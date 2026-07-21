和平世局下滑，護照實力倍增

倫敦2026年7月21日 /美通社/ -- Henley Passport Index 迎來 20 週年，數據揭示如今普通護照可免簽證暢行全球 108 個目的地，而 2006 年該指數初登場時僅 58 個，足見廿年間全球人員流動擴展之勢何其驚人。

上述結果與最新一份全球和平指數 (Global Peace Index) 形成強烈反差，該指數亦已踏入 20 週年，並錄得歷來最黯淡的評估。 經濟與和平研究所 (Institute for Economics & Peace) 指出，目前全球正處於二戰以來國家間衝突最多的時期，而全球和平狀況亦連續 12 年下滑。 如今，119 個國家的和平程度較 2008 年倒退，而過去五年內有 103 個國家曾牽涉外部衝突，數目幾乎是該指數剛推出時的兩倍。

北半球暑假旅遊旺季將至，數以百萬計的旅客正準備跨越國境之際，建基於 International Air Transport Association (IATA) 獨家 Timatic 數據的 2026 年 7 月的 Henley Passport Index 顯示，即使地緣政治局勢日趨緊張，國際間的人員流動依然不斷演變。

新加坡續居全球最強護照寶座，免簽證目的地達 192 個；阿聯酋則是自 1 月以來排名躍升最多的國家，上升三位，與日本及南韓並列第 2 名，可暢行 188 個目的地。

英國獲得中國及馬拉維的免簽證待遇後，排名升至第 6 名；加拿大亦升至第 7 名。 美國仍排在第 10 位，至今仍屬少數需要簽證方能前往中國的頂尖護照之列。

Henley & Partners 主席兼 Henley Passport Index 創辦人 Christian H. Kaelin 博士指出：「廿載數據證明，護照通行能力是國家地緣政治資本的一大明確指標。 當中反映的，遠不止於和平或繁榮這麼簡單。 全球最強的護照，都屬於其他國家樂於結為夥伴的國家，不論是在貿易、投資、安全還是合作層面亦然。」

贏輸雙方及日漸拉闊的距離

過去 20 年間，全球旅行自由顯著擴大。 2006 年，美國、丹麥及芬蘭於指數中名列前茅，護照可免簽通達 130 個目的地。 如今，新加坡以 192 個目的地領先。 然而，全球流動性差距擴闊，從 118 個目的地升至破紀錄的 170 個，阿富汗仍敬陪末席。

阿聯酋表現最為亮眼，免簽證目的地增加了 153 個；玻利維亞則是全球唯一在過去廿年護照實力錄得淨損失的國家，免簽證目的地少了六個。

流動實力已不再由傳統的跨大西洋國家獨領風騷。 歐洲雖仍穩佔前列，但美國自 2006 年起已由第 1 位滑落至第 10 位，英國亦由第 3 位降至第 6 位；如今前十名共有 38 本護照並列，對比 2006 年的 26 本明顯增多。

以和平推斷護照力量

Henley & Partners 的一項新研究，對比了過去二十年 Henley Passport Index (HPI) 及 Global Peace Index (GPI) 的數據，揭示出和平程度與護照實力之間存在顯著正向關聯 (斯皮亞曼等級相關系數 ρ = 0.65，p < 0.001）。 然而，那些例外狀況更發人深省。

護照實力遠超其和平排名所預測的國家，包括以色列（GPI 第 159 位，HPI 第 18 位）、美國（GPI 第 134 位，HPI 第 10 位）、法國（GPI 第 99 位，HPI 第 4 位）、烏克蘭（GPI 第 160 位，HPI 第 31 位）、阿聯酋（GPI 第 73 位，HPI 第 2 位）、南韓（GPI 第 57 位，HPI 第 2 位）、巴西（GPI 第 124 位，HPI 第 16 位）及俄羅斯（GPI 第 163 位，HPI 第 47 位）。

美國和以色列是最明顯的例外。 雖然美國在 Global Peace Index 位居尾段的五分一，以色列亦屬全球最不安寧的五個國家之一，但兩國護照實力依然極為強勁。 隨着與伊朗的緊張局勢及中東各地的紛亂再度成為焦點，這些事例說明護照實力所反映的，絕非僅止於和平與否。

對許多全球南方國家來說，單靠和平並未能轉化為更強的流動能力。 外交籌碼較弱、互惠免簽協議較少，加上全球簽證制度傾向有利較為富裕及更具影響力的國家，種種因素持續限制護照實力。 歐洲大學學院 (European University Institute) Mehari Taddele Maru 教授在 Henley & Partners 近期發表關於歐盟簽證改革的研究中指出，當代簽證政策的某些層面可能加劇對非洲旅客的結構性偏見，並對全球流動的公平與平等提出重要質疑。

上述發現為 Henley & Partners 即將舉辦的安全港論壇 (Safe Haven Forum) 奠定討論基調。論壇將集合地緣政治專家、投資者、政策制定者及財富顧問，共同探討在日益分化的世界裡，如何藉居留權、公民身份及財富多元化來提升韌性。

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SOURCE Henley & Partners