度及資本流動，並為每個市場產生財富遷移競爭力評分 (Wealth Mobility Competitiveness Score)。 報告還包括一系列政策焦點，探討這些力量如何重塑全球的私人財富遷移。

AlphaGeo 創辦人暨行政總裁 Parag Khanna 博士說：「全球最大的財富遷移，正以主權財富基金配置資產組合的方式來選擇司法管轄區，分散到不同的氣候、管治制度及地緣政治區域，以防範我們都無法完全預見的衝擊。

全球財富遷移領導先鋒與受壓市場

報告指出，有一批司法管轄區在 2026 年於吸引、留住及支持國際財富遷移方面，展現出特別強大的結構性優勢。

表現卓越的地區包括新加坡（財富遷移競爭力評分為 79.5，滿分 100）及紐西蘭 (75.8)。 緊隨其後的強勁組別則涵蓋開曼群島 (74.3)、塞浦路斯 (73.5)、荷蘭 (72.8)、葡萄牙 (72.5)、意大利 (72.3) 及百慕達 (72.0)。報告亦不吝讚譽，點名烏拉圭 (71.8)、拉脫維亞 (71.7)、巴拿馬 (71.5)、香港 (71.2)、瑞士 (70.8)、希臘 (70.5)、哥斯達黎加 (70.2) 及摩納哥 (70.0) 為極具競爭力的財富遷移司法管轄區。

反觀被歸類為「面臨壓力的競爭性司法管轄區」(Competitive Jurisdictions Under Pressure)，則有德國 (69.7)、挪威 (69.0)、英國 (68.3)、南韓 (66.2) 及法國 (65.7)。

英國 Centre for Economics and Business Research 創辦人Douglas McWilliams 說：「高淨值人士的遷移，正如礦坑裡的金絲雀，實乃經濟政策的危險將至訊號。 若富裕人口集體撤離某個國家，你就大可相信該國的經濟政策出了問題。」

報告亦點出一批司法管轄區正陷於更為持久的結構性財富遷移困局，包括巴西 (64.2)、中國 (60.5)、俄羅斯 (58.7)、印度 (56.5)、伊朗 (45.8)、黎巴嫩 (45.5) 及尼日利亞 (43.0)。

美國及阿聯酋的財富遷移矛盾現象

美國的財富遷移競爭力評分只有 62.3，在整個框架中處於相當微妙的獨特地位。 美國依舊是財富創造、創業精神及資本形成的最大動力，但也是 Henley & Partners 最大的單一來源地市場。 來自美國國民的申請，於 2025 年較前年倍增，及至 2026 年仍維持在高位。 美國公民的申請中，只有 7% 來自居住在美國以外地區的美國人，這顯示需求壓倒性地來自美國本土居民，而非海外僑民。

儘管近日區域局勢緊張，阿聯酋仍奪得驕人的財富遷移競爭力評分 85.3，位列框架內最高評分之一，彰顯其在稅務競爭力、投資者准入門檻、家庭共融、安全、連通性及長期居留渠道上的雄厚實力。

然而，Henley & Partners 錄得，在 2025 年第四季至 2026 年第一季期間，來自阿聯酋境內人士的查詢增加了 41%，同期替代性居留權或公民身份的申請亦上升了 29%。

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SOURCE Henley & Partners